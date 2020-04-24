Очень хочется в Евросоюз. Опыт Молдовы и Сербии

Сейчас почти не осталось европейских государств которые, в отличие от Швейцарии, Норвегии и Исландии, не стремятся вступить в Евросоюз. Членство в нем открыто для любой европейской демократической страны со свободным рынком, имеющей желание и возможности для приведения законодательства в соответствии с правом ЕС. На сегодняшний день статус страны-кандидата имеют пять стран: Албания (с 2009 года), Северная Македония (с 2004 года), Сербия (с 2009 года), Турция (с 1987 года) и Черногория (с 2008 года). Босния и Герцеговина также подала в 2016 году заявку на вступление в ЕС, однако, еще не приобрела статус кандидата, а Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом подписали еще три страны: Грузия, Украина и Республика Молдова. Главной причиной для интеграции в ЕС является ожидаемое улучшение не только экономической, но и политической ситуации в стране, в особенности это касается демократических свобод. Вступление в Европейский Союз также мотивируется различными социальными привилегиями, которыми обладают страны Евросоюза: высокий уровень социальной защиты, продолжительность жизни, уровень образования, здравоохранения и другие. Показатели данного союза не идут ни в какое сравнение с показателями других региональных объединений.

Для рассмотрения современного процесса европейской интеграции, его особенностей и основных критериев, можно рассмотреть два государства, имеющие разные статусы на пути интеграции: Республика Сербия – официальный кандидат, и Республика Молдова, не являющаяся на данный момент потенциальным кандидатом, но ставящая евроинтеграцию в приоритет.

В начале 1990-х годов как Республика Сербия, так и Молдавия оставались в стороне от каких-либо процессов интеграции, что было обусловлено конфликтами в данных регионах и становлением государств как таковых. Но сейчас ситуация изменилась. Участие в процессе европейской интеграции на данный момент является стратегическим приоритетом внешней политики как Республики Сербии, так и Молдовы с начала 2000-х гг. Однако, оба государства на данный момент имеют проблемы, связанные с территориальной целостностью государства (Республика Косово и Приднестровская Молдавская Республика). Также, в обеих странах в последнее время, согласно опросам общественного мнения, снижается уровень поддержки проевропейского курса, так как процесс интеграции в Европейский Союз сопровождается изменением отношений с Россией, и может грозить потерей суверенитета как такового. Считается, что полноценная интеграция данных государств в Европейский Союз является маловероятной при данных обстоятельствах, тем более учитывая тот факт, что надежды на улучшение качества роста национальных экономик могут просто не оправдаться.

Процесс европейской интеграции в Республике Сербия

С чего все начиналось

Процесс присоединения Республики Сербии (тогда еще Государственного союза Сербии и Черногории) к Европейскому Союзу начался еще в ноябре 2005 года. Далее, Республика Сербия подписала Соглашение об ассоциации и стабилизации (САС) с Европейским Союзом 29 апреля 2008 года, которое вступило в силу 1 сентября 2013 года. Благодаря этому соглашению, Республика Сербия и Европейский Союз впервые вступили в стадию отношений, регулируемых всеобъемлющим соглашением, в рамках которого и были подтверждены перспективы членства Сербии в ЕС. Официально Республика Сербия подала заявку на вступление в ЕС 22 декабря 2009 года. Европейский совет принял решение о предоставлении Сербии статуса кандидата на вступление в ЕС 1 марта 2012 года, а 28 июня 2013 года он принял решение начать переговоры о вступлении.

Ход переговоров о вступлении

Позиция Европейского союза по переговорам о вступлении Сербии в ЕС состоит из двух документов: вступительных замечаний ЕС на первой межправительственной конференции Сербия-ЕС и так называемой «переговорной базы» (negotiating framework) о вступлении Сербии в ЕС.

