Уклоняющихся от налогов самозанятых будут штрафовать

«Единая Россия» настаивает на наказании для самозанятых, не платящих налоги, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. Эксперимент по введению налога на профессиональную деятельность пройдет в четырех регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии.

«Это ответственность самого лица: заявить, и указать, и небольшой налог — 4% от полученного дохода — уплачивать. Но если лицо будет уклоняться, полагается мера наказания — конфискация всего полученного дохода за время уклонения», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Госдума в первом чтении 25 октября на заседании в первом чтении обсудит поправки в Налоговый кодекс. Нормы вводят понятие «самозанятые» в НК.

Для удобства граждан авторы законопроекта предлагают им регистрироваться с помощью специального мобильного приложения «Мой налог», а не ходить в налоговые органы. В приложении будут автоматически учтены все данные о доходах самозанятых и налогах, уплаченных ими.

Как рассказал в ходе обсуждения инициативы глава комитета Госдумы по бюджету и налогам и один из авторов законопроекта Андрей Макаров («Единая Россия»), если у гражданина будет зафиксирован доход, но он не будет платить налог или не зарегистрируется как самозанятый, то ему грозит штраф в размере полученного дохода.