Членство ФПРК в Международной конфедерации профсоюзов будет приостановлено

Членство Федерации профсоюзов Республики Казахстан (ФПРК) в Международной конфедерации профсоюзов (МКП) будет приостановлено. Такую рекомендацию Генеральному совету МКП принял Всеевропейский региональный совет Международной конфедерации профсоюзов на своем заседании в Брюсселе 22 октября текущего года. С требованием принять подобные меры в отношении ФПРК на заседании ВЕРС МКП выступил лидер Конфедерации труда России Борис Кравченко.

Выступление Бориса Кравченко содержало информацию о многочисленных фактах нарушений права на свободу объединения в отношении наемных работников Республики Казахстан в последние годы, включая лишение регистрации Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан, уголовное преследование лидеров КНПРК и субъектов Конфедерации. Поддержка усилий независимых профсоюзов Республики Казахстан по изменению законодательной основы деятельности профсоюзов, развитию независимых организаций, реализации права на свободу объединения, коллективные переговоры и забастовку будет в фокусе политики МКП в Центральной Азии в ближайшее годы.

«МКП подтвердила свое намерение оказать существенную поддержку наемным работникам Республики Казахстан в их намерении создавать и развивать независимые профсоюзы в стране, как действенный инструмент борьбы за свои социальные и экономические интересы и гражданские права, — отметил лидер КТР в своем выступлении. — Антирабочая практика репрессий и запретов в Республике Казахстан должна быть изменена. Мы будем контролировать ситуацию и заставим власти Казахстана уважать основополагающие права наемных работников».