«Переговорная база» воплощает в себе принципы, сущность и процедуры общего переговорного процесса. Основное внимание уделяется условиям, в которых страна-кандидат будет принимать и выполнять Acquis communautaire (с фр. «достояние сообщества), правовую концепцию в системе правовых норм Европейского Союза, разделенную на 35 глав, которые выглядят следующим образом:

Свободное перемещение товаров; Свободное перемещение рабочей силы; Свобода учреждения и движения услуг; Свободное перемещение капиталов; Государственные закупки; Корпоративное право; Право интеллектуальной собственности; Политика конкуренции; Финансовые услуги; Информационное общество и СМИ; Сельское хозяйство и развитие сельских территорий; Безопасность пищевых продуктов, ветеринария и фитосанитарная политика; Рыболовство; Транспортная политика; Энергетика; Налогообложение; Экономическая и монетарная политика; Статистика; Социальная политика и занятость; Промышленная политика и предпринимательство; Трансъевропейские сети; Региональная политика и координация структурных инструментов; Суд и основные права; Правосудие, свобода и безопасность; Наука и исследования; Образование и культура; Окружающая среда и изменение климата; Защита прав потребителей и здравоохранение; Таможенный союз; Внешние связи; Иностранная политика, политика обороны и безопасности; Финансовый контроль; Бюджетные вопросы; Институты; Другие вопросы (в случае Сербии – это отношения с Косово).

Как можно заметить, к Сербии были предъявлены наиболее жесткие требования в рамках процесса евроинтеграции, в особенности разрешение косовского вопроса. ЕС также ожидает, что Республика Сербия обеспечит полное осуществление ключевых реформ и законодательства, в частности проведение судебной реформы, реформы государственного управления, средств массовой информации, а также осуществление независимости институтов, защиты меньшинств и борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Особое значение придается гармонизации динамики переговорного процесса, т. е. одинаковому прогрессу по всем главам. Особенно это касается главы 23 и 24, где прогресс должен соответствовать динамике других глав. Данная процедура будет также применяться к вопросам, относящимся к главе 35.

Первым шагом перед открытием каждой из 35 глав, за исключением главы 34, является так называемый скрининг соответствующего законодательства, действующего в Республике Сербия, целью которого является оценка готовности страны-кандидата начать имплементацию законов ЕС. После завершения двусторонних отборочных совещаний Европейская комиссия представляет государствам-членам свой отборочный доклад, содержащий рекомендации относительно начала переговоров по конкретной главе и, возможно, вводные контрольные показатели. Процесс анализа законодательства для Республики Сербия продолжался с сентября 2013 до марта 2015 года.

Следует также упомянуть Копенгагенские критерии, на основе которых оценивается уровень соответствия Сербии европейским стандартам. Критериев всего три:

Политический критерий, который включает в себя институциональную стабильность как гарант демократического и парового государственного устройства, защиты прав человека, а также уважения и защиты прав меньшинств; Экономический критерий, включающий в себя работоспособную рыночную экономику и способность противостоять давлению конкуренции и рыночных сил в рамках Союза; Принятие правил Acquis communautaire, о которых уже говорилось выше.

Представители Еврокомиссии в целом довольны внутриполитической обстановкой в стране и уже достигнутым результатам и показателям, поскольку они демонстрируют высокий уровень готовности и приверженности сербской администрации всему процессу и реформам.

Межправительственные конференции

Переговоры о вступлении Сербии в ЕС официально начались 21 января 2014 года в Брюсселе путем проведения первой межправительственной конференции по вопросу о вступлении Сербии в ЕС. На сегодняшний день в ходе переговорного процесса между Республикой Сербия и Европейским Союзом было проведено в общей сложности десять межправительственных конференций, открывших 18 переговорных глав, из которых две были открыты и сразу же закрыты:

21 января 2014 г. Презентация «переговорной базы» ЕС и вступительное заявление Республики Сербия; 14 декабря 2015 г. Открытие 32 и 35 глав; 18 июля 2016 г. Открытие главы 23 и 24; 13 декабря 2016 года – Открытие 5 главы, а глава 25 была открыта и закрыта в этот же день; 27 февраля 2017 года была открыта глава 20, а глава 26 была открыта и закрыта в этот же день; 20 июня 2017 года. Открытие главы 7 и 29. 11 декабря 2017 года. Открытие 6 и 30 главы. 25 июня 2018 года. Открытие главы 13 и 33; 10 декабря 2018 года. Открытие главы 17 и 18; 27 июня 2019 года. Открытие главы 4 и 9.

