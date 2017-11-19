В Севастополе рабочий активист обвинен в экстремизме.

Валерию Большакову, секретарю партии «Рот Фронт» в Севастополе, грозит обвинение по статье 282 УК РФ. Об этом сообщает сайт Рот Фронта, где также размещены подробности об аресте Большакова. Согласно материалам сайта, 14 ноября сотрудники Росгвардии ворвались в квартиру к Большакову, избивали и оскорбляли его, несмотря на присутствие двух понятых. В квартире был произведен обыск, задержанного увезли на допрос в Следственный отдел Нахимовского района г. Севастополя. В настоящее время Большаков находится под подпиской о невыезде. Ему грозит обвинение по статье 282 УК РФ, ч. 1: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (якобы к «терскому казачеству», как поясняют в Рот Фронте). Однопартийцы Большакова полагают, что поводом к преследованиям является активистская деятельность Валерия.

За день до ареста, 13 ноября, был заблокирован банковский счет Большакова. Еще двумя месяцами ранее (6 сентября) нападению и избиению подверглась в собственной квартире мать активиста.