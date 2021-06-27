Произведения французских писателей о Великой французской революции

В ходе стримов «Рабкора» на YouTube неоднократно высказывалось пожелание рассказать о тех или иных литературных произведениях, особенно касающихся революционных событий прошлого. Мы уже неоднократно давали рекомендации для чтения, составляя списки книг по теории марксизма и политической экономии, но в данном случае решили пойти по другому пути и предложить нашему читателю список классических литературных произведений, посвященных Великой французской революции.

Оноре де Бальзак

«Случай из времен террора» (рассказ; 1831 г.)

«Шуаны или Бретань в 1799 году» (роман; 1829 г. )

Александр Дюма

Серия «Записки врача»

«Жозеф Бальзамо» (роман;1846-1848 гг.)

«Ожерелье королевы» (роман; 1849-1850 гг.)

«Анж Питу» (роман; 1851 г.)

«Графиня Шарни» (роман; 1852-1856 гг.)

«Шевалье де Мезон Руж» (роман; 1845-1846 гг.)

Серия «Соратники Иегу»

«Белые и синие» (роман; 1867 г.)

«Соратники Иегу» (роман; 1857 г.)

«Шевалье де Сент-Эрмин» (незаконченный роман; 1869 г.)

Вне серий

«Волонтер девяносто второго года» (незаконченный роман; 1862 г.)

«Красная роза» (повесть; 1831 г.)

Виктор Гюго

«Девяносто третий год» (роман; 1874 г. )

Анатоль Франс

«Боги жаждут» (роман; 1912 г.)

Ромен Роллан

«Дантон» (пьеса; 1899 г.)

«Четырнадцатое июля» (пьеса; 1902 г.)

«Робеспьер» (пьеса; 1939 г.)

Лилия Светова