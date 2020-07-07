Дайджест новостей на 07.07.2020
[В мире]
Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвати Сиэтла
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
Власти Бостона уберут в хранилище обезглавленный памятник Колумбу
[Внешняя политика]
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
[Внутренняя политика]
Власти Чувашии подтвердили смерть экс-главы региона Игнатьева
Работодателей обяжут хвалить сотрудников
[Экономика]
Авиасообщение между Крымом и Иркутском возобновилось после трехлетнего перерыва
[Общество]
Суд признал незаконным обыск квартиры погибшего при сопроттивлении Росгвардии на Урале
[Происшествия]
Спутниковая система ЕС зафиксировала очаг лесного пожара за полярным кругом в Сибири
https://tass.ru/obschestvo/8825113
[Протесты]
В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских
В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам в Ричмонде
У офиса президента Украины произошли столкновения радикалов и полиции
Сторонники партии Шария провели пикет у офиса Зеленского
В Париже прошла акция в поддержку задержанной медсестры
[Наука]
В Крыму нашли большие запасы пресных вод
[В мире]
В Гамильтоне снесли памятник колонизатору, в честь которого назван город
Власти Нью-Джерси демонтировали памятник Колумбу
В Миннеаполисе отменили режим ЧС
Полиции Сиэтла запретили применять слезоточивый газ против протестующих
[Внешняя политика]
ЕС планирует временно запретить въезд из России, США и Бразилии
[Внутренняя политика]
Рязанская область отказалась от проведения парада Победы
Парад Победы в Петрозаводске перенесли на 30 сентября
[Экономика]
Выручка российских аптек в мае упала на 14%
[Общество]
Информационный сайт об онлайн-голосовании не работал около 20 минут из-за высокой нагрузки
[Происшествия]
На юго-востоке Москвы загорелись шесть гаражей
[Протесты]
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
У здания суда в Киеве прошел митинг сторонников Порошенко
В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США
[Пенсии]
В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии
[Образование]
Более 11,4 тысяч дополнительных бюджетных мест распределят в вузах
[В мире]
В Австралии полиция задержала двух подозреваемых в осквернении памятника
В Атланте подожгли кафе, у которого полицейский выстрелил в темнокожего
Федеральные власти США решили вернуть смертную казнь
КНДР обрывает связи с Южной Кореей
[Внешняя политика]
Президент Киргизии после возвращения из Москвы уйдет на самоизоляцию
[Внутренняя политика]
Парада в Чувашии 24 июня не было
В 22 регионах России пройдет исследование популяционного иммунитета к коронавирусу
[Экономика]
Huawei готова инвестировать в новые технологии для создания в РФ цифровой инфраструктуры
[Общество]
Мосгоризберком назвал спланированной провокацией попытку двойного голосования
[Происшествия]
В Магадане закрыли шоссе Портовое из-за схода оползня
[Протесты]
Демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне
В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли
Активисты залили искусственной кровью вход в здание минздрава Франции
[Пенсии]
Пенсионный фонд России продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат
[Образование]
Минобрнауки предлагает продлить льготный период кредитования после завершения обучения