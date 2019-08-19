Сотрудники Скорой помощи г. Гагарина в Смоленской области объявили “итальянскую забастовку”

Первый этап итальянской забастовки планируется начать с 22 августа: 23 сотрудника (фельдшеры и водители) откажутся от переработок в виде совместительства. Из-за нехватки кадров уже сегодня вместо 5 бригад, полагающихся, согласно федеральным нормативам, на 45 тысяч населения города и Гагаринского района, здесь дежурят всего 2 бригады. И каждая всего с одним фельдшером! Если чиновники не пойдут на переговоры и уступки, с 1 сентября начнется 2-й этап «итальянки»: медики выездных бригад будут отказываться работать в неукомплектованных бригадах, а водители – выезжать на линию на неисправных автомобилях.

Текст обращения участников забастовки по ссылке: https://vk.cc/9GztyS