Долгая геррилья в Колумбии

(FARC-EP) (исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo – Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия Народа), или просто ФАРК – леворадикальное партизанское движение, которое принимает участие в продолжительном вооруженном конфликте с колумбийским правительством. Также является крупнейшей группой мятежников на континенте.

Еще в 2001 году ряд западных стран: США, Новая Зеландия, Канада, Чили и страны Европейского союза объявили ФАРК террористической организацией и включили ее в список запрещенных[1].

История движения восходит к середине прошлого века. После гражданской войны (1948-1958 г.) между Либеральной партией и Консервативной партией, начавшейся из-за убийства леволиберального политика Хорхе Эльесер Гайтана, было принято решение о создании двухпартийной политической системы, известной как Национальный фронт (Frente Nacional). Согласно договору, власть между этими двумя партиями должна была чередоваться[2].

В течение 60-х гг. колумбийское правительство начало осуществлять так называемую политику «ускоренного экономического развития», план которой предусматривал ускорение процесса урбанизации населения и поощрение промышленного сельского хозяйства (субсидирование крупных частных и государственных хозяйств), с целью производства большего урожая сельхозпродуктов и продукции животного происхождения, предназначенных для международного экспорта.

Интерпретируя данный план как способ обеспечить «эффективное использование земли», власти начали передавать освоенные ранее пахотные угодья во владение крупных скотоводческих и аграрных ферм, а тысячи крестьянских семей насильственно переселялись в города и определялись там на заводы и фабрики. Если в 1961 г. число таких семей составляло около 40 тыс., то к 1969 г. их стало насчитываться более 400 тыс.

При этом, в результате массового притока новой рабочей силы, зарплата рабочих на предприятиях с каждым годом стремительно понижалась. В то время, как крупные землевладельцы и городские промышленники процветали, у простых рабочих не хватало достаточно средств на пропитание и элементарную медицину, вследствие чего в разы выросли уровень различных заболеваний и детская смертность.

К 1970 г. крупные промышленные фермы занимали более 77% всех пахотных земель в стране.

Колумбийская Коммунистическая партия (Partido Comunista Colombiano, PCC), традиционно являющаяся партией рабочего класса и крестьян, была в корне недовольна сложившейся ситуацией в стране.

В противовес курсу, который приняла консервативно-либеральная коалиция, коммунисты приступили к формированию «крестьянских лиг» в сельских местностях и «рабочих фракций» в городах, призывая к улучшению условий труда.

Эти группы образовали единый «оборонительный фронт» против поддерживаемого государством беспредела крупных землевладельцев и промышленников. Сначала члены фронта организовывали забастовки и акции протеста, которые были встречены насилием и репрессиями со стороны правительства и помещичьего класса. Позже они начали захватывать земли, в основном это были территории малопригодной для сельского хозяйства сельвы, где не было правительственных войск.

Именно этот момент стоит брать за отправную точку в деятельности данной организации. В процессе она изменялась и приобретала более четкую структуру. Так в 1961 году либеральный лидер Педро Антонио Марин провозгласил на юге страны в провинции Толима (Tolima) независмую «Республику Маркеталия» (Marquetalia), в которую изначально входило всего 48 человек.

Тем не менее правительство Колумбии опасалось, что данная организация будет и дальше развиваться по аналогии с кубинской революцией. Поэтому совместно с американскими разведывательными группами попыталось уничтожить «маркеталийцев».

В одной из таких атак принимало участие 16 тыс. колумбийских солдат, что вынудило повстанцев бежать из самопровозглашенной Республики и укрыться в горах.

Ставка была сделана на затяжную партизанскую войну, конечной целью которой была организация социалистической революции и построение «Новой Колумбии» — правового общества социального равенства и достижение социальной справедливости.

По данным военной разведки США, уже к 1965 г. в составе ФАРК насчитывалось несколько тысяч вооруженных обученных боевиков, как мужчин, так и женщин, поддерживаемых значительной частью населения, так называемым «гражданским ополчением», которое снабжало их едой, медикаментами и информацией.