Планировалось, что все главы будут закрыты к концу 2019 года, а полноценным членом ЕС Сербия станет в 2025 году. Однако, по уже открытым и даже закрытым главам имеются серьезные проблемы и недоработки, например, в сфере образования и науки, на которую Сербия выделяет лишь 0,36% бюджета, что далеко от 3%, рекомендованных ЕС. Такие, казалось бы, незначительные несоответствия стандартам и замедляют процесс евроинтеграции.

В рамках процесса европейской интеграции Сербия участвует во многих общеевропейских программах: Центрально-Европейская ассоциация свободной торговли, Региональный совет по сотрудничеству в ЮВЕ, Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе и другие. Также заключено соглашение об упрощении визового режима в 2007 году, а с декабря 2009 года между Сербией и государствами-членами Шенгенского соглашения действует безвизовый режим.

Одной из важнейших задач для Сербии, особенно на данный момент, является увеличение сторонников евроинтеграции среди населения. Так, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного в июле 2019 года, 53% населения поддерживают членство в ЕС, а 25% высказалось против вступления в Европейский Союз. Однако, по сравнению с предыдущими годами, процент тех, кто поддерживает евроинтеграцию, постепенно снижается.

Косовский вопрос

Нормализация отношений с Приштиной является главным условием для вступления в ЕС. Международно-правовой статус автономного края Косово и Метохии, объявившего о своей независимости 17 февраля 2008 года до сих пор является спорным. Косово признали 97 государств из 193 членов ООН – это США и большинство стран Европейского союза, но в то же время два постоянных члена ООН – Китай и Россия Косово не признают. Важно отметить, что Молдавия и Румыния также не признали Республику Косово по причине того, что это может создать опасный прецедент для Приднестровья. Однако для Сербии признание Косово не является обязательным условием для успешной евроинтеграции.

Сам переговорный процесс на пути нормализации отношений начался в 2012 году, и уже к 2014 году насчитывал 12 раундов. В апреле 2013 года Косово и Сербия все же достигли соглашения о нормализации отношений. «Первое соглашение о принципах нормализации отношений» предоставляло высокую степень автономии районам, где большинство населения – этнические сербы, а также оба государства согласились не препятствовать друг другу в процессе евроинтеграции. Однако, по сути, потенциальная возможность Республики Косово стать полноправным членом ЕС фактически будет рассматриваться как признание независимости этого края Сербией.

Но, в 2014 году из-за смены политического курса в Косово, ситуация несколько усугубилась. Несмотря на это, были достигнуты некоторые соглашения, касающиеся сербских общин.

Новой проблемой, препятствующей нормализации отношений между Белградом и Приштиной стало заявление косовских властей на членство в ЮНЕСКО. Сербия не признает исторические и культурные памятники сербского народа в автономном крае Косово и Метохии культурным наследием албанцев, при этом отмечая различные акты вандализма по отношению к ним со стороны албанского населения. Одобрение этой заявки также может открыть для Косово и членство в ООН, что уже будет означать широкое международное признание, чего Республика Сербия допустить никак не может.

Сейчас же позиция Сербии по отношению к признанию независимости Косово остается неизменной по понятным причинам. В Конституции Республики Сербии этот автономный край до сих пор прописан как часть государства, а албанская сторона пытается использовать любую возможность для спекуляций на эту тему. Так, по итогам переговоров в Брюсселе в августе 2015 года, бывший премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил, что «подписывая документы, в которых наша страна фигурирует как Республика Косово, Сербия нас все же признала».

Сербия и НАТО

Многие страны, перед тем как стать членом Евросоюза, присоединялись к НАТО, такая практика весьма распространена. Но в данной ситуации Сербия является исключением.

