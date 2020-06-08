Существовал ли шиитский антиавторитарный социализм на Ближнем Востоке?

Махмуд Телегани, Али Шариати, группа Форкан и и другие.

Когда обсуждают тему Ближнего Востока, часто задают вопрос: “Как идеи социализма сочетаются с ближневосточной реальностью?” Мне интересны прежде всего идеи социализма антиавторитарного, основанного на самоуправлении трудовых коллективов и передаче власти их ассоциации. Было ли нечто подобное на Ближнем Востоке?

Когда говорят об исламе и о стремлении построить общество на основе этой религии, часто воспоминают либо Хомейни, построившего диктатуру духовенства и военных в Иране, либо запрещенный всюду ИГИЛ с его невероятным насилием. Причем, что любопытно, и те, и другие признают собственность, наемный труд, неравенство, поддерживают диктатуру — власть самоназначенных лиц, власть верхушки, которую общество не выбирало и репрессии против несогласных.

Однако, в ближневосточном исламе существовали и иные течения, выступавшие во-первых, за народовластие, т.е. за власть большинства — за власть работников, распространившуюся на все сферы общественной жизни, включая экономику (работу предприятий), и во-вторых, за равенство людей. Одним из таких деятелей был иранский теолог, философ-экзистенциалист, выпускник Сорбоны, Али Шариати. Эти его идеи или были усвоены другими в Иране в 1970-е годы, или были открыты ими самостоятельно. Лидер шиитов Тегерана, аятолла Махмуд Телегани, пользовавшийся огромной популярностью в иранской столице, призывал к созданию бесклассового общества на основе шиитской религии и к переходу власти в руки выборных рабочих Шур (Шура — это Совет). С похожими идеями выступала и группа Форкан, основанная на своеобразном толковании принципов шиитского ислама.

В принципе, такие идеи сближали эти течения с антиавторитарным социализмом (анархизмом) Михаила Бакунина или с идеями сторонников автономных, преимущественно непартийных рабочих советов — Отто Рюле и Антоном Паннекуком. Ведь антиавторитарный социализм, при всем уважении к правам меньшинств, означает, прежде всего, освобождение трудящегося большинства от власти боссов и чиновников — передачу в руки самоуправляющихся трудовых коллективов всех производств, передачу в руки выборных советов (контролиремых регулярными народными собраниями, с правом отзыва делегатов в любой момент) власти.

На практике, конечно, все было очень по-разному. Некоторые, как Телегани, не решились восстать против авторитарного режима Хомейни в Иране, заключали с ним союзы и сделки. Другие, как Форкан, восстали и нанесли режиму серьезный ущерб, однако в чем-то их антиавторитарность вызывает сомнения — уж больно легко они относились к человеческой жизни (возможно, не только к жизни сторонников диктатуры, но и к жизни несогласных с Форкан). Ни у тех, ни у других не было ясной модели будущей экономики и политики. Не думаю, что кого-либо тут надо возводить до статуса идеального человека или движения. Но такова часть реальной истории Ближнего Востока, которую стоит знать, учитывая значение этого региона.

Поэтому возможный ответ на поставленный вопрос звучит так: “На Ближнем Востоке существовали сильные течения, сочетавшие шиитский ислам и идеи социального равенства и народовластия, включая народовластие на производстве, а так же основанные на прямом действии против тех, с кем они вели борьбу. Свои принципы они выводили из шиитского ислама. Но они не были во всем последовательны, не имели ясного идеала будущего общества, шли, порой, на компромиссы с хозяевами, а порой, напротив, проявляли чрезмерную жестокость”. Впрочем, автор заметки тоже не обладает абсолютно-истинным виденьем того, как им следовало бы действовать.

Ниже несколько ссылок на статьи об истории таких течений и мыслителей. Для тех, кто хочет знать об этом больше:

1) Али Шариати https://avtonom.org/author_columns/idei-ali-shariati-lenin-i-diktatura-v-irane

2) Форкан http://vkrizis.ru/analiz/razlichivshie-gran/?fbclid=IwAR22vfAew2UxJFlZ7YUTUjPqKKwnEXGzm54EXdq82rCj9U_5ri3iov72b-M

3) Али Шариати – шиитский марксист

http://iransegodnya.ru/post/view/2899

4) Сергей Богдан об учении Али Шариати: Всевышний создал тебя свободным

https://www.minbar.su/jour/article/view/118?locale=ru_RU