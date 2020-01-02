Виолета Томич: «Мы должны быть за качественно иную Европу»

На сегодня из всех национальных партий, участвующих в деятельности Партии европейских левых (ПЕЛ) от региона Центральной и Восточной Европы, наиболее влиятельной может считаться действующая в Словении партия «Левица» («Левая»). С одним из лидером этой партии, депутатом Государственного Собрания Словении Виолетой Томич нам удалось побеседовать «на полях» VI съезда ПЕЛ, проходившего в середине декабря в Южной Испании.

– Дорогая Виолета, Вы соосуществляли координацию кампании ПЕЛ на последних европейских выборах, будучи кандидатом от европейских левых на пост главы Европейской Комиссии. Какие Ваши впечатления от этой кампании, не ставшей всё-таки очень успешной для радикальных левых?

– Эта была честь для меня, для человека из Восточной Европы, что показывает всю глубину интернационализма нашей Партии европейских левых. Это была эмоционально очень впечатлившая меня кампания, когда можно было встречаться с бельгийскими синдикалистами, португальскими рабочими, молодыми испанскими программистами. Имеется серьёзнейший потенциал для тех, кто борется за лучшую Европу, за Европу мира и солидарности.

Но, это да, Вы правы, в большинстве стран радикальным, альтернативным левым не удалось добиться новых успехов. При достойном результате «Левицы», к примеру, мы не сумели получить мандата в Европейский парламент. Я полагаю, что здесь много причин, но более важное я вижу в другом. В том, чтобы не отказываться от борьбы за мир труда, его права и перспективы!

– Если говорить о европейском измерении, в чём Вам видятся сейчас основные задачи Партии европейских левых?

– Не только справедливо и компетентно оспаривать неолиберализм и объяснять европейцам, что их любимый континент вовсе не вышел из кризиса. Главным образом, действовать: вместе с неправительственными организациями, социальными акторами, другими прогрессивными силами посредством запущенного по нашей инициативе два года назад Европейского форума. В предлагаемом съезду политическом документе мы говорим, что «народные движения открывают надежду», это верно.

Мы должны стать такой политической силой, которая не только рождает надежду, но которая также пользуется доверием и поддержкой широких народных кругов. Такова задача нашей партии в Словении, таковой должна быть и цель ПЕЛ. Я также убеждена в том, что красный и зелёный цвета должны соединиться, Вы понимаете? Без экологической безопасности не будет ничего, но провести успешный экологический транзит в рамках неолиберальной системы не представляется возможным… ПЕЛ должна выступать как европейская партия защиты прав человека, включая иммигрантов и меньшинств, продвигая альтернативы для молодёжи, рабочих, иммигрантов. Мы должны быть за качественно иную Европу. И сегодня я глубоко убеждена, что ПЕЛ может подняться в условиях новой милитаризации европейских бюджетов и роста, реального роста военной истерии. Кроме того, ПЕЛ это также партия демократии, а демократия сегодня – под угрозой в целом в Европейском Союзе (ЕС) и в разных его странах. Не «иллиберальная демократия» по-Орбану или Качиньскому, но радикальная народная демократия в русле левой альтернативы!

– После законодательных выборов 2017 г. депутаты «Левицы» голосовали за утверждение социал-либерального политика Марьяна Шареца премьер-министром, что было не однозначно воспринято в радикальных левых кругах Европы. В этой связи нам интересно узнать Вашу оценку политической ситуации в вашей стране.

– Мы объяснили нашим друзьям и партнёрам мотив голосования нашей депутатской группы из девяти человек. Выбор был очень прост: или многопартийное правительство социальных либералов и социал-демократов, то есть кабинет Шареца, или возвращение «к делам» консервативного, аферистского круга в лице Янеза Янши, не только коррумпированного и тесно связанного с крупным капиталом, но также явно дружественного консервативному правительству Орбана в Будапеште. Наш выбор был определён связной политической линии, говорящей наше «нет» консерватизму и национализму. Но наша ситуативная поддержка утверждения Шареца не говорит о том, что «Левица» является покорным участником парламентского большинства, если речь идёт о политике, идущей вразрез с интересами большинства.

