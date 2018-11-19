Работники всеволожского автозавода Ford объявили бессрочную забастовку

19 ноября работники всеволожского автозавода Ford Sollers начали бессрочную забастовку. Пока в ней участвует не более десяти человек. Требования работников: от повышения заработной платы до защиты прав доноров.

Перед участниками нет задачи остановить работу предприятия, их цель — оказать давление на работодателя. Сотрудники завода Ford Sollers в городе Всеволожске Ленинградской области начали в понедельник бессрочную забастовку. Как сообщил 78.ru руководитель первичной профсоюзной организации Артём Яшенков, пока в ней участвует не более десяти человек, поскольку перед забастовочным комитетом не стоит задача остановить работу предприятия, стоит цель оказать давление на работодателя. — Требования работников: от повышения заработной платы до защиты прав доноров.

Стабильный график работы на предприятии — пятидневный режим работы, компенсация в случае сокращения либо ликвидации предприятия, защита прав работников по медицинским ограничениями. Всего в списке порядка 16-ти требований в общей сложности, — рассказал Яшенков. По его словам, если никакого ответа от работодателя на требования не будет, то давление будет усиливаться. — При заявленном окладе 52 тысячи в среднем по заводу, по факту работник получает от 23 до 27 тысяч. Это происходит из-за режима неполной рабочей недели и из-за длительных простоев. В декабре и частично январе у нас планируются длительные простои — работа в режиме неполной рабочей недели, то есть оклады работников сокращаются на 50-60%. Мы предложили в очередной раз провести встречу: если и на ней согласия достигнуто не будет, то бастующих будет больше и давление будет усиливаться, — заключил руководитель профсоюзной организации. На самом предприятии отметили, что переговоры с профсоюзами в настоящий момент продолжаются. — Завод работает в штатном режиме. Мы продолжаем диалог с представителями профсоюза по урегулированию открытых вопросов, — сообщили 78.ru в отделе по связям с общественностью холдинга Ford Sollers. Заметим, что всего на заводе во Всеволожске работает свыше 2700 сотрудников. Ранее сообщалось, что в конце октября в Петербурге рабочие устроили забастовку у офиса «Метростроя».

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