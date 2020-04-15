Дайджест новостей на 13.04.2020
[В мире]
Колумбия ограничила въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568639464.html
У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
https://ria.ru/20200315/1568639506.html
Ряд сотрудников дипмиссий США вернулись домой из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568640595.html
Германия усилила контроль на границах из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568640894.html
В Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568641728.html
В Багдаде запретили перемещения по городу из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568641835.html
[Внешняя политика]
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
https://ria.ru/20200315/1568623332.html
[Внутренняя политика]
Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
https://ria.ru/20200315/1568640702.html
[Экономика]
Ритейлеры сохранят мораторий на штрафы добросовестным поставщикам
https://www.kommersant.ru/doc/4314605
[Общество]
Пожилых сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» отправили по домам
https://ria.ru/20200323/1569036237.html
[Происшествия]
Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
https://www.interfax.ru/world/699014
[Протесты]
Греческие журналисты провели пикет в поддержку Ассанжа
https://ria.ru/20200224/1565142573.html
[Пенсии]
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
https://ria.ru/20200321/1568935153.html
[Культура]
Музеи, театры и библиотеки России устроили «скучающий флешмоб»
https://ria.ru/20200330/1569313280.html
[В мире]
Правительство Словакии объявило режим ЧП для госбольниц
https://ria.ru/20200315/1568642122.html
В Турции закрыли бары, дискотеки и ночные клубы из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568642464.html
Оман закрыл страну для иностранцев
https://ria.ru/20200315/1568642701.html
Сербия закрыла границы для иностранцев
https://ria.ru/20200315/1568643402.html
Гаити прекратила авиасообщение с Европой, Канадой и Латинской Америкой
https://ria.ru/20200315/1568643454.html
В ЮАР объявили национальный режим бедствия из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568643573.html
[Внешняя политика]
Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568624961.html
[Внутренняя политика]
В Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568642965.html
[Экономика]
«Аэрофлот» сократил число внутренних рейсов
https://www.kommersant.ru/doc/4314606
[Общество]
«Мособлэнерго» сократит плановые отключения на время коронавируса
https://realty.ria.ru/20200323/1569026966.html
[Происшествия]
В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
https://ria.ru/20200315/1568619339.html
[Протесты]
В Испании прошли протесты сельхозпроизводителей
https://ria.ru/20200225/1565191440.html
[Пенсии]
Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию зарплат и пенсий
https://ria.ru/20200321/1568953206.html
[Образование]
В Москве открыли дежурные группы в детсадах и начальных классах
https://ria.ru/20200329/1569304922.html
[В мире]
Албания перешла на карантин
https://ria.ru/20200315/1568636284.html
Тысячи украинцев пошли на штурм границы с Польшей перед ее закрытием
https://lenta.ru/news/2020/03/27/shturm/
Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
https://www.interfax.ru/world/699653
США приостановили выдачу виз по всему миру
https://www.interfax.ru/world/700178
В Узбекистане приостановили призыв из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569025056.html
[Внешняя политика]
Грузия закрыла с 16 марта границу с Россией из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568632474.html
[Внутренняя политика]
В Псковской области запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568636543.html
В Рязанской области школьные каникулы начнутся досрочно
https://ria.ru/20200315/1568636861.html
[Экономика]
Свыше 160 саратовских предприятий проигнорировали запрет на работу
https://ria.ru/20200329/1569316983.html
[Общество]
Сотрудники МГУ старше 65 лет ушли на самоизоляцию с 26 марта
https://ria.ru/20200323/1569031420.html
[Происшествия]
В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200315/1568619496.html
[Протесты]
Число погибших в беспорядках в Нью-Дели возросло до 18
https://ria.ru/20200226/1565206286.html
[Пенсии]
Самозанятые могут делать пенсионные отчисления через мобильное предложение «Мой налог»
https://ria.ru/20200323/1569003296.html
[Культура]
Пласидо Доминго выписали из больницы после госпитализации из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569333295.html