В Сербии, как известно, поддержка НАТО достаточно низка – 89% граждан высказались против вступления в Североатлантический Альянс (опрос 2019 года). Это обуславливается историческими предпосылками, а именно бомбардировками Югославии в 1999 году. Несмотря на это, сербские власти стараются развивать свое сотрудничество с НАТО по вопросам, представляющим общий интерес, такие как демократические, институциональные и военные реформы.

Ключевой темой обсуждения все еще остается Косово, и НАТО полностью поддерживает продолжение диалога при содействии Европейского союза, направленного на нормализацию отношений между Белградом и Приштиной.

Вопрос остается открытым: станет ли присоединение к Сербии к НАТО негласным условием для вступления в ЕС?

Как отражаются российско-сербские отношения на процессе евроинтеграции

Сербия старается балансировать между ЕС и Россией, с которой поддерживается традиционно активный политический диалог: проводятся официальные встречи глав государств, подписываются важные договоры и соглашения в области экономики и туризма. Сербия относится к числу тех немногих стран, которые не поддерживают антироссийские санкции, наложенные Западом, в то время как Евросоюз призывает их введение и со стороны Белграда. Россия, в свою очередь, поддерживает Сербию по многим вопросам, например, использует право вето в Совете Безопасности ООН при решении вопросов, решение которых может ослабить внешнеполитические позиции Сербии, такие как статус Республики Косово. А Европейский союз при этом замедляет процесс евроинтеграции Сербии. Уже 20 лет страна идет по этому пути, и ни одной стране не пришлось так долго ждать окончательного вступления (за исключением Турции). Именно это и приводит к усилению поддержки России в стране, чего и опасается Евросоюз, ведь таким образом Москва может продвигать свои интересы в Европе. Политика. Российских властей в этом смысле считается «экспансионистской».

Сербия в любом случае стремиться к многовекторному геополитическому курсу. Российское влияние в Сербии расширяется, что может стать серьезным препятствием для дальнейшего процесса интеграции.

Процесс европейской интеграции в Республике Молдова

Отношения Европейского союза и Республики Молдова

Такое понятие как «европейская интеграция» появилось в политическом дискурсе молдавских властей еще в 1991 году после провозглашения независимости. Однако, сам процесс евроинтеграции в Молдове начался сравнительно недавно. Европейский Союз развивает все более тесные отношения с Республикой Молдовой, стремясь к постепенной экономической интеграции и углублению политического сотрудничества. Проевропейский парламент, действующий в период с 2014 по 2019 год, заявил, что страна хочет добиться членства в Евросоюзе. На данный момент подписано множество соглашений, среди которых одним из самых важных является Соглашение об ассоциации между Молдавией и Европейским союзом.

Республика Молдова уже находится на начальном этапе европейской интеграции, а разговоры о присоединении к ЕС до сих пор остаются лишь теоретическими. Сейчас идет лишь этап сближения с Европейском Союзом.

И уже можно заметить весьма хорошие результаты. Молдова является неотъемлемой частью экономики Евросоюза в контексте «Восточного партнерства» (сюда также входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия и Украина) к которому страна присоединилась в 2009 году. Однако участие в программе «Восточного партнерства» не предполагает и не ставит своей целью полноценную интеграцию в ЕС.

Соглашения с Европейским Союзом

28 ноября 1994 года было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу 1 июля 1998 года, действительное в течение следующих 10 лет, которое позже была продлено в 2013 году. В 2014 году Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что в соответствии со статьей 49 Договора о европейском союзе, Грузия, Молдавия и Украина, а также любая европейская страна могут претендовать на членство в ЕС. 27 июня 2014 года было подписано одно из важнейших соглашений – Соглашение об ассоциации, которое вступило в силу 1 июня 2016 года. Данное соглашение включает в себя следующие меры:

