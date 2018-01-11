Пресс-конференция организаторов Социального марша прошла под открытым небом

11 января, в Москве у здания Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) состоялась пресс-конференция организаторов Социального марша «За права жителей Московского региона!». Отметим, что пресс-конференция должна была пройти в самом здании ЦДРИ, но буквально накануне на руководителей ЦДРИ было оказано давление со стороны властей, поэтому в последний момент они отказались от проведения пресс-конференции. Это еще раз показывает, что московские власти очень не любят, когда граждане озвучивают критику в их адрес, предпочитая создавать иллюзию всеобщего умиротворения

Тем не менее, организаторы Социального марша не отказались от проведения пресс-конференции, которая в итоге прошла на улице, возле метро «Кузнецкий мост». Полиция внимательно наблюдала за происходящим, но задерживать никого не стала.

Координатор Московского Совета и Левого Фронта Сергей Удальцов, начав пресс-конференцию, рассказал о том, что 4 февраля 2018 года (воскресенье) планируется проведение в центре Москвы Социального марша «За права жителей Московского региона!» с митингом на заключительном этапе. Уведомление о проведении марша будет направлено в Правительство Москвы в установленные законом сроки. Точный маршрут проведения марша и место митинга определит Оргкомитет, пока приоритетным является вариант шествия от Пушкинской площади по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова.

Во время проведения Марша, проводимого в преддверии президентских выборов 2018 года, граждане озвучат жесткую критику политики, проводимой под руководством мэра Москвы Собянина и губернатора Московской области Воробьева. По итогам марша властям Москвы и Московской области будет предложено провести в месячный срок встречу с организаторами акции для открытого обсуждения выдвинутых требований.

Председатель Народной палаты Подмосковья Дмитрий Трунин рассказал о проблемах Москвы и Московской области, а также о том, как запрещают проведение акций по социальным темам. Также он озвучил основные лозунги Марша 4 февраля: «Местному самоуправлению – реальные полномочия и реальные деньги!», «Доработать Закон о реновации!», «Требуем выполнения прежних обязательств власти по капремонту!», «Деньги – на детей и пенсионеров, а не на плитку и бордюры!», «Остановить рост тарифов, тарифообразование – под контроль граждан!», «Выполнить обязательства перед дольщиками и очередниками!», «Прекратить незаконное строительство в наших дворах!».

Георгий Федоров, председатель движения «Гражданская солидарность», рассказал о том, что Марш «За права жителей Московского региона!» проводится по инициативе гражданских активистов Москвы и Московской области. К участию в нем будут приглашены участники инициативных групп самой разной тематики и локализации, участники различных общественных и политических организаций и движений, а также максимальное число неравнодушных граждан самых разных политических взглядов. О своей поддержке марша уже заявили: Московский Совет, Народная палата Подмосковья, Гражданский форум местного самоуправления, Гражданская солидарность, Общество синих ведерок, интернет-проект «Народный кандидат», дольщики ЖК «Царицыно», зоозащитники и другие общественные движения и организации.

Также к участию в марше будут приглашены представители политических партий и движений.

Елена Годлевская, представитель обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» сообщила о том, что проблемы дольщиков годами не решаются государством, поэтому они планируют выйти на Социальный марш 4 февраля со своими требованиями.

Также на пресс-конференции выступили Владислав Рогимов (координатор Зоозащитного движения), Денис Зоммер (Объединенная коммунистическая партия), Кирилл Медведев (инициативная группа Мещанского района), Наталья Чернышева (муниципальный депутат района «Зюзино»), Ольга Чеботарева (Народная палата Подмосковья), Дмитрий Катаев (Жилищная солидарность).

Как заявили участники пресс-конференции, по итогам Марша властям Москвы и Московской области будет предложено:

– провести в месячный срок встречу с представителями Оргкомитета для открытого обсуждения формата и программы дальнейшего переговорного процесса власти и граждан, ее избравших;

– в целях осуществления полноценного диалога граждан и власти сформировать Общественный совет Московского региона с участием руководителей двух субъектов федерации и представителей широкого круга политических и общественных организаций;

– выработать предложения по проведению городского референдума по наиболее острым и проблемным вопросам.

По окончании пресс-конференции участники Оргкомитета Социального марша подписали и передали в Мэрию Москвы предварительное уведомление о намерении провести 4 февраля акцию «За права жителей Московского региона!», в котором указали о недопустимости незаконного воспрепятствования проведению данного публичного мероприятия.

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См.также: Активатика, КоммерсантЪ

Оргкомитет гражданской кампании «За права жителей Московского региона!»

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