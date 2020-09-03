Марсио Бинс Ели: «Крайне правые принесли Бразилии отвратительный ретроградный режим»

Уже относительно скоро исполнится два года, как в крупнейшей стране Латинской Америки, Бразилии, на президентских выборах победу одержал крайне правый политик Жаир Болсонару. Уже более полутора лет бразильское общество живёт под его правлением. Но левые силы страны продолжают бороться против консервативной внутренней политики Болсонару. Среди тех сил, которые находятся в жёсткой оппозиции его курсу – Демократическая трабальистская (рабочая) партия, ДТП. Мы беседуем с её секретарём по международным отношениям и членом Национального исполнительного комитета ДТП Марсио Бинс Ели.

– Уважаемый товарищ, прежде всего я бы попросил дать Вас краткую характеристику нынешней власти в Бразилии, и одновременно оценить отношение вашей партии к действующему режиму.

– Наша страна переживает скоро уже два года тёмную страницу своей истории. В 2018 г. наше общество, расколотое, фрагментарное и разочаровавшееся в политиках и их честности, допустило к власти господина Болсонару, несмотря на то, что все дальновидные люди понимали и предупреждали, какую опасность таит его победа. Значительная часть бразильцев поверила в магию «честного капитана», но не посмотрела дальше: что и кто стоит за ним и вместе с ним. Поверьте нашему опыту, и историческому и актуальному: крайне правая реакция – это не один человек, нет. Мы можем говорить между собой, что власть сосредоточилась в руках президента и его сыновей, но это было бы большим упрощением. Если взять весь этот конгломерат «команды Болсонару», то, без всяких сомнений, мы даём ей характеристику как группировке крупного капитала, реакционных кругов высшего военного командования, самого оголтелого религиозного сообщества и откровенно антигуманистических интеллектуалов, если это толкование оправдано. В действительности, крайне правые принесли Бразилии отвратительный, ретроградный и реакционный режим. Даже если формально основы нашего конституционного поля не поставлены под вопрос, как не поставлены под вопрос свобода слова или политических объединений.

Если говорить о подходе нашей партии, ДТП, с самого начала, с первого дня пребывания этого господина в должности президента федеративной республики мы заявили о своей решительной и последовательной оппозиции. И ему, и его политике, и той негативной перспективе, которую все они несут нашему народу и нашему обществу. ДТП имеет различный опыт деятельности, включая участие в правительствах, массовую базу. Мы используем свой опыт, свои силы и свой пыл, чтобы как можно скорее Бразилия простилась с этими «скобками» в своей истории.

– Как именно ваша партия организует борьбу против Болсонару и его политики?

– Для демократической и социалистической партии, каковой является ДТП, тут нет вопроса: необходимо совмещать широкую народную борьбу, гражданскую мобилизацию с действиями институционального характера. Важно, чтобы общество и его составляющие – граждане – сами поняли, осознали, сколь много вреда наносит политика господина президента всему государству. Здесь очень пригождается тот «веер» массовых организаций и движений, которым наша партия располагает. Сегодня самые разные категории населения каждодневно страдают от болсонаризма – индейцы и рабочие, чернокожие бразильцы и врачи, больные и преподаватели, интеллектуальная сфера и безземельные. Наша задача, сотрудничая с другими демократами, объединить этот социальный поток в одну мощную реку демократии.

Мы также понимаем, что в любом случае без задействования государственных инструментов нам не обойтись. Вместе с другими прогрессивными фракциями в Конгрессе наши депутаты ставили уже вопрос об импичменте Ж. Болсонару и он заслуживает его – за забвение права бразильцев на здоровье и нарушения, нанесшие урон национальной безопасности и верховенству закона. Но мы отдаём себе отчёт в том, что на сегодня конфигурация в Национальном Конгрессе не такая, как нам хотелось. Поэтому объединить социальное и институциональное измерения протестного движения ради того, чтобы раз и навсегда поставить заслон угрозе возвращения диктатуры в Бразилии — наша стратегическая задача.

