Дайджест новостей на 07.07.2020

 

Дайджест новостей на 07.07.2020

 

[В мире]

 

Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвати Сиэтла

 

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

 

Власти Бостона уберут в хранилище обезглавленный памятник Колумбу

 

[Внешняя политика]

 

На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Чувашии подтвердили смерть экс-главы региона Игнатьева

 

Работодателей обяжут хвалить сотрудников

 

[Экономика]

 

Авиасообщение между Крымом и Иркутском возобновилось после трехлетнего перерыва

 

[Общество]

 

Суд признал незаконным обыск квартиры погибшего при сопроттивлении Росгвардии на Урале

 

[Происшествия]

 

Спутниковая система ЕС зафиксировала очаг лесного пожара за полярным кругом в Сибири

 

https://tass.ru/obschestvo/8825113

 

[Протесты]

 

В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских

 

В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам в Ричмонде

 

У офиса президента Украины произошли столкновения радикалов и полиции

 

Сторонники партии Шария провели пикет у офиса Зеленского

 

В Париже прошла акция в поддержку задержанной медсестры

 

[Наука]

 

В Крыму нашли большие запасы пресных вод

 

[В мире]

 

В Гамильтоне снесли памятник колонизатору, в честь которого назван город

 

Власти Нью-Джерси демонтировали памятник Колумбу

 

В Миннеаполисе отменили режим ЧС

 

Полиции Сиэтла запретили применять слезоточивый газ против протестующих

 

[Внешняя политика]

 

ЕС планирует временно запретить въезд из России, США и Бразилии

 

[Внутренняя политика]

 

Рязанская область отказалась от проведения парада Победы

 

Парад Победы в Петрозаводске перенесли на 30 сентября

 

[Экономика]

 

Выручка российских аптек в мае упала на 14%

 

[Общество]

 

Информационный сайт об онлайн-голосовании не работал около 20 минут из-за высокой нагрузки

 

[Происшествия]

 

На юго-востоке Москвы загорелись шесть гаражей

 

[Протесты]

 

В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих

 

У здания суда в Киеве прошел митинг сторонников Порошенко

 

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США

 

[Пенсии]

 

В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии

 

[Образование]

 

Более 11,4 тысяч дополнительных бюджетных мест распределят в вузах

 

[В мире]

 

В Австралии полиция задержала двух подозреваемых в осквернении памятника

 

В Атланте подожгли кафе, у которого полицейский выстрелил в темнокожего

 

Федеральные власти США решили вернуть смертную казнь

 

КНДР обрывает связи с Южной Кореей

 

[Внешняя политика]

 

Президент Киргизии после возвращения из Москвы уйдет на самоизоляцию

 

[Внутренняя политика]

 

Парада в Чувашии 24 июня не было

 

В 22 регионах России пройдет исследование популяционного иммунитета к коронавирусу

 

[Экономика]

 

Huawei готова инвестировать в новые технологии для создания в РФ цифровой инфраструктуры

 

[Общество]

 

Мосгоризберком назвал спланированной провокацией попытку двойного голосования

 

[Происшествия]

 

В Магадане закрыли шоссе Портовое из-за схода оползня

 

[Протесты]

 

Демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне

 

В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли

 

Активисты залили искусственной кровью вход в здание минздрава Франции

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд России продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат

 

[Образование]

 

Минобрнауки предлагает продлить льготный период кредитования после завершения обучения

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