Кривой Рог: стачка шахтеров завершилась успехом

На территории Кривого Рога подошли к концу забастовки шахтеров нескольких предприятий. Руководство подняло зарплаты рабочим и заявило, что возместит средства, необходимые для лечения пострадавших. Кроме того, нескольких сотрудников вызвали в суд. Об этом сообщает пресс-служба ДнепрОГА.

Руководство Криворожского железорудного комбината и профсоюзы, действующие от имени шахтеров заключили договор, согласно которому работники получат повышение зарплат и улучшенные условия труда. Также, людям, которые участвовали в забастовке возместят лечение. С 1-го октября люди получили увеличение зарплат на 10%.

16-го октября все шахтеры находятся на поверхности, могут встретиться с семьями и получить медицинскую помощь. Однако, десятерых работников вызвали в суд. “Сегодня в 13:00 в Октябрьском районном суде Кривого Рога начнется рассмотрение дела по иску ПАО «Криворожский железорудный комбинат» к 10-ти шахтерам, участвовавшим в акции протеста. Но это уже совсем другая история”, — пишет украинский политик Михаил Волынец.

Страйк начался в сентябре, когда шахтеры выступили против неудовлетворительных условий работы. В ответ на эти действия руководство угрожало сотрудникам судебными исками и санкциями против бастующим рабочим.

Также, политик пишет, что в материальном плане указано повышение зарплат на 38% рабочим на поверхности и тем, кто работал под землей, но имел низкие зарплаты, а также на 21% подземным работникам.

Источник: https://www.056.ua/news/2911187/43-dna-pod-zemlej-na-dnepropetrovsine-zakoncilsa-strajk-sahterov-itogi