– Тогда следующий вопрос. Вот за эти два года, как Вы оцениваете социальную и экономическую политику правительства, и в чём появляется «левая идентичность» вашей депутатской группы?

– Я сразу хочу обратить внимание наших российских товарищей о том, что Словения – небольшая страна, очень зависящая от рынков ЕС. Не только львиная часть нашей продукции уходит в страны Европейского Союза и, наоборот, наши основные импортёры – тоже европейские страны. Даже больше, больше половины валового внутреннего продукта в Словении создаётся именно благодаря экспорту в государства ЕС. Поэтому любая внутренняя политика в той или иной степени будет зависеть от этого объединения; это констатация.

Целостно политика правительства Шареца не выходит за рамки либеральной схематики, но это такой «мягкий» или прогрессивный либерализм, предполагающий содействие малым и средним предприятиям, стимуляцию национального производства и в некоторых случаях, особенно при сравнении с другими странами бывшей Югославии, относительно щедрую социальную политику. Безусловно, если бы правые силы во главе с Я. Янши вернулись бы к управлению, можно не сомневаться, что социальный регресс в Словении восторжествовал бы.

«Прогрессивный либерализм» деятельности кабинета Шареца и предыдущих до него двух других социал-либеральных правительств может похвастаться весьма низким уровнем безработицы, некоторым (на наш взгляд недостаточным, но всё-таки!) повышением социальных пособий и, в частности, по безработице, отсутствием в словенском государстве анормальных масштабов социальной дифференциации, которые имеют место у некоторых наших бывших соседей по экс-Югославии.

Однако, правительственная политика в социальной и экономической сферах не равнозначна нашей партийной стратегии. В частности, члены «Левицы» в Государственном Собрании постоянно ставят вопросы о повышении расходов на детей и подростков, мы имеем свою собственную программу для высшего образования, что находит отклик среди студенчества и преподавательского состава. Наши депутаты ведут постоянные бои за отстаивание социальных прав и завоеваний словенских трудящихся, в пользу расширения общественных функций, в защиту кооперативных предприятий.

– Словения – член ЕС и НАТО, что в современном мире осложняет проведение суверенной внешней политики, в особенности в случае малой страны. Тем не менее, ваша партия занимает в данном отношении особую позицию.

– Здесь мы находимся в полном согласии со своими товарищами и друзьями по ПЕЛ, поскольку мы выступаем за выход нашего государства из НАТО и за то, чтобы сделать ЕС более социальным, поставив его на службу граждан. Вообще, мы полагаем, что далеко не всё следует отбросить из прежнего югославского опыта, в том числе многовекторную внешнюю политику. Сегодня ни одна страна нашего пространства даже близко не обладает тем международным авторитетом, что некогда обладала Югославия. Не только в силу меньшей территории или населения, но прежде всего в силу наличия сегодня зависимой внешней политики, которую мы не прекращаем оспаривать.

Мы полагаем, что Словении нужно быть более активной на Ближнем Востоке и в зоне Средиземного моря. Кроме того, мы имеем не только европейскую или католическую идентичность, но это и принадлежность к славянским корням. Мы полагаем, что следует более энергично использовать данный козырь, не только в культурном плане, как это пытается всё-таки делать действующая власть. И «Левица» отстаивает дружеские и взаимовыгодные отношения с Россией.

Но чтобы мы к этому пришли, мешает фактор принадлежности к НАТО. Наша партия давно требует провести референдум о выходе страны из натовского объединения, которое не только не обеспечивает нашу безопасность, но делает нашу нация заложницей воинственных амбиций трамповской администрации и её сателлитов из Восточной Европы. Мы понимаем, это долгая борьба за общественное мнение. Но мои товарищи по «Левице» убеждены, что ценности мира и независимости разделяются словенцами, поэтому мы продолжим наш демарш за независимость от милитаризма.

Интервью брал РУСЛАН КОСТЮК

Бенальмадена – Малага – Санкт-Петербург