“Газпром” попросил освободить цены на газ, который когда-либо сжижался

“Газпром” просит чиновников либерализовать цены на природный газ, в цепочке поставки которого использована технология сжижения.

“Газпром” пытается использовать технологию малотоннажного СПГ для автономной газификации. Однако, например, построенная группой в Пермском крае установка производства малотоннажного СПГ не смогла выйти на нужный уровень рентабельности из-за того, что “Газпром” может продавать свой газ только по регулируемым ценам.

“В настоящее время проводится совместная работа с ФАС России по внесению изменений в постановление правительства РФ по вопросу отмены государственного регулирования цен на природный газ, на любом этапе поставки которого применяются технологии по сжижению газа”, – сообщает “Интерфакс“, со ссылкой на квартальный отчет “Газпром”.

В настоящее время проект постановления правительства РФ согласован ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития, а также ПАО “Газпром” и внесен в правительство РФ для рассмотрения и утверждения, информирует компания.