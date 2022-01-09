Лицемерие и злоба

В последние дни мы увидели блестящую иллюстрацию настоящего отношения к ценностям правящего класса со стороны ряда высших представителей этого класса. Главный национальный патриот Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев, пригласил в свою страну иностранные войска — для ё борьбы с собственными восставшими рабочими и безработной молодежью. А главный демократ СНГ, премьер-министр Армении, Никол Пашинян, выступил первым с заявлением о вступлении в эту страну армий нескольких государств, включая Армению, — речь идет об акции, призванной подавить восстание народных низов. Обнажается подлинная природа вещей.

Некоторые политологи, те, кто не обсуждает всерьез выдумки про иностранных заговорщиков, начали всерьез обсуждать тему кланов и сводить к ней смысл происходящего. Вот только, несмотря на конспирологические теории, повстанцы в Алматы явно не имеют никакого руководящего центра и не понимают сами, что им делать с городом. Пока что они лишь смогли организовать несколько баррикад, вооруженных патрулей и попытались наладить борьбу с мародерством.

Другие СМИ уже выбрали имя для повстанцев Казахстана — “мамбеты”. Так в Казахстане иногда называют рабочую и сельскую молодежь, молодых людей из бедных районов. “Здесь бунт мамбетов”, — говорят они. Это, конечно, сильное искажение реальности: забастовали огромные заводы металлургических и нефтегазовых компаний, вышли на улицы рабочие Жанаозеня, которых режим Назарбаева расстреливал в 2011 году, и бедные жители Алматы. Но да, молодежь окраин, суровая, склонная к насилию и коллективизму, часто опасная и далекая от высокой морали, абсолютно не идеальная, приняла деятельное участие в этом выступлении.

Мы нищенствуем, говорит рабочий средних лет. Мы больше не может так жить, цены постоянно растут. Вот почему поднялся народ. Собрания, народные сходы бедных людей по всему Казахстану требуют человеческих зарплат, нормального медицинского обслуживания, роста пенсий, решения экологических проблем, права многодетных матерей раньше других выходить на пенсии. Почти все обсуждение причин протестов, бунтов и восстаний вращается вокруг этих тем.

“Мамбеты”, ничего не напоминает это слово? Гёзы (нидерл. Geuzen, фр. Les Gueux), буквально это слово означало — «нищие». Так их презрительно называли их противники. Гезы — участники революции в Нидерландах (XVI-XVII веков). И кстати, эти гёзы — не обученные, плохо вооруженные, в конце концов выдавили из Голландии испанскую армию, считавшуюся непобедимой.

Сегодня мы увидели настоящее суровое лицо современной политики. Когда дело касается сохранения власти и доступа к кошелькам, все прочее отлетает, как сухая бесполезная шелуха.