Что такое анархизм?

Часто испытываю шок, когда разговариваю с людьми, называющими себя “анархистами”. Один украинский националист, почему-то называвший себя “анархистом” спрашивает меня “чей Крым?”. Другие с удивлением узнают, что анархистское учение (антиавторитарный социализм и анархо-коммунизм) основано на идеях классовой борьбы и просят объяснить, как такое возможно и о каких классах (!) идет речь.

Одна очень умная и красивая девушка, узнав о моем интересе к анархизму, удивилась и спросила: “Анархисты — это же вроде панков, которые долбятся в вену и декламируют странные стихи про некрофилию?… И кстати, надо или не надо белым все-таки извиняться и каяться перед черными?”(Она видела демонстрацию современных “анархистов” в США, где говорили именно это).

Не то, чтобы я был последовательным сторонником анархистского учения во всем и всегда. Мне ближе идеи Отто Рюле и Антона Паннекука, о которых я постараюсь написать в будущем. Но я отношусь с глубоким интересом к некоторым влиятельным анархистским течениям, особенно в таких странах, как Россия начала ХХ века, а также Испания, Аргентина, Италия. Это время (примерно последняя треть XIX — первая треть XX столетий) — собственно и было эпохой, когда анархистское рабочее и сельское движение имело большое влияние. В то время оно становится серьезным общественным актором и насчитывает сотни тысяч или даже миллионы участников и сочувствующих, а так же выдвигает оригинальных общественных мыслителей. Собственно, только в ту эпоху анархизм и заслуживает внимания и изучения. Что не означает, что эти люди во всем были правы.

Да, анархизм, по крайней мере, массовый исторический анархизм — это классовое социалистическое течение, выступавшее за права работников, за общество как союз территориальных и производственных самоуправляющихся коллективов работников, за общество без капитализма, а не только за общество без государства.

Рабочие-анархисты выступали против капитализма и за борьбу классов (причем, они куда жестче относилось к классовой борьбе, чем большинство марксистов, и это имело совершенно ясное практическое выражение).

Они выступали за равенство людей всех рас и народов, а не за чувство национальной вины и не за то, чтобы белые унижались перед черными, евреи перед христианами или наоборот.

Осуждая войны государств, анархизм принципиально не мог выступать за то, чтобы одно государство, а не другое, владело какими-нибудь землями. В чем причина? Она была очень простой, он отрицал любое государство, а тем более, его право вести войну. Если вы за государство, участвуете в войне в рядах государственной армии или поддерживаете ее на словах, вы не являетесь анархистом — просто по определению. Если бы такой вопрос задали русскому анархо-коммунисту начала XX столетия, он бы с удивлением пожал плечам и спросил, за какую из банд, орудующих в вашем городе, вы намерены сражаться, будучи простым человеком, который в любом случае покоряется этим бандам (если не одной, так другой)? А главное, зачем вам это нужно?

Из этих общих положений можно найти исключения, но все же не исключения определяли ситуацию. Я не могу себе представить анархо-коммуниста из Белостока (этот город был сердцем русского и еврейского анархизма, впрочем, они не делили друг друга на этносы) — который употреблял бы наркотики или спрашивал бы о том, что такое классовая борьба… или о том, какое государство надо поддерживать, скажем, в русско-японской войне 1904-1905 гг (или придавал бы значение тому, кто из государств слабее или сильнее, и кто из них на кого напал первым).

Отношение анархистов к войнам государств было именно таким, как у автора песни «Интернационал», анархо-коммуниста, участника Парижской Коммуны, Эжена Потье:

Довольно нас поить дурманом!

Прощай, военная муштра!

Народам – мир, война – тиранам!

Забастовать, солдат, пора.

Когда ж прикажут каннибалы

Нам всем геройски околеть –

Тогда по нашим генералам

Своим же пулям полететь!

Эта позиция называется интернационализмом.

Что до классовой борьбы и форм ее организации, то они были крайне радикальными, хотя и не обязательно насильственными. Основной или самой массовой формой борьбы обычно была рабочая забастовка. Другое дело, что в большинстве случаев она была нелегальной, сопровождалась столкновениями с хозяевами и штрейкбрехерами. Это происходило потому, что целью анархистов было психологически подготовить массы к социальной революции, то есть к захвату фабрик и заводов в самоуправление трудовых коллективов, с последующей организацией этих коллективов в федерацию (вместо государства и корпораций). Даже забастовка за рост зарплаты могла, по мнению анархистов, этому помочь. Но только в том случае, если она была организована как прямое действие и сопровождалась агитацией за анархистский коммунистический строй.

Эта федерация или горизонтальная ассоциация коллективов должна была ликвидировать частную собственность, наемный труд, рыночные отношения, бюрократическую систему, и планировать снизу развитие хозяйственной и общественной жизни. Анархистов не интересовала интегрированная в капиталистическое и государственное общество и согласованная с ним работа — от легальных профсоюзов до участия в выборах.

Важный принцип анархизма — принцип соответствия друг другу целей и средств. Классовая борьба как исполнение чужих приказов, борьба, организованная в централизованных партиях и профсоюзах, не может приблизить мир самоуправления, основанный на творчестве и самодеятельности масс. Она только учит работника исполнять чужие указания, покоряться чужой силе.

Напротив, мир антиавторитарного социализма или свободного коммунизма, это мир, где работники думают и действуют самостоятельно, согласовывая свои планы с другими работниками на общественных собраниях. В сущности, анархизм, с теми или иными поправками, это идея прямой трудовой демократии, идея управления обществом с помощью регулярных собраний работников и полностью зависимых от этих собраний выборных органов. Свою собственную роль идейные анархисты видели в создании инициативных групп и движений, который будут словом и делом способствовать такой самоорганизации трудящихся, распространяя среди них соответствующий опыт и принципы.

Итак, вот основные принципы анархизма — прямое действие, прямая демократия, классовая борьба, интернационализм, коммунистические отношения.

Чтобы узнать все это, можно прочесть «Речи Бунтовщика» Петра Кропоткина, «Неизвестную Революцию» Всеволода Волина, тексты об анархо-коммунизме в столице русского анархизма, городе Белосток, в начале XX столетия. Все эти материалы доступны в сети.

Все это — в целом простые и понятные принципы. Никто, конечно, не обязан их принимать. Просто зная, что такое анархизм или анархо-коммунизм, вы сможете прочесть тексты того или иного автора или посмотреть на те или иные виды общественной деятельности и агитации, и сказать: “это — анархизм”, или “это — не анархизм”.