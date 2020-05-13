Путь шамана Габышева продолжил коммунист Алексеенко

В течение нескольких месяцев якутский шаман Александр Габышев пытался пешком дойти до Москвы, чтобы на Красной площади провести обряд очищения России от путинского «заклятья». В 2019 году его остановили и вернули назад, но в январе шаман объявил о намерении начать новый поход.

«Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун — такой, как я, — сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство», заявил шаман.

13 мая сотрудники ОМОН взяли штурмом квартиру Габышева и принудительно доставили его в психбольницу.

Однако инициативу похода на Москву подхватил коммунистический активист, сторонник «Трудовой России», Александр Алексеенко. Он начал движение с того самого места, где в прошлом году остановили шамана.

Алексеенко участвовал в акциях протеста ещё в конце советского периода, когда проводил голодовку протеста против партийной бюрократии, которая «саботировала перестройку».

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Выступление Алексеенко см. тут: https://www.youtube.com/watch?v=ak-YYO0jQ5E&list=PLx1QvFmLiuqCwECEbZKqzCYK-basKQLyV&index=2&t=0s