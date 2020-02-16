Градозащитные скандалы февраля

Февраль этого года принес две плохие новости для людей, стремящихся сохранить архитектурный облик столицы. Не успела улечься пыль над тем, что было еще совсем недавно киноцентром «Соловей», как пришла новость о новых разрушительных планах мэрии: в Большом Палашевском переулке собираются снести шесть особняков. Однако, угроза нависла не только над ними, но и над многими другими историческими зданиями на территории Москвы и за ее пределами, так как мэр Москвы пожелал выселить Центральные научно-реставрационные проектные мастерские из занимаемых ими зданий на Школьной улице, а Министерство культуры поспешило выполнить это желание.

Большой Палашевский переулок вместе с Малым Палашевским соединяет Тверскую улицу с Малой Бронной. Он принадлежит к Тверскому району Москвы. Переулок пролегает недалеко от Патриарших прудов. Здания, которые хотят снести, имеют номера 11, 13 и 15 (у каждого номера – два строения). На месте шести малоэтажных особняков хотят построить девятиэтажное здание. Поскольку переулок невелик, снесенной окажется заметная часть от общего числа всех его зданий. По документам мэрии, все эти здания были построены в 1991 году, однако, два из них сохранились с XIX века, а оставшиеся четыре были построены советскими реставраторами с целью воссоздания исторической среды. Видно, место в шаговой доступности от метро Пушкинская весьма соблазнительно для застройщиков.

Угроза нависла не только над историческими зданиями, но и над людьми, которые о них заботятся. В августе 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин осматривал работы по благоустройству Школьной улицы решил «вдохнуть жизнь», «чтоб помещения на первых этажах превратились в ресторанчики, кафе». В результате Росимущество расторгло договоры со всеми не являющимися развлекательными учреждениями на Школьной улице. Одним из таких учреждений стали Центральные научно-реставрационные проектные мастерские. Первоначально реставрационным мастерским предложили переехать с 10 февраля до 1 марта в два здания площадью вчетверо меньшей, чем та, которую они занимают. Причем, эти два здания уже заняты арендаторами. Стоит отметить также, что и на Школьной улице реставрационные мастерские испытывали нехватку помещений. После того, как случай получил огласку, мастерским предложили не переезжать, а освободить первый этаж. Это предложение негативно скажется на работе мастерских, так как на первом этаже сейчас располагается их архив, в котором более 250 000 единиц хранения. Центральные научно-реставрационные проектные мастерские – это старейшее российское учреждение, занимающееся реставрацией архитектуры и к тому же сильная научная школа. Специалистами мастерских в последние десятилетия были отреставрированы: Множество церквей и зданий Московского Кремля, Покровский собор (храм Василия Блаженного), здания в усадьбах «Коломенское», «Кузьминки», «Абрамцево», Петровский путевой дворец, Новодевичий, Андроников, Ферапонтов, Соловецкий, Кирилло-Белозерский монастыри, Ростовский, Тульский и ряд других кремлей. Старинным зданиям, таким как Покровский собор, реставрация требуется постоянно, и проблемы мастерских означают для них перерыв в необходимых работах.

Таким образом, ради получения сиюминутной прибыли власти Москвы готовы не только уничтожать исторические здания, но и поставить под угрозу работу старейших реставрационных мастерских страны.

А.К.

Источники:

https://moskvichmag.ru/gorod/na-patriarshih-sobirayutsya-snesti-shest-osobnyakov-dlya-stroitelstva-devyatietazhnogo-doma/

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7781/

https://archi.ru/russia/85487/restorany-vmesto-luchshikh-restavratorov-strany