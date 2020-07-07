Дайджест новостей на 07.07.2020

[В мире]

Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвати Сиэтла

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Власти Бостона уберут в хранилище обезглавленный памятник Колумбу

[Внешняя политика]

На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией

[Внутренняя политика]

Власти Чувашии подтвердили смерть экс-главы региона Игнатьева

Работодателей обяжут хвалить сотрудников

[Экономика]

Авиасообщение между Крымом и Иркутском возобновилось после трехлетнего перерыва

[Общество]

Суд признал незаконным обыск квартиры погибшего при сопроттивлении Росгвардии на Урале

[Происшествия]

Спутниковая система ЕС зафиксировала очаг лесного пожара за полярным кругом в Сибири

https://tass.ru/obschestvo/8825113

[Протесты]

В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских

В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам в Ричмонде

У офиса президента Украины произошли столкновения радикалов и полиции

Сторонники партии Шария провели пикет у офиса Зеленского

В Париже прошла акция в поддержку задержанной медсестры

[Наука]

В Крыму нашли большие запасы пресных вод

[В мире]

В Гамильтоне снесли памятник колонизатору, в честь которого назван город

Власти Нью-Джерси демонтировали памятник Колумбу

В Миннеаполисе отменили режим ЧС

Полиции Сиэтла запретили применять слезоточивый газ против протестующих

[Внешняя политика]

ЕС планирует временно запретить въезд из России, США и Бразилии

[Внутренняя политика]

Рязанская область отказалась от проведения парада Победы

Парад Победы в Петрозаводске перенесли на 30 сентября

[Экономика]

Выручка российских аптек в мае упала на 14%

[Общество]

Информационный сайт об онлайн-голосовании не работал около 20 минут из-за высокой нагрузки

[Происшествия]

На юго-востоке Москвы загорелись шесть гаражей

[Протесты]

В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих

У здания суда в Киеве прошел митинг сторонников Порошенко

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США

[Пенсии]

В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии

[Образование]

Более 11,4 тысяч дополнительных бюджетных мест распределят в вузах

[В мире]

В Австралии полиция задержала двух подозреваемых в осквернении памятника

В Атланте подожгли кафе, у которого полицейский выстрелил в темнокожего

Федеральные власти США решили вернуть смертную казнь

КНДР обрывает связи с Южной Кореей

[Внешняя политика]

Президент Киргизии после возвращения из Москвы уйдет на самоизоляцию

[Внутренняя политика]

Парада в Чувашии 24 июня не было

В 22 регионах России пройдет исследование популяционного иммунитета к коронавирусу

[Экономика]

Huawei готова инвестировать в новые технологии для создания в РФ цифровой инфраструктуры

[Общество]

Мосгоризберком назвал спланированной провокацией попытку двойного голосования

[Происшествия]

В Магадане закрыли шоссе Портовое из-за схода оползня

[Протесты]

Демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне

В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли

Активисты залили искусственной кровью вход в здание минздрава Франции

[Пенсии]

Пенсионный фонд России продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат

[Образование]

Минобрнауки предлагает продлить льготный период кредитования после завершения обучения