ЕС является главным партнером Молдовы и крупнейшим инвестором страны (в 2018 году на долю ЕС пришлось 70% всего экспорта и 56% всей торговли Молдовы); Соглашение об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС совместимо со всеми другими соглашениями о зонах свободной торговли; ЕС активно содействует экономическому росту и созданию новых рабочих мест в Молдове; Продолжаются структурные реформы с целью стабилизации финансового сектора, в том числе и при поддержке ЕС; Ремонт дорог на средства ЕС; Оптимизация общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах; Была установлена новая система питьевого водоснабжения при поддержке ЕС; ЕС старается поддерживать укрепление демократических стандартов, верховенства права и усилий по искоренению коррупции в высших эшелонах власти в Молдове; В 2019 году была запущена программа размером 8 млн евро для предотвращения коррупции; ЕС продолжает активно поддерживать развитие гражданского общества в Молдове; В апреле 2018 года введен безвизовый режим.

Тем не менее, рассматривать перспективу вступления Молдовы в Европейский Союз Европа готова лишь в 2030 году.

Приднестровский вопрос

Независимость Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 2 сентября 1900 года. На данный момент, согласно административно-территориальному делению Молдавии, большая часть территории ПМР входит в состав Республики Молдовы как автономное территориальное образование и контролируется государством, а другая – как муниципий Бендеры. Сам конфликт начался еще в советское время и продолжается до сих пор.

Для решения приднестровского вопроса следует продолжать переговоры, посредником в которых и выступает и Евросоюз, поддерживая мирное решение, основанное на признании суверенитета и территориальной целостность Молдовы со специальным статусом Приднестровья. В этих переговорах в формате 5+2 учувствуют: Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, ЕС и США – как наблюдатели. ЕС также поддерживает меры по укреплению доверия материально (сумма около 28 млн евро), что должно способствовать региональному развитию Гагаузии и разрешению приднестровского конфликта. Одной из этих мер стало протокольное решение о регистрации транспортных средств, подписанное 23 апреля 2018 года Кишиневом и Тирасполем, что позволяет нам говорить о некой динамике на пути решения этого вопроса.

Стоит отметить, что соглашения с ЕС, действующие в Молдове, работают и для Приднестровья, например, соглашение о свободной торговле. Можно сказать, что ПМР уже выбрала путь сближения с ЕС.

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что готов дать Приднестровью «довольно большую автономию», что, однако, должно быть решено в результате переговоров. Последние переговоры прошли в октябре и ноябре 2019 года, но не было подписано никаких итоговых документов.

Молдавия и Россия: выбор геополитического курса

Дипломатические отношения между Россией и Молдовой были установлены в апреле 1992 года. Было подписано множество договоров и соглашений, среди которых самым важным является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Россия также выступает посредником в урегулировании приднестровского вопроса.

Однако из-за выбора курса на европейскую интеграцию и проводимой Демократической партией антироссийской политики, Республика Молдова столкнулась с достаточно серьезным препятствием – ухудшением отношений с Москвой. Это произошло, по большей мере, из-за ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2014 году Россия ввела пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции (фрукты, овощи, винодельческая продукция), а Республика Молдова предприняла такие меры, как высылка российских дипломатов, журналистов, общественных и культурных деятелей из страны.

После избрания Игоря Додона ситуация стала постепенно улучшаться, его целью было возобновление хороших дипломатических отношений с Россией. В феврале 2017 года президент даже заявил о намерении аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС, так как это привело к ухудшению отношений с Москвой в сфере экономического взаимодействия. После этого последовала череда официальных встреч глав двух государств. В 2019 году пошлины на товары были отменены, был налажен товарооборот.

Россия на протяжении многих лет является крупнейшим инвестором в молдавскую экономику, в основном в такие отрасли, как энергетическая, винодельческая и перерабатывающая. Для нашей страны также важно сохранение нейтралитета Молдовы, которое прописано в Конституции страны, и предотвращение вступления в НАТО.

Таким образом, можно сказать, что отношения России и Молдавии сейчас находятся на достаточно хорошем уровне, и страна ставит в приоритет именно сотрудничество с Россией, что также может позитивно сказаться на отношениях Москвы и ЕС.