К началу 1990-х гг. численность членов ФАРК выросла до 18-20 тыс. бойцов, с международной сетью, способной поддерживать оперативную связь с другими странами и идеологическими союзниками. В этот период повстанцы контролировали до 45% колумбийской территории.[3]

В 1990-е года правительство страны активно боролось с организацией, то заключая перемирие и выделяя ей земли, то нападая и уничтожая партизанские отряды. FARC даже предпринял попытку легализоваться, создав политическую партию Патриотический Союз. Однако ультраправые боевики, связанные с латифундистами, начали систематическое истребление активистов и лидеров Союза, после чего повстанцы вынуждены были вернуться в леса и возобновить вооруженную борьбу.

Самые известные противоправные акты, которые совершила ФАРК: в марте 1999 г. от рук «Армии Народа» погибли 3 американских активиста и 23 февраля 2002 г. Революционными вооруженными силами Колумбии была похищена популярный кандидат в президенты Ингрид Бетанкур (Íngrid Betancourt). Также организацией были проведены ряд громких партизанских терактов, среди которых были: угон турбовинтового воздушного судна, атака на несколько городов, а также похищение нескольких политических деятелей.

В 2002, когда президентом страны стал Альваро Урибе, правительство страны возобновило активную борьбу с FARC и с другими повстанческими группировками: ELN и AUC. С 2007 года, в ходе двухлетних операций численность отрядов FARC сократилось в 2 раза. Позднее организация заявила о гибели из-за перекрёстного огня 11 провинциальных депутатов, захваченных в плен партизанами в 2002 году. Правительство Колумбии опровергло обвинения в свой адрес[4].

Одними из самых значимых периодов стоит считать события 2008 года. 31 января FARC объявило об освобождении части гражданских заложников в качестве жеста уважения к президенту Венесуэлы, Уго Чевесу, который за пару дней до этого призвал мировое сообщество признать повстанцев воюющей оппозицией. «ФАРК — это партизанская организация, действующая на основе боливарианских идей, они не террористы! Они имеют четкую политическую цель, и мы должны признать это!», — заявил Чавес. 27 февраля была отпущена еще часть заложников, ввиду их плохого состояния здоровья. Правительство Колумбии оценило данный поступок и заявило, что готово сделать шаг к примирению. Но этого не произошло, вместо этого 1 марта вооруженные силы страны совершили операцию по ликвидации Рауля Рейеса (Raúl Reyes), который считался вторым по важности командиром «Армии Народа». В результате этой операции, Рейес был убит вместе с 16 партизанами ФАРК.

Данный инцидент привел к дипломатическому разрыву с Колумбией таких стран как Эквадор и Венесуэла. А после того, как командующий Центральным блоком FARC — Иван Риос (Iván Ríos) был застрелен собственным телохранителем, который соблазнился наградой, обещанной правительством Колумбии, Каракас и Кито осудили правительство США за спонсирование кровавых операций. Важным событием 2008 года, также стала смерть основателя FARC — 77-летнего Мануэль Маруланда Велес. Его приемником стал Альфонсо Кано (Alfonso Cano).

Через 2 года очередным переломным моментом стало и то, что в стране сменился президент. Согласно Конституции Колумбии, Альваро Урибе, невзирая на поддержку более 80% сограждан, не имел права баллотироваться на третий президентский срок, и новым главой государства в 2010 г. стал министр обороны в его правительстве Хуан Мануэль Сантос – это под его руководством повстанцам и наркотрафикантам были нанесены самые жестокие удары. После кровавых событий 2010-2012 годов, FARC решилась на мирные переговоры.

4 ноября 2011 г. был убит Альфонсо Кано, а пост главы ФАРК принял Тимолеон Хименес («Тимошенко»). Свою деятельность на посту руководителя он начал с предложения правительству приступить к очередному витку мирных переговоров.

«Мы готовы обсудить приватизацию, вопросы снижения регулирования со стороны государства, абсолютной свободы торговли в условиях рыночной экономики», — говорилось в заявлении коммунистических партизан.

К концу года FARC освободила большую часть пленных, 26 февраля 2012 г. они объявили, что они выпустят всех политических заложников, а к ноябрю того же года были освобождены все пленные.

27 августа 2012 г. президент Хуан Мануэль Сантос объявил, что колумбийское правительство занялось предварительными переговорами с ФАРК о прекращении конфликта. Первый раунд переговоров состоялся 18 октября 2012 г. в 40 км к северу от Осло (Норвегия).

