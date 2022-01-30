Кому нужна война?

Газетные заголовки и заявления политиков, сообщения из Москвы, Киева и Вашингтона заставляют вспомнить июнь 1914 года. Дипломатические усилия сторон явно не имеют никакого смысла, кроме попытки создать повод для начала вооруженных действий. Правда, отличие современных событий от того, что происходило в Европе сто с лишним лет назад, в том, что тогда всё-таки был выстрел в Сараево. Убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда было реальным поводом для войны. Сейчас же стороны отчаянно силятся придумать какой-нибудь casus belli, которого, как назло, нет.

Разумеется, Россия и Украина уже восемь лет балансируют на грани войны, а в Киеве постоянно объясняют населению, что война с русскими уже и так идет (что не мешает сторонам поддерживать дипломатические отношения и вести активную торговлю). Но что такого случилось за прошедшие месяцы или дни, чтобы изменить ситуацию и создать условия для перевода этого тлеющего конфликта в фазу открытого пожара? Ничего.

Ясно, что причины эскалации надо искать не во внешней политике, а во внутренней. И, конечно, в экономике. Причем тут сразу бросается в глаза, что мировой экономический кризис, который никуда не делся, а только сменил форму из-за пандемии ковида, грозит напомнить о себе в самое ближайшее время. Но политическое положение правящих групп и в России, и на Украине, и в Соединенных Штатах выглядит и без того плачевным. Президентство Владимира Зеленского на Украине, начинавшееся с большими надеждами, обернулось феерическим провалом. Рейтинг президента стремительно падает, всерьез его уже никто не воспринимает, а его многочисленные противники ждут реванша (который тоже не принесет украинскому народу ничего хорошего, поскольку все участники элитных разборок стоят друг друга). В Соединенных Штатах стремительно падает популярность Джо Байдена, который и раньше-то не вызывал большой любви у своих граждан. Но сейчас Демократической партии США грозит проиграть очередные выборы и потерять позиции в Конгрессе, без чего управлять станет совсем сложно. На выборах губернаторов демократы уже потерпели ряд неудач. Журнал «Тайм» опубликовал коллаж, изображающий как над Байденом, сидящем в овальном кабинете Белого Дома, сгущаются тучи.

Что до России, то мы и так прекрасно знаем и чувствуем обстановку. Падение рейтинга Путина признают даже верноподданные социологи, а все остальные персонажи и структуры нынешней власти вызывают в обществе только два чувства — ненависть и презрение. Впрочем, по больше части — одновременно.

Кремлевские чиновники, похоже, до сих пор думают, будто дело можно поправить политтехнологиями и пропагандой, не понимая, что между властью и населением в России произошел ещё в 2018 году необратимый и решительный разрыв. Теперь власть во всех её ипостасях воспринимается как чуждая, враждебная, держащаяся только на фальсификации выборов и грубой силе. Она может внушать страх, но не вызывает ни доверия ни уважения даже у немногочисленных оставшихся у неё сторонников.

Война всегда была самым надежным, хоть и самым дорогим способом разрешить кризисную ситуацию. Правда, и самым рискованным. Поскольку войны, начатые по таким соображениям, в большинстве случаев заканчивались катастрофически для тех, кто всё это затеял. Но дело даже не в том, что история ничему не учит. Можно учиться или не учиться на уроках прошлого, но раз попав в определенную колею, мало кто может из неё выбраться. Искусство политика состоит в том, чтобы постараться изначально избежать такой ситуации, где от тебя уже мало что зависит, а все твои очередные шаги уже предопределены решениями и событиями, которые состоялись в прошлом и которые изменить невозможно.

Увы, российские элиты находятся именно в таком положении. Загнав себя в нынешнюю ситуацию, они имеют только два варианта действий, оба — крайне неблагоприятные. Либо продолжать эскалацию, доведя дело до реальной войны, которая в любом случае кончится плохо, либо «соскочить», отменив в очередной раз все военные приготовления, отправив войска назад в места постоянной дислокации. Но это означает, что придется признать поражение без войны.

Для общества такой исход был бы наиболее «дешевым». Тем более, что Зеленскому и его друзьям в Киеве уже ничто не поможет, даже очередное объявление о победе над «москалями», не решившимися напасть на отважную Украину. Вопрос лишь в том, сохранились ли в российских элитах хотя бы остатки здравого смысла, которые позволят им выскочить из данной ситуации также, как только что выскочили из Казахстана (правда, не без толчка со стороны китайских товарищей).

В любом случае, если в Кремле надеются на легкую победу, то они ошибаются. И не потому, что украинские военные представляют какую-то серьезную силу, а потому что невозможно успешно вести войну не имея ни стратегии, ни четкой цели. Для оккупации всей Украины ни сил, ни ресурсов нет, а главное — нет ни возможности, ни желания потом решать проблемы украинской экономики и общества. Где остановиться и куда двигаться никто не знает. Нет и более или менее жизнеспособного нового руководства, которое можно было бы привезти и посадить на престол в Киеве. В общем, нет ясных целей, есть только мутные амбиции, перемешанные с темными страхами.

Те, кто действует без плана и стратегии, неминуемо терпят крах.

Вопрос лишь в том, какой будет цена этого краха для российского и украинского общества.