Молдове сейчас важно определиться с приоритетным вектором своей внешней политики: западный, который подразумевает евроинтеграцию, или восточный – выстраивание дальнейших отношений с Россией. Выбор верного геополитического направления в данной ситуации сложен, особенно учитывая все вышеперечисленные проблемы. Государству нужна реальная Концепция внешней политики, которая будет отвечать национальным интересам.

Проблемы и риски на пути евроинтеграции

Одной из самых главных проблем, которая препятствует полноценной евроинтеграции Республики Молдовы и всячески замедляет этот процесс, является достаточно низкий уровень экономики страны и политической культуры, неопределенность статуса Приднестровской Молдавской Республики, а также сложность процесса интеграции в структуру ЕС.

Существует идея объединения Молдовы и Румынии, что существенно облегчит процесс евроинтеграции путем включения Молдавии в состав Румынии и ЕС соответственно. Однако не все граждане Молдовы поддерживают эту идею (против это выступает та же ПМР). Согласно опросу, проведенном в 2018 году, 62% респондентов высказалось «против» унионизма (движение за объединение Румынии и Молдавии), а «за» – лишь 25%. Здесь лежит довольно серьезная проблема идентичности самой Молдавии, с которой стране еще предстоит разобраться.

Также важно отметить, что Румыния является своего рода посредником в процессе европейской интеграции Молдавии. Официальные власти Румынии поддерживают стремления Молдовы войти в Евросоюз. Но несмотря на хорошие отношения с Румынией, Молдавия не раз подчеркивала, что рассчитывает стать членом ЕС напрямую через Брюссель, а не путем посредничества Бухареста, власти которого продвигают идею унионизма.

Автономная область Гагаузия также не поддерживает интеграцию в ЕС. В феврале 2014 года там состоялось два референдума, на которых подавляющее большинство избирателей высказалось против вступления в ЕС, поддержав при этом более тесные связи с Россией.

Важным противовесом, который снижает проевропейские настроения в обоих государствах является активное сотрудничество с Россией. Тем не менее, Республика Молдова уже давно ставит в приоритет европейскую интеграцию, но в то же время она успешно поддерживает дружеские отношения с Россией.

Заключение

Мы видим совершенно две разные страны, находящиеся на различных этапах евроинтеграции, со своими рисками и проблемами. Сербия, как можно заметить, гораздо ближе к членству в ЕС, чего нельзя сказать о Молдове. Но в то же время, они имеют и много общего.

Как уже было сказано выше, для того чтобы окончательно присоединится к ЕС как Сербия, так и Молдова должны решить свои территориальные споры: Косово и Приднестровье. И не просто разрешить, но и существенно наладить дипломатические отношения с этими государствами. Эти территориальные проблемы только оттягивают срок вступления в ЕС с каждым годом. Здесь нельзя не упомянуть пандемию коронавируса, которая также замедляют всяческие процессы, происходящие в стране, в том числе и процесс интеграции в ЕС.

У обеих стран по сравнению с другими европейскими государствами, достаточно низкие экономические показатели, отмечается значительный отток населения. Политические критерии также далеки от стандартов ЕС.

Снижение проевропейских настроений отмечается как в Сербии, так и в Молдове. Это показывают не только опросы общественного мнения, но и действия местных властей. Так, Сербии не хватает энтузиазма для вступления в ЕС, по сравнению, например, с той же Албанией. Реформы проводятся, однако не в той мере и не в том темпе, в каком хотелось бы.

Определение внешнеполитического курса страны также играет огромную роль в процессе европейской интеграции. Так, смена власти в Сербии не изменила внешнеполитический курс страны в контексте евроинтеграции, чего не скажешь о Молдавии. Когда у власти находилась проевропейская партия, страна была направлена на евроинтеграцию больше, чем в период президента Игоря Додона, чья политика может считаться пророссийской.

Нельзя не отметить достаточно хорошие и прогрессивные отношения обоих государств с Россией, что также может препятствовать европейской интеграции и снижать проевропейские настроения, отдавая предпочтение при этом активному сотрудничеству с Россией.

Азаренкова Алина

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