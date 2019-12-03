Команда «Рабкора» взялась за проект СР ТВ

1 декабря 2019 в сеть вышел YouTube-канал СР ТВ, создаваемый совместно силами “Справедливой России” и команды “Рабкора”. Появление этого канала — результат соглашения, достигнутого между партией СР и «Гражданской солидарностью».

Наша задача не только дать слово представителям “Справедливой России”, но и способствовать её развитию, превращению в реального политического представителя социальных движений и левых.

Мы прекрасно отдаем себе отчет в трудностях, свзанных с реализацией этого проекта, но он естественным образом встает в порядок дня на фоне текущих событий, начавшегося «транзита» власти и усугубляющегося социального кризиса, когда значительная (большая) часть общества явно ищет возможность выразить свою оппозиционность, но не готова на радикальные действия.

Первое видео, естественно, беседа Бориса Кагарлицкого с Сергеем Мироновым. В ближайшее время будет такая же беседа с Олегом Шеиным, с другими политиками СР, но и не только с ними. Планов у нас много — и обзоры текущих событий, и просветительские мини-фильмы по проблемам образования, здравоохранения, социальной и экономической политики. В режим регулярного вещания канал планирует выйти после новогодних праздников.

Мы постараемся сделать так, чтобы новый канал стал фактором социальной мобилизации, чтобы он мог влиять на политическую повестку не только в сети, но и в реальной жизни. И также надеемся, что он поможет самой “Справедливой России” занять более жесткую, последовательную и политически результативную позицию.

СР ТВ не будет дублировать “Рабкор” и не заменит его. Это совершенно отдельный проект, со своей спецификой – и по персоналиям, и по жанрам. Надеюсь, каналы будут дополнять друг друга.

И мы очень надеемся, что зрители “Рабкора” поддержат наше новое начинание самым эффективным способом – подпиской, перепостами, ссылками и лайками. Потому что канал это не только авторы и персонажи, но и зрители.

Ждем вас на СР ТВ!

https://www.youtube.com/watch?v=yVhCySaiXB8