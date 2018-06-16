Пенсионная реформа и сопротивление

Назначенное новым-старым президентом, бессменным и безальтернативным Владимиром Путиным новое-старое правительство, возглавляемое несменяемым и неминуемым Дмитрием Медведевым, обозначило свои задачи на ближайшие полтора-два года. Не только повестка дня объявлена, но и первые впечатляющие результаты уже получены. В июне, на фоне открытия Чемпионата мира по футболу, граждане России должны были без особых мучений переварить ещё и другие новости: увеличение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин; увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%; увеличение тарифов ОСАГО на 20%; рост цен на бензин и увеличение тарифов жилищно-коммунального хозяйства на 4%. Не удивительно, что даже в день всеобщей радости по поводу победы сборной России над таким гигантом мирового футбола как Саудовская Аравия, подобные новости вызвали взрыв негодования.

Однако как бы ни обидно было из-за роста цен на бензин и усиления налогового прессинга на общество, главным элементом стратегии правительства является именно пенсионная реформа. Она не только направлена на экономию государственных средств за счет повышения возраста выхода людей на пенсии, но и представляет собой совершенно осознанный удар по основам социального государства. Жители России должны смириться с тем, что власть ничем и никогда им уже не поможет. Она будет только забирать и наказывать.

Обсуждать катастрофические последствия пенсионной реформы в сущности уже не требуется. Реакция населения совершенно однозначна. Опросы показывают негативную оценку решения правительства со стороны 80% граждан. Даже лидеры официальной Федерации независимых профсоюзов России, поддаваясь настроениям своих членов и рядовых функционеров, начинают бормотать что-то критическое по поводу инициативы медведевского кабинета. Критика звучит и от официальной оппозиции в Государственной Думе. Понятное дело, что категорически против выступают левые любых оттенков, системные и несистемные. Включается в борьбу и основанное Георгием Федоровым объединение социальных активистов «Гражданская солидарность». Но дело не только в различных политических и активистских группах. Значение нынешних событий в том, что власти своим решением провоцируют протест со стороны лояльных граждан, ранее никогда и ни в чем таком не участвовавших. Именно это молчаливое большинство сейчас должно заговорить во весь голос, или уже остаться безмолвным навсегда.

Неприятие пенсионной реформы и, как следствие, предложившего её правительства является почти всеобщим, и маловероятно, что положение дел исправят рассказы тележурналистов про народную любовь к президенту, это правительство назначившему.

С вопросом «кто виноват?» всё более или менее ясно. Остается другой, куда более важный вопрос: что делать?

Объявление о реформе было не случайно сделано 14 июня в день открытия чемпионата мира по футболу. И дело даже не в стремлении смягчить негативные эмоции, а в запрете на митинги и демонстрации, действующем в крупных городах на время соревнований. Правда, у нас и без футбольного чемпионата с разрешениями на митинги дело обстоит неважно: запреты стали нормой, проведение санкционированных акций протеста — исключением.

Тем не менее избежать протестов властям не удастся. Процедура принятия закона и введения его в действие всё равно затяжная, а депутаты Государственной Думы и Совета Федерации просто не уложатся в сроки чемпионата. Правительственный проект предполагает, что повышение пенсионного возраста начнется с 1 января 2019 года. Иными словами, до введения реформы в действие осталось около полугода, и это время надо использовать для того, чтобы, мобилизуя все силы общества, бороться за предотвращение социальной катастрофы.

Итак, по порядку. Что уже делается?

Объединение свободных профсоюзов Конфедерация Труда России объявила о начале кампании сопротивления. В этой кампании могут принимать участие все, кто готов бороться за сохранение социального государства. Идеологические нюансы и политические оттенки в данном случае значения не имеют. Это проверка на элементарную дееспособность и на готовность к солидарным действиям.

Первым шагом КТР стала интернет-петиция на Change.org (https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст?source_location=discover_feed ). На момент написания данной статьи число подписей приближается к миллиону человек. Разумеется, никто не думает, будто своими подписями мы сможем образумить власть. Массовый сбор подписей является лишь формой агитации и мобилизации общественного мнения, когда сотни тысяч, а желательно, миллионы людей открыто заявляют о своей позиции. Содержание петиции становится своего рода публичной программой, вокруг которой объединяются протестующие.

Объединение не должно оставаться виртуальным. Необходимо в каждом регионе, в каждом городе, где есть граждане, готовые бороться за свои социальные интересы, формировать комитеты в защиту пенсионных прав. Для того, чтобы их создавать, не требуется никаких санкций, никакого согласования со столичными лидерами и активистами. Чем более стихийным и масштабным будет этот процесс — тем лучше.

Что дальше?

Хотя митинги и пикеты запрещены в городах, где проходит ЧМ-2018, нет никаких юридических оснований запрещать акции протеста там, где таких матчей не проводят. И жителям данных регионов нет причин ждать с выходом на улицу до 17 июля, когда начальство нам это вроде бы разрешит. Однако уличный протест является далеко не единственной формой сопротивления. Государственная Дума должна получить поддержку региональных законодательных собраний. Значит, надо воздействовать на них. Требовать встреч с депутатами, массово записываться на прием в их офисы, забивая их до отказа, проводить там пикеты, заваливать их письмами, бумажными и электронными, требовать ответа и отчета. То же относится и к депутатам-одномандатникам, сидящим в Государственной Думе. По большей части это всё выдвиженцы «Единой России», да и представители иных партий не особо рвутся бороться за права своих избирателей. Люди, подобные Олегу Шеину из «Справедливой России», почти ежедневно выступающему против медведевской реформы, являются среди наших думцев редчайшим исключением. И вряд ли все они, увидев настроение общества, одумаются. Хотя некоторые, быть может, испугаются.

Но дело вообще-то не в них, а в нас. Почему мы должны облегчать им жизнь? Зачем потакать их нечистой совести? Конечно, они всё равно будут голосовать не так, как хотят избиратели, и даже не так, как сами думают, а так, как повелит вышестоящее начальство. Однако этот конфликт должен быть явным, открытым, очевидным, болезненным и с каждым днем всё более накаляющимся.

Какими бы умеренными и обреченными на неудачу ни казались первые акции сопротивления, разворачивающиеся нынешним летом, они жизненно необходимы для того, чтобы развивалось и консолидировалось, набирало массовости, опыта и уверенности в себе движение, которому предстоит вступить в решающий бой с правительством осенью, когда вопрос будет решаться юридически. И надо помнить, что даже голосование в Государственной Думе не является необратимым итогом. В 2005 году массовыми протестами жители России вынудили начальство пересмотреть уже принятый федеральный закон №122.

В 2018 году мы должны быть не менее активны и не менее решительны. Насколько протест будет организованным и насколько стихийным, в данном случае не важно. Мы должны организоваться в ходе борьбы, координируя практические действия. Для этого не нужен единый центр, который всегда можно парализовать репрессиями или информационной блокадой. Для этого нужна воля тысяч людей, готовых действовать по собственной инициативе.

В конечном счете, вопросы такого рода решаются уличными выступлениями и забастовками. Стихийное разрастание протеста стало в 2005 году важнейшим условием его успеха. Помним ли мы уроки того противостояния? Помнит ли их власть?

Правящие круги уже поеживаются, читая опросы общественного мнения. Но весь опыт последних лет говорит им, что российское население безропотно позволит сделать с собой всё, что угодно. И они продолжают тестировать границы нашего терпения.

Может быть они правы?

Но если они ошиблись, надеясь на нашу пассивность и беспомощность, то ответить придется не только за попытку отнять наши пенсии. Ответить придется за всё.

источник фото: http://insider.zt.ua