– В зарубежной социал-демократической прессе я читал, что ваша партия активно протестовала против тех реформ, которые были уже при Ж. Болсонару приняты в пенсионной и трудовой сферах…

– Как партия прогрессивная, как левая партия, ДТП ни в коем случае не могла согласиться с сутью пенсионной реформы, реально ставшей контрреформой. Потому, что власти лгут: это не «привилегированные слои» будут «наказаны» пенсионной реформой, а обычные люди, те, кто получал до неё две минимальные зарплаты. Вы наверняка знаете, что по всей планете, когда правые силы дорываются до власти, они делают ставку на пенсионную реформу. В Бразилии это происходит ещё в более ультралиберальном ключе, чем в других местах. Повышение пенсионного возраста уже стало реальностью, в том числе для категорий, которые осуществляют трудную работу, для примера – мусорщики или же сельскохозяйственные рабочие. Вообще, принятая реформа делает почти невозможным досрочный уход на пенсию для рабочих. Я также скажу, что реформа делает невыносимой финансовое положение тех минимум 4,5 млн пожилых лиц и инвалидов, которые получают сегодня минимальную зарплату: их пенсии будет просто недостаточно для проживания. Здесь есть зверская, но классовая логика крайне правых: бедные сами виноваты в своих проблемах, государство не отвечает за это. Мы, демократические социалисты, не принимаем этот постулат.

Такая же вещь – это и трудовая реформа, о которой наш председатель Карлош Лупи сказал: «Это реформа – обман». Они, я имею в виду, что крайне правые, много лет кричали: смотрите, «марксисты» разбазаривают государственные средства, их трудовая политика несёт вред государственной казне. Но все эксперты знают, что до 2015 г. бразильская система социального обеспечения была профицитной. Почему? Потому что прежние администрации, в которые входила наша партия, исходили из курса обеспечения полной занятости. Но что сегодня мы имеем? Почти 14 миллионов безработных, ситуацию, когда около 40% федерального бюджета идут на оплату государственного долга, его погашения или проценты. Болсонару и его крайне правые министры не просто ослабили социальную защиту нашей нации. Как Вы думаете, разрешить непрерывную работу с оплатой ниже минимального уровня, это что такое?

Я не хотел бы преувеличивать, но правда такова: мы спустились по некоторым аспектам нашего социального законодательства даже не в ХХ в. Это скорее позапрошлый век… И с этими реформами по-Болсонару мы будем неустанно бороться.

– На сайте вашей партии я регулярно встречают критические материалы и оценки в отношении различных гуманитарных аспектов актуальной государственной политики…

– К счастью, мы имеем федеративное государство и бразильские законы многие аспекты гуманитарной сферы оставляют в компетенции штатов, иначе это была бы полная катастрофа. Это давно и хорошо известно: приходят к власти правые – ждём сокращения средств на культуру. «Скобки Болсонару» здесь не исключение. Тем более, он и его сподвижники давно грозились покончить с засильем левых или «марксистов» в бразильской культуре. Один из способов прост – сокращение расходов министерства культуры и по соответствующим направлениям. Кому я не могу сегодня никак позавидовать, это нашему артистическому сообществу. Но зато оно в ответ тоже не любит тех, кто держит власть…

Очень печальна ситуация с образованием, включая высшее. «Антимарксистский марш» заставил уволиться некоторых университетских профессоров, но он создаёт и возможности для сопротивления в университетах и кампусах. Бразильские студенты участвуют в манифестациях, показывая, что они не желают участвовать в милитаризации духа образования. Мы, прогрессивные силы, обязаны помочь им.

Если говорить о секторе здравоохранения, своей ненормальной политикой в ответ на COVID-19, вызвавшей отставки и ругань даже в правом лагере, господин президент вызвал гнев и неодобрение медицинского сообщества. Бразилия вошла в печальное число лидеров как по количеству смертей, так и инфицированных коронавирусом. Я убеждён, тут дело не в наших естественных размерах, но… в естественной крайне правой политике! Для многих в Бразилии политика Болсонару в отношении эпидемии коронавируса равнозначна преступлению против человечности… Мы подчёркиваем вновь, что здоровье – это обязанность государства, а не частых компаний, но для команды Болсонару это дело частных страховых компаний. То есть, речь идёт о чисто классовом подходе к здравоохранению, когда десятки миллионов людей – в силу своего социального или финансового статуса, места проживания, даже расовой принадлежности – в своей стране становятся персонами нон грата для здравоохранения. С таким положением дел мы обязаны бороться.

