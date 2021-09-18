Путин в Сирии: уйти нельзя остаться

Политика путинского правительства в Сирии зашла в тупик. Это уже не подлежит никакому сомнению. Полное умиротворение страны невозможно, решение системных проблем режима Башара аль-Асада также невозможно, сохранение территориальной целостности – без шансов на данном историческом этапе. Российские военные просто мечутся из угла в угол по сирийской земле, но де-факто они никаких проблем сейчас не решают – присыпка на гангрену. Российские военные просто зарабатывают свои «боевые» зарплаты и материал для ветеранских воспоминаний.

Тупик путинского правительства в Сирии четко обозначил недавний кризис в южной провинции Дераа. Дераа стала очагом антиправительственных демонстраций весной 2011 года, что в последствии привело к нынешней бесконечной войне. В 2018-м при посредничестве России правительственные силы и мятежники достигли консенсуса и в провинции наступил мир. Но в конце июля нынешнего года боевики, которые были интегрированы в проправительственное ополчение и армейские подразделения, устроили бунт. Даже прокремлевские пропагандисты признают, что причиной для бунта послужили системные проблемы в Сирии: слабая экономика, коррупция и дележ местного «черного рынка».

Сирийское правительство согнало армейские подразделения для подавления бунта. В итоге получилась месячная осада. В начале сентября в ситуацию вмешались российские переговорщики. Приехала группа аккуратно одетых российских офицеров с переводчиками и провели переговоры с мятежниками. Те, частью согласились покинуть провинцию, частью согласились снова влиться в правительственные силы. Также договорились, что районы, где находились мятежники во время осады, будут патрулировать российские военные.

Но никаких системных проблем эти договоренности не разрешили. Причины, которые привели к бунту, не исчезли. Коррупция, слабая экономика, «черный рынок». Сирия, та ее часть, которая контролируется правительством Башара аль-Асада, пронизана этими проблемами. Сирия гниет под воздействием этих проблем. Страну спасет только отстранение Башар от власти и формирование новой политической системы. Увы, путинское правительство неспособно отстранить Асада от власти.

Еще пару лет назад я говорил, что Башар должен оставаться президентом, чтобы Сирия не рухнула. Теперь я говорю: Башара надо убрать, чтобы Сирия окончательно не рухнула. Российская армия, руководимая путинским режимом, достигла своего максимума: вернула под контроль Дамаска те территории, которые могла. Российская армия не готова воевать с армией турецкой, чтобы вернуть под контроль Дамаска Идлиб и Африн, не готова воевать с армией США, чтобы вернуть Дамаску контроль над северо-восточными районами Сирии и южным анклавом Ат-Танф. Российская армия не может сбивать израильские самолеты, которые наносят ракетные удары по военным объектам на территории Сирии, тем самым нарушая суверенитет страны и создавая угрозы для российских граждан на сирийской территории – потому что путинские олигархи, многие из них, граждане Израиля.

По-хорошему, сирийское правительство просто должно отказаться от этих оккупированных иностранными войсками, которые поддерживают местные вооруженные формирования, территорий. У Дамаска нет таких союзников, которые могли бы освободить захваченные территории от оккупантов. Но даже этого мало для нормализации ситуации в Сирии. Нужно ломать об колено коррумпированную чудовищную систему, в которую превратилась государственность Сирии за годы войны – хотя и до войны она была далека от идеальной, но все же более ответственной перед гражданами, чем сейчас (скажу больше, на была более справедливой, чем ельцинско-путинская система в России).

Путинское правительство неспособно перетряхнуть сирийскую государственность. В итоге оно оказалось ровно в такой же ловушке в Сирии, как США в Ираке и Афганистане. Под покровительством американцев действовали коррумпированные, ненавидимые народом режимы – и в Багдаде, и в Кабуле. Что с ними произошло? Багдадский режим чуть не рухнул под ударом ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) в 2014-м году – его спасло вмешательство Ирана: иранцы сколотили из иракских шиитов ополчение «Хашд аш-Шааби» и отправили своих военных на борьбу с террористами. Что произошло с проамериканским правительством в Кабуле, мы увидели в середине августа.

Чем дальше, тем чаще российская армия будет сталкиваться с антибашаровскими мятежами на территории, которые вроде бы надежно перешли под контроль Дамаска. Нет никакой надежности на территории, где полно оружия, людей с боевым опытом, царит беззаконие и нищета. При нынешнем политическом режиме в Кремле Россия не может одержать окончательную победу в Сирии и не может оставить эту страну. Но может получить свою катастрофу – вполне сравнимую с катастрофой США в Афганистане.