В ЯНАО из-за невыплаты зарплат на Русском месторождении бастуют рабочие

Работники ООО “ССГ Урал”, выполняющие подряд на Русском месторождении в Ямало-Ненецком АО, объявили акцию протеста в связи с задолженностью по зарплате, которую не выплачивают с 9 октября.

Работники ООО «ССГ Урал», выполняющие подряд на Русском месторождении в Ямало-Ненецком АО, объявили акцию протеста в связи с задолженностью по зарплате. Как сообщает пресс-центр прокуратуры ЯНАО, рабочим не платят с 9 октября. По предварительным данным, сумма задолженности по оплате труда перед восемью работниками составила 720 тыс. рублей. Согласно поступившей в прокуратуру информации, ООО «ССГ Урал» является субподрядчиком ООО «Синерджетик Проджектс», с которым у АО «Тюменьнефтегаз» (НК «Роснефть») заключен договор подряда на выполнение работ на Русском месторождении.

«Под руководством прокурора Тазовского района сформирована рабочая группа из числа сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, которая 4 декабря выехала на Русское месторождение, — сообщили в прокуратуре ЯНАО. — Для выяснения причин образования задолженности по заработной плате и разрешения вопроса по ее погашению организована проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц работодателя». АО «Тюменнефтегаз» — одно из ключевых дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть». На сегодняшний день основной деятельностью предприятия является разработка месторождения Русское. Напомним, несколько дней назад завершилась забастовка на Песцовом месторождении в ЯНАО, где вахтовики СК «Север» несколько месяцев не получали зарплату.

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