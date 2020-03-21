Рабочие Верхнего Уфалея запустили остановленный завод

Как сообщает издание URA.RU: в Верхнем Уфалее, одном из моногородов Челябинской области, рабочие остановленного НПП «Микрон» самостоятельно запустили завод и отделили его баррикадами от остальной промплощадки. Об этом сообщил URA.RU заместитель директора предприятия Игорь Антонюк.

«В день Парижской коммуны, 18 марта, рабочие сами включили производственную линию, которую хотел продать глава ООО „СтройТэкУрал“ („СТУ“) Михаил Сиземин (у него „Микрон“ арендует производственный участок). От остальной территории, которую охраняет ЧОП, отделились баррикадами из заполненных пластиковых мешков», — рассказал URA.RU Антонюк.

По словам Антонюка, Сиземина и директора охранного предприятия «АЛЕТ» Александра Миронова не пустили на территорию «исходя из соображений профилактики — у них явно была повышена температура и не было респираторов».

«Баррикады возводили 16 человек, которые ранее просили президент Путина и главу региона Алексея Текслера защитить производство от возможного захвата. Теперь они написали в полицию заявления на Сиземина за клевету», — добавил замдиректора НПП.

«Вчера крепкие мужчины с татуировками сместили охрану и вошли на территорию. Сейчас они вывозят с наших складов то, что там лежит, и пытаются работать на принадлежащем нам оборудовании. Мы подали заявление в ГУ МВД и прокуратуру области, а также в правоохранительные органы Верхнего Уфалея», — заявил URA.RU Сиземин. По его словам, используемое «Микроном» имущество и оборудование принадлежит его компании, а свои претензии оппоненты обосновывают «поддельным договором аренды».

Задумка удалась, СМИ создали невероятный ажиотаж. О проблеме предприятия начали говорить. Многие парламентские партии, как ожидается в ближайшее время начнут на перебой поддерживать рабочих, хотя до этого имели другое отношение к рабочему движению. Их мотивы можно понять, на носу выборы и каждая партия желает урвать голоса избирателей поддержав рабочих „Микрона“ .

Ссылка на источник:

https://gorzavod.ru/rabochie-verxnego-ufaleya-zapustili-ostanovlennyj-zavod/