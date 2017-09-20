“Политологов у нас много, но политическая наука не развивается”

13 июня 2017 года в Москве образовалось Московское региональное представительство Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки (МРП СМП РАПН). О том, что собой представляет эта организация и каково состояние российской политической науки вообще, нам рассказал руководитель МРП Совет молодых политологов РАПН Руслан Зариев.

– Сегодня политология становится популярной наукой. Каковы перспективы ее развития?

– В последнее время у меня пессимистический взгляд. С одной стороны, мы видим, что у нас достаточно много политологов, с другой стороны, никакого развития политической науки в России нет. Современных политологов можно поделить на несколько категорий: академические политологи, телевизионные политологи (которых зачастую трудно относить к политологам) и те, кто совмещает академическую политическую науку и медийную составляющую. Академические политологи довольно разрознены. Есть определенные вузы, где они работают, у них высокий процент цитирования, публикации, в российских и зарубежных журналах, но они замкнуты, к ним в сообщество очень сложно попасть. Таких групп, если говорить о Москве, можно назвать несколько, в первую очередь это ВШЭ, ИНИОН. Есть еще отдельные группы, которые сосредоточены в разных вузах, аналитических центрах, общественных организациях.

– Как сегодня обстоит дело в совмещении теории с практикой, много ли практикующих теоретиков?

– Если говорить об академических политологах, то они все-таки занимаются по большей части теорией. Если говорить о тех, кто занимается именно консалтингом, то они мало связаны с академическими структурами. Консалтинговые политические центры на 80% заняты практикой, но ежегодно издают 1-2 книги по итогам своей работы.

У нас в России сложилась непростая ситуация: политология появилась с развалом СССР. Часть тех, кого мы называем академическими политологами, под политологией понимают все, где используются слова «политика» или «власть». На Западе политологии не существует. Есть political science, но это не одно и то же. Political science делится на четыре сектора: международные отношения, политическая теория, американская политика (но это именно в США, у нас это российская политика) и в завершение сравнительная политология. Однако как таковой единой политической науки и на Западе не существует.

– Что такое РАПН, в чем суть этой организации?

– Идея РАПН в том, чтобы создать исследовательскую, дискуссионную площадку и объединить все эти четыре сегмента. В РАПН их можно отследить по исследовательским комитетам. Второе, это объединить самых разных политологов: академических, консалтинговых, тех, кто совмещает и то, и то. Плюс ко всему, именно Российская ассоциация политической науки входит в Международную ассоциацию политической науки, и даже если гипотетически в России будет еще одно серьезное объединение политологов, то оно никогда ни при каких обстоятельствах не войдет в Международную ассоциацию, так как может быть только один представитель от государства (в России это РАПН).

Но давайте говорить честно, наука не национальна, она транснациональна, нельзя сказать, что химия – французская национальная наука или философия – греческая национальная наука. Но есть одно исключение – это политическая наука. Она очень национальна. В первую очередь political science – это американская наука, и получается, что мы ориентируемся на американскую политическую науку. Маловероятно, что другие государства смогли бы перехватить этот флаг, скорее всего он так и останется у американцев. РАПН существует для обмена идеями, которые есть в России и в Международной ассоциации, поскольку раз в три года проходит международная конференция всей этой огромной структуры.

– Чем занимается Совет молодых политологов?

– Совет молодых политологов создан не так давно, в 2015 году. МП так же участвует в Международной ассоциации политической науки, то есть общается с другими университетами, сообществами молодых политологов в разных странах. СМП РАПН нужен для объединения, общения и коммуникации. В науке вообще важен именно обмен идеями, потому что если его нет, то эти сообщества начинают консервироваться, закрываться, и там творится уже непонятно что.

– Каковы ближайшие цели Московского регионального представительства?

– Основная цель Московского регионального представительства Союза молодых политологов Российской ассоциации политической науки – это объединение студентов политологов и неполитологов, которые работают в социальных науках вообще, в некоторое сообщество, где они могли бы обмениваться идеями и работать в разных проектах. Почему это очень важно? Потому что здесь сосредоточены все основные вузы, все основные аналитические структуры. Чем все закончится, непонятно, потому что это уже третья попытка, если я не ошибаюсь. Прежние не увенчались успехом. Это связано с тем, что вузы пытаются перетянуть одеяло на себя.

– Какова, на ваш взгляд, роль левой мысли в политической науке, насколько актуальна марксистская парадигма?

– Левая мысль очень сильно повлияла на политическую науку, особенно если мы говорим про европейскую – там левые идеи достаточно сильны, хотя они, конечно, серьезно отличаются от тех идей, которые были у нас в Советском Союзе.

– Какие книги следует в обязательном порядке прочесть политологу?

– Есть несколько зарубежных работ, переведенных на русский и традиционно рекомендуемых еще ничего не знающим студентам на первых курсах. Они как бы открывают мир политологии. Первая – это «Сравнительная политология», а вторая книга – это «Политология» Эндрю Хэйвуда. Есть еще несколько российских работ. Самая фундаментальная – это «Политология» Андрея Мельвиля, у нее есть еще и другое название, «Категории политической науки», там изложены основы основ, то, с чем мы реально работаем. Еще одна достаточно фундаментальная работа известного питерского политолога, профессора Европейского университета Григория Голосова «Сравнительная политология». Для общего фундамента этих четырех работ хватит,

Беседовал Антон Арутюнов

Фото: Вадим Лакомкин