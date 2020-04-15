Дайджест новостей на 13.04.2020

 

Дайджест новостей на 13.04.2020

 

[В мире]

 

Колумбия ограничила въезд иностранцев в страну из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568639464.html

 

У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус

 

https://ria.ru/20200315/1568639506.html

 

Ряд сотрудников дипмиссий США вернулись домой из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568640595.html

 

Германия усилила контроль на границах из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568640894.html

 

В Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568641728.html

 

В Багдаде запретили перемещения по городу из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568641835.html

 

[Внешняя политика]

 

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

 

https://ria.ru/20200315/1568623332.html

 

[Внутренняя политика]

 

Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200315/1568640702.html

 

[Экономика]

 

Ритейлеры сохранят мораторий на штрафы добросовестным поставщикам

 

https://www.kommersant.ru/doc/4314605

 

[Общество]

 

Пожилых сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» отправили по домам

 

https://ria.ru/20200323/1569036237.html

 

[Происшествия]

 

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

 

https://www.interfax.ru/world/699014

 

[Протесты]

 

Греческие журналисты провели пикет в поддержку Ассанжа

 

https://ria.ru/20200224/1565142573.html

 

[Пенсии]

 

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

 

https://ria.ru/20200321/1568935153.html

 

[Культура]

 

Музеи, театры и библиотеки России устроили «скучающий флешмоб»

 

https://ria.ru/20200330/1569313280.html

 

[В мире]

 

Правительство Словакии объявило режим ЧП для госбольниц

 

https://ria.ru/20200315/1568642122.html

 

В Турции закрыли бары, дискотеки и ночные клубы из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568642464.html

 

Оман закрыл страну для иностранцев

 

https://ria.ru/20200315/1568642701.html

 

Сербия закрыла границы для иностранцев

 

https://ria.ru/20200315/1568643402.html

 

Гаити прекратила авиасообщение с Европой, Канадой и Латинской Америкой

 

https://ria.ru/20200315/1568643454.html

 

В ЮАР объявили национальный режим бедствия из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568643573.html

 

[Внешняя политика]

 

Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568624961.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568642965.html

 

[Экономика]

 

«Аэрофлот» сократил число внутренних рейсов

 

https://www.kommersant.ru/doc/4314606

 

[Общество]

 

«Мособлэнерго» сократит плановые отключения на время коронавируса

 

https://realty.ria.ru/20200323/1569026966.html

 

[Происшествия]

 

В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки

 

https://ria.ru/20200315/1568619339.html

 

[Протесты]

 

В Испании прошли протесты сельхозпроизводителей

 

https://ria.ru/20200225/1565191440.html

 

[Пенсии]

 

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную  индексацию зарплат и пенсий

 

https://ria.ru/20200321/1568953206.html

 

[Образование]

 

В Москве открыли дежурные группы в детсадах и начальных классах

 

https://ria.ru/20200329/1569304922.html

 

[В мире]

 

Албания перешла на карантин

 

https://ria.ru/20200315/1568636284.html

 

Тысячи украинцев пошли на штурм границы с Польшей перед ее закрытием

 

https://lenta.ru/news/2020/03/27/shturm/

 

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

 

https://www.interfax.ru/world/699653

 

США приостановили выдачу виз по всему миру

 

https://www.interfax.ru/world/700178

 

В Узбекистане приостановили призыв из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569025056.html

 

[Внешняя политика]

 

Грузия закрыла с 16 марта границу с Россией из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568632474.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Псковской области запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568636543.html

 

В Рязанской области школьные каникулы начнутся досрочно

 

https://ria.ru/20200315/1568636861.html

 

[Экономика]

 

Свыше 160 саратовских предприятий проигнорировали запрет на работу

 

https://ria.ru/20200329/1569316983.html

 

[Общество]

 

Сотрудники МГУ старше 65 лет ушли на самоизоляцию с 26 марта

 

https://ria.ru/20200323/1569031420.html

 

[Происшествия]

 

В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200315/1568619496.html

 

[Протесты]

 

Число погибших в беспорядках в Нью-Дели возросло до 18

 

https://ria.ru/20200226/1565206286.html

 

[Пенсии]

 

Самозанятые могут делать пенсионные отчисления через мобильное предложение «Мой налог»

 

https://ria.ru/20200323/1569003296.html

 

[Культура]

 

Пласидо Доминго выписали из больницы после госпитализации из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200330/1569333295.html

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15-4-2020 События, , 16
ЛЕНИНУ – 150Дайджест новостей на 15.04.2020
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