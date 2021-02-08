Активист левого блока арестован на 30 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 30 суток активиста Левого Блока Льва Скорякина. Об этом сообщил нам его адвокат из зала суда.

Скорякина признали виновным в повторном нарушении правил участия в акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Отметим, что 30 суток – максимальное наказание по этой части статьи.

Льва Скорякина задержали днем 31 января, когда он шел из метро к месту акции, после чего составили протокол по административной статье и оставили в отделе полиции на ночь.

Свободу Льву Скорякину!

Источник: Левый Блок