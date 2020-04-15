Дайджест новостей на 13.04.2020

[В мире]

Колумбия ограничила въезд иностранцев в страну из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568639464.html

У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус

https://ria.ru/20200315/1568639506.html

Ряд сотрудников дипмиссий США вернулись домой из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568640595.html

Германия усилила контроль на границах из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568640894.html

В Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568641728.html

В Багдаде запретили перемещения по городу из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568641835.html

[Внешняя политика]

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

https://ria.ru/20200315/1568623332.html

[Внутренняя политика]

Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

https://ria.ru/20200315/1568640702.html

[Экономика]

Ритейлеры сохранят мораторий на штрафы добросовестным поставщикам

https://www.kommersant.ru/doc/4314605

[Общество]

Пожилых сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» отправили по домам

https://ria.ru/20200323/1569036237.html

[Происшествия]

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

https://www.interfax.ru/world/699014

[Протесты]

Греческие журналисты провели пикет в поддержку Ассанжа

https://ria.ru/20200224/1565142573.html

[Пенсии]

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

https://ria.ru/20200321/1568935153.html

[Культура]

Музеи, театры и библиотеки России устроили «скучающий флешмоб»

https://ria.ru/20200330/1569313280.html

[В мире]

Правительство Словакии объявило режим ЧП для госбольниц

https://ria.ru/20200315/1568642122.html

В Турции закрыли бары, дискотеки и ночные клубы из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568642464.html

Оман закрыл страну для иностранцев

https://ria.ru/20200315/1568642701.html

Сербия закрыла границы для иностранцев

https://ria.ru/20200315/1568643402.html

Гаити прекратила авиасообщение с Европой, Канадой и Латинской Америкой

https://ria.ru/20200315/1568643454.html

В ЮАР объявили национальный режим бедствия из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568643573.html

[Внешняя политика]

Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568624961.html

[Внутренняя политика]

В Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568642965.html

[Экономика]

«Аэрофлот» сократил число внутренних рейсов

https://www.kommersant.ru/doc/4314606

[Общество]

«Мособлэнерго» сократит плановые отключения на время коронавируса

https://realty.ria.ru/20200323/1569026966.html

[Происшествия]

В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки

https://ria.ru/20200315/1568619339.html

[Протесты]

В Испании прошли протесты сельхозпроизводителей

https://ria.ru/20200225/1565191440.html

[Пенсии]

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию зарплат и пенсий

https://ria.ru/20200321/1568953206.html

[Образование]

В Москве открыли дежурные группы в детсадах и начальных классах

https://ria.ru/20200329/1569304922.html

[В мире]

Албания перешла на карантин

https://ria.ru/20200315/1568636284.html

Тысячи украинцев пошли на штурм границы с Польшей перед ее закрытием

https://lenta.ru/news/2020/03/27/shturm/

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/world/699653

США приостановили выдачу виз по всему миру

https://www.interfax.ru/world/700178

В Узбекистане приостановили призыв из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569025056.html

[Внешняя политика]

Грузия закрыла с 16 марта границу с Россией из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568632474.html

[Внутренняя политика]

В Псковской области запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568636543.html

В Рязанской области школьные каникулы начнутся досрочно

https://ria.ru/20200315/1568636861.html

[Экономика]

Свыше 160 саратовских предприятий проигнорировали запрет на работу

https://ria.ru/20200329/1569316983.html

[Общество]

Сотрудники МГУ старше 65 лет ушли на самоизоляцию с 26 марта

https://ria.ru/20200323/1569031420.html

[Происшествия]

В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200315/1568619496.html

[Протесты]

Число погибших в беспорядках в Нью-Дели возросло до 18

https://ria.ru/20200226/1565206286.html

[Пенсии]

Самозанятые могут делать пенсионные отчисления через мобильное предложение «Мой налог»

https://ria.ru/20200323/1569003296.html

[Культура]

Пласидо Доминго выписали из больницы после госпитализации из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569333295.html