Переговоры длились на протяжении 2 лет. Наконец, 16 мая 2014 г. правительство Колумбии и повстанцы договорились о прекращении огня и о совместной борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 8 июля 2015 г. ФАРК объявили об одностороннем прекращении огня[5].

26 сентября 2016 г. президент Колумбии Сантос и глава FARC Родриго Лондоньо Эчеверрия подписали в Картахене соглашение о завершении конфликта и заключении мира. В соответствии с ним повстанцы должны сложить оружие, вернуться к мирной жизни и преобразоваться в легальную партию. Правительство, тем временем, обязуется амнистировать боевиков, исключая виновных в преступлениях против человечности, убийствах, похищениях людей и изнасилованиях. Правда, и тяжелым преступникам угрожают сроки всего до 8 лет. И, наконец, правительство должно провести аграрную реформу. Никаких гарантий того, что будут наказаны ультраправые боевики, терроризировавшие крестьянское население, правительство не дало. Напротив, эти банды продолжали действовать в сельской местности.

7 октября 2016 г. Хуан Мануэль Сантос стал лауреатом Нобелевской премии мира за активное участие в мирном урегулировании конфликта. Однако в ходе референдума 2 октября граждане Колумбии отвергли мирное соглашение между правительством и повстанцами – сказать «нет» миру призвал, экс-президент страны Урибе. Его сторонники считают, что преступники, каковыми по их мнению являются повстанцы, должны сдаться безо всяких условий и отправиться под суд. Тем не менее мирный процесс продолжился, и в 2017 г. FARC официально стал легально действующей партией парламентского типа[6].

Впрочем, мирное соглашение между правительством Колумбии и группой повстанцев FARC, было заключено три года назад. Но в конце августа 2019 года лидер группы решил в одностороннем порядке его разорвать.

Причиной нового противостояния легло, по словам повстанцев, предательство со стороны правительства. Иван Маркес и Хесус Сантрич заявили – руководство страны в одностороннем порядке изменило текст соглашения, выставив новые правила, кроме того, оно не выполняет взятые на себя обязательства.

В основе недовольства повстанцев лежит невыполнение данных три года назад обещаний. Кроме того, пользуясь их именем, нынешние представители правительства должны были выполнить обещания данные на предвыборной гонке. Например, Иван Дуке Маркес получил хорошую поддержку, пообещав внести изменения в текст соглашений. Но после победы он не смог убедить депутатов это сделать.

За подписание мирного договора с Родриго Лондоньо Эчеверри, представителем повстанцев, и остановку противостояния, до того момента унесшего более 200 тысяч жизней, прошлый президент Хуан Мануэль Сантос был удостоен Нобелевской премии мира. Противостояние длилось 52 года. Сейчас лидеры FARC заявили, что они готовы начать восстание заново, если правительство не перестанет нарушать уже оговоренные условия[7].

Григорий Щербаков

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[1]Ministry of Interior / Espacio Nacional de Consulta Previa de las Communidades URL : https://dacn.mininterior.gov.co/node/32060 (датаобращения: 16.07.2021)

[2]Riafan / Раскол внутри FARC URL : https://riafan.ru/1427523-raskol-vnutri-farc-voina-s-narkotikami-armiya-arestovala-glavarei-boevikov (дата обращения: 15.07.2021)

[3]Hasta Pronto / ФАРК: Революционные Вооруженные Силы Колумбии URL : https://hasta-pronto.ru/farc-ep/#lwptoc3 (дата обращения: 03.07.2021)

[4]Hasta Pronto / ФАРК: Революционные Вооруженные Силы Колумбии URL : https://hasta-pronto.ru/farc-ep/#lwptoc3 (дата обращения: 03.07.2021)

[5]Hasta Pronto / ФАРК: Революционные Вооруженные Силы Колумбии URL : https://hasta-pronto.ru/farc-ep/#lwptoc3 (дата обращения: 03.07.2021)

[6]Colombia reports/ Colombia news URL : https://colombiareports.com/ (датаобращения: 15.07.2021)

[7]The ftimes / В Колумбии известные повстанцы решили напомнить о себе URL : https://ftimes.ru/271214-v-kolumbii-izvestnye-povstancy-reshili-napomnit-o-sebe.html (дата обращения: 01.07.2021)