Георгий Федоров выходит из прамериз Левого Фронта

30 апреля лидер Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность» объявил, что выходит из праймериз на пост мэра Москвы, организованных Левым Фронтом. Ранее Федоров заявлял, что будет баллотироваться на этот пост и не возражал против своего включкения в список на сайте ЛФ. Однако наблюдая за тем, как происходит этот процесс, решил отказаться от участия в нем.

Приводим заявление Федорова, опубликованное на его странчке в ФБ целиком:

«Друзья! Хочу выступить с официальным заявлением. Я выхожу из праймериз по выборам мэра Москвы, организованных Сергеем Удальцовым и Левым фронтом. Считаю эти праймериз политтехнологическим ходом по легализации комфортного для Собянина кандидата Вадима Кумина.

Распределение голосов происходит странным образом. Вадим Кумин вышел на уверенную четвёртую позицию и обогнал таких кандидатов, как Зубрилин, Хованская, Парфёнов, имеющих в протестных и оппозиционных кругах Москвы куда более весомую поддержку и авторитет, чем он.

Прогнозирую, что Вадим Кумин займёт либо третье, либо второе место в этих праймериз, обойдя даже Рашкина, и будет выдвинут КПРФ на сентябрьских выборах. Уважаемым Шуваловой и Шевченко будет предложена роль доверенных лиц или место в списке в Совет Федерации с предложением поддержать «крупного хозяйственника и человека дела с реальными результатами» Вадима Кумина.

Я говорил ранее, что мэрия Москвы довольно профессионально и технологично будет конструировать будущие выборы мэра. Будет попытка повторения президентских выборов с комфортными для Собянина оппонентами. Я не исключаю участия Собянина в дебатах, поэтому все кандидаты должны быть комфортны, стерильны и нетоксичны в своих выступлениях. Были сделаны выводы, и мэрия учла ошибки прошлых выборов с Навальным. Мэрия попытается не допустить второго тура и зачистить всех зубастых и проблемных кандидатов. Не исключаю даже удаления с поля Сергея Митрохина.

Прошу оргкомитет праймериз считать мой пост официальным заявлением по исключению меня из списка кандидатов. Спасибо всем людям, которые за меня проголосовали. Не подведу вас. Я ПРОДОЛЖАЮ свою кампанию по выдвижению в мэры, только в другом формате.

P.S. Мое заявление ни в коем случае не надо воспринимать как недружественный шаг по отношению к Левому фронту и Сергею Удальцову лично. По другим проектам я готов и дальше сотрудничать. Предлагаю тем, кто будет голосовать на этих праймериз дальше, поддержать Елену Шувалову и Валерия Рашкина. Они наиболее некомфортные кандидаты для мэрии. Также официально заявляю, что если вдруг Елена Шувалова пойдёт на мэрские выборы, то готов сразу завершить свою кампанию и поддержать её всеми силами и возможностями. Через месяц расклад будет окончательно ясен.»

Оригинал заявления Федорова опубликован тут: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2526663974025966&id=100000471657577.

Ранее от участия в прамериз ЛФ отказался Борис Кагарлицкий, имя которого было внесено в список без его согласия.