– Как ваша партия и другие левые силы Бразилии оценивают внешнюю политику правительства Болсонару?

– В прошлом, например, когда Лула был президентом, Бразилия помогала что-то инициировать в международных отношениях, будь это БРИКС, или УНАСУР, но это продвигало различные формы интеграции и работало на наш внешнеполитический престиж. Я не могу утверждать, что внешняя политика Лулы или Дилмы Руссефф была безупречной, но то, что она была позитивна и даже перспективна для имиджа государства, здесь я уверен полностью.

Сегодня мы имеем прямо противоположное. Во всём мире действующий глава государства снискал антипопулярность и это, увы, транслируется на всё государство. Если мы можем говорить о последовательности внешней политики Болсонару, то это в негативном плане. Он последовательно заискивал перед Трампом, последовательно демонтировал основы латиноамериканской интеграции, исходя из собственных идеологем, так же последовательно выстраивал «клиентеллу» в лице самых вульгарных и реакционных правых в Южной Америке. Когда он или его сыновья пускаются в международные отношения, меня берёт оторопь, это такая потрясающая некомпетентность, рассуждают ли они о Иерусалиме как о столице только еврейского народа, обсуждают ли они «китайскую экономическую экспансию» против бразильского народа, или же пытаются поучить европейских радикальных правых, как надо заниматься политикой и общаться с массами. Понимаете, крайне правая политика, мы видим это здесь со всей ясностью, она не бывает одной в чём-то. Если она есть в культуре, она будет в экономике, в социальной сфере, если она есть внутренняя, мы тоже в этом убедились, она будет и внешней…

– Уважаемый товарищ, в годы нахождения у власти левоцентристских кабинетов ДТП неизменно в них участвовала, подтверждая свою сопричастность к бразильскому левому движению. Сегодня, возможно, ваша страна ещё больше нуждается в союзе левых сил?

– ДТП, в самом деле, была лояльным членом общей команды, наша партия, к примеру, не выдвигала альтернативных кандидатов против Дилмы ни в 2010, ни в 2014 г. Наши группы в Конгрессе не поддерживали голосования против импичмента, даже если у нас были легитимные вопросы к образу управления со стороны президента. ДТП всегда рассматривала Партию трудящихся (ПТ) как союзника, даже если у нас имеется естественная конкуренция в социальном и рабочем движении. Два года назад мы не приняли жёсткую тактику товарищей из ПТ, сделавших выбор в пользу более узкого предвыборного альянса. С другой стороны, мы имели резон считать, что после случая с отстранением Дилмы Руссефф и громких коррупционных скандалов, фигурантами которых были функционеры от ПТ, прогрессивное движение нуждается в альтернативных кандидатах, почему мы от своей партии выдвинули известного учёного Сиро Гомеша. То, что он получил 12,5% голосов, за него голосовали более 13 миллионов избирателей, он занял в итоге третье место, подтвердило правильность нашей позиции. Во втором туре президентских выборов ДТП сделала всё, чтобы воспрепятствовать победе Ж. Болсонару. Увы. Это не удалось.

В ближайшие месяцы Бразилия вновь окунётся в избирательную кампанию, выборы состоятся на уровне муниципалитетов. Тактика ДТП проста и понятна: имея на сегодня свыше 3700 муниципальных советников по всей стране, мы выдвигаем своих кандидатов и повсюду практикуем гибкие альянсы с прогрессивными, левыми и левоцентристскими силами. Таким образом, мы понимаем всю ценность объединения прогрессивных антиболсонаровских сил. Это будет очень непростая кампания, потому что все вопросы местного значения, включая образование, здравоохранение, развитие городского хозяйства, прямо зависят от соотношения сил на уровне государства. На прошлых выборах 2016 г. кандидаты ДТП на аналогичных выборах получили голоса почти 6,5 млн человек и наша желанная цель – превзойти этот результат как номинально, так и в плане избранных лиц. Но ещё более важная стратегическая цель ДТП – нанести консолидированное поражение болсонаровскому блоку, показав тем самым, что бразильская нация уже устала от его правления.

Интервью брал Руслан Костюк