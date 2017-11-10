В Донецке отметили столетие Великой Октябрьской революции

7 ноября в Донецке отметили 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции маршем и праздничным митингом на площади Ленина. Здесь были члены компартии Донецка, участники объединения «Боротьба», беспартийные коммунисты, а также обычные дончане, для которых годовщина Революция была и остается большим праздником.

Помимо традиционных левых кричалок и лозунгов в колонне демонстрантов можно было увидеть плакаты с призывами прекратить украинскую агрессию против Донбасса. Среди участников шествия были добровольцы-интернационалисты, в частности, известный ополченец и коммунист из Латвии Бенес Айо, чилиец Исаак Маркес и доброволец из Испании Алексис Кастилло, который из-за тяжелого ранения вынужден был передвигаться на костылях, что не помешало ему принять участие в шествии и дождаться окончания митинга. Выступала на митинге и социалистка из Германии Кристиана Кранц, поздравившая Донбасс со столетием Октября.

К сожалению, шествие согласовали только по пешеходной части улицы Артема, ведущей к площади Ленина, что явно не соответствовало масштабу отмечаемой даты. Кроме того, в городе полностью отсутствовала информация о мероприятии – никаких объявлений и листовок не наблюдалось. Тем не менее, вопреки всему, в том числе и плохой погоде ( в Донецке в этот день шел дождь), люди собрались на площади Ленина. В частном разговоре некоторые из них отмечали, что главное достижение Революции – это социальные права, и говорили, что ДНР есть чему поучиться у Советского Союза, чтобы называться действительно народным государством.