Северокорейский лидер имеет шансы прожить долго

Известная примета гласит: человек, которого при жизни объявили умершим,имеет шансы прожить долго. Похоже, это в полной мере относится к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике почти три недели. Все это время в северокорейских СМИ не было ни новых видео руководителя, ни даже свежих фотографий. Государственные СМИ не сообщали, что он присутствовал на мероприятии15 апреля, посвященном дню рождения его деда, Ким Ир Сена, важному событию в Северной Корее. Но в субботу 2 мая Центральное телевидение КНДР показало репортаж о церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений с участием председателя Госсовета Ким Чен Ына.

А ведь всего за двое суток до того японский журнал Shukan Gendai сообщил, что Ким потерял сознание во время недавнего визита в сельскую часть Северной Кореи, и китайский врач, направленный вместе с другими для лечения Кима, высказал предположение, что несвоевременное выполнение простой процедуры установки стента привела к серьезному заболеванию лидера.

Журнал утверждал, что хирург, проводивший операцию Кима, не привык иметь дело с пациентами, страдающими ожирением, и слишком нервничал во время операции, что привело к задержкам, в результате которых Ким находится в «вегетативном состоянии».

В другом сообщении из Гонконга утверждается, что Ким Чен Ын на самом деле умер.

Заместитель директора Гонконгского спутникового телевидения HKSTV Шицзянь Синцзоу говорит, что «очень достоверный источник» сказал ей, что Ким Чен Ын умер.ФОТО

В четверг президент США Дональд Трамп отверг сообщения о том, что Ким тяжело болен. «Я думаю, что отчет был неверным», — сказал Трамп журналистам, но отказался сообщить, связывался ли он с северокорейскими официальными лицами.

В пятницу южнокорейский источник сообщил Рейтер, что по его сведениям Ким жив и вероятно скоро появится. Человек сказал, что не может прокомментировать нынешнее состояние Кима или какую-либо причастность к его лечению Китая.

Чиновник, связанный с американской разведкой, сказал, что у Кима, как известно, были проблемы со здоровьем, но у него нет оснований утверждать, что он серьезно болен или неспособен когда-либо вновь появиться на публике.

Пресс-секретарь Государственного департамента США не дала никаких комментариев. Госсекретарь США Майк Помпео, когда его спросили о состоянии здоровья Кима после выступления Трампа, сказал: «У меня нет ничего, чем я мог бы поделиться с вами сегодня вечером, но американский народ должен знать, что мы внимательно следим за ситуацией».

Теперь, когда мы точно знаем, что северокорейский вождь жив и находится в добром здравии, остается вопрос — где и почему он всё-таки пропадал всё это время. По некоторым сведениям, лидер КНДР прятался от коронавируса.

Говард Икс, двойник Ким Чен Ына, бежавший в Гонконг утверждает, что Ким Чен Ын «самоизолировался у себя на курорте. Видя фотографии со спутника по разным новостям, мы также можем предположить, что на курорте он отлично проводит время, катаясь на гидроцикле, наслаждаясь своими лодками вместе с женой и детьми».

Это уже второе подобное исчезновение лидера КНДР. 6 лет назад он также внезапно исчез. Как отмечает кореевед Андрей Ланьков: «Тогда это 40 дней примерно длилось. Точно такая же была картина, как сейчас. То есть без следа. Без всяких признаков исчез куда-то вождь. Потом он появился, сильно-сильно хромая, и стало известно, что у него была какая-то серьезная травма ноги и его довольно долго лечили».

В ближайшее время, если пропаганда не врет, россияне тоже смогут увидеть своего самоизолировавшегося вождя на торжественной церемонии. Путина обещают показать возлагающим цветы к могиле неизвестного солдата 9 мая.

Источники:

https://www.aol.co.uk/news/2020/04/25/conflicting-reports-over-the-health-status-of-kim-jong-un/

https://www.ntv.ru/novosti/2333424/

https://rg.ru/2020/05/02/kim-chen-yn-poiavilsia-na-publike-na-fone-soobshchenij-o-problemah-so-zdorovem.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews