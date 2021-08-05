Эпоха Путина и послераспад СССР

За 20 лет правления в России Владимира Путина, благодаря его личным и его подчиненных усилиям, на постсоветском пространстве произошел процесс, который можно условно назвать – послераспад СССР, или дораспад СССР, или, как сейчас модно обозначать, распад СССР 2.0. То есть Россия почти полностью утратила влияние в образовавшихся на месте Советского Союза государствах. Если не брать три прибалтийские республики, то к 2000-му году, то есть к моменту, когда Путин формально стал российским президентом, все новообразовавшиеся на постсоветском пространстве страны находилось под влиянием Москвы – в различной мере. В 2021-м – даже Белоруссия и Таджикистан, чье руководство регулярно заявляет о верности лично Путину, используют дружбу с Москвой лишь в тактических целях. Стратегически они настроены на дружбу с Китаем.

Итак, к 2000-му году не подлежал никакому сомнению авторитет Москвы во всех республиках Средней Азии. Даже в сформировавшейся под руководством диковатого Туркменбаши, Сапармурата Ниязова, Туркмении. В Таджикистане вся конструкция сформированной после окончания в 1997-м году гражданской войны государственности основывалась на штыках 201-й российской военной базы (тогда дивизии). Авторитарное правление Ислама Каримова в Узбекистане было бы невозможно без поддержки Москвы. Казахстанская государственность рассыпалась бы без опоры на российскую экономику. Кроме того, что немаловажно, сознательно пассивное отношение правительства Бориса Ельцина к притеснению многочисленного русского населения Казахстана позволяло местному руководителю Нурсултану Назарбаеву стабильно набирать популярность среди этнических казахов. Армения просто была бы невозможна без Россия – Турция еще до 2000-го могла бы вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Но и в Азербайджане сохранялось российское военное присутствие, опять же слишком крепкие экономические связи с северным соседом не позволяли Баку делать лишних своевольных шагов. Военные российские части дислоцировались также в Грузии. В двух конфликтах, образовавшихся на территории бывшей Грузинской ССР, Москва играла ведущую роль посредника. В неотапливаемом и голодном тогда Тбилиси местные жители получали переводы от своих родственников, работающих в российских регионах либо участвующих в криминальных группировках в Москве и Санкт-Петербурге. Украина и Белоруссия, несмотря на формальную независимость, не могли лишнего шага сделать без оглядки на российское правительство. Молдавия – хоть и поглядывала в сторону Евросоюза, но понимала, что без одобрения Москвы не сможет подписать лишнего соглашения даже с нищей Румынией. При этом оставался гнойник в виде террористического образования под названием «Ичкерия», но его уже хирургически окружали подразделения регулярной армии, МВД и дагестанские ополченцы.

2021 год. Сам Путин признает, что Украина превращается в «анти-Россию». Благодаря кому? Ну да, тому самому Путину и его антироссийской, иначе и не скажешь, администрации, которая вместо того, чтобы весной 2014-го забрать всю Украину, добились создания бандитского анклава из двух непризнанных республик на самом краю этой страны, где страдают миллионы русских (которых якобы защищают, так называемые журналисты Маргарита Симонян и Роман Бабаян). Хотя, конечно, я должен сказать, что если весной 2014-го российская армия зашла бы в украинские области по самый Львов, то вряд ли бы ситуация в этих областях была бы сейчас лучше, чем дела обстоят на Украине при президенте Владимире Зеленском. Возможно, даже хуже. Такова логика путинизма – продолжение курса ельцинизма. Однако это нужно разбирать в отдельном материале. В данном случае я лишь хочу акцентировать внимание, как за время правления Путина Россия растеряла почти все влияние на постсоветские государства.

Белорусский президент Александр Лукашенко держится за дружбу с Путиным исключительно ситуативно. Как только ему предложит дружбу Евросоюз, он очень быстро полетит туда с дружеским визитом. Никаких сомнений. Лукашенко выгодно быть посредником между Россией и ЕС. Он эту роль и выполнял до протестов, происходивших несколько месяцев в прошлом году и жестко подавленных местными силовиками.

Казахстан теперь в большей степени зависит от транснациональных и китайских корпораций, а также собственной олигархии, чем от российского правительства. При этом казахстанские власти, надо отдать им должное, весьма мудро сохраняют баланс между Китаем, Западом и путинским режимом.

Узбекистан после начала либерализации под руководством президента Шавката Мирзиёева стремительно уплывает в сферу влияния южнокорейских компаний, европейских банков, американских корпораций и китайских предприятий. Тема важности партнерства с Россией возникла буквально в последнее время: из-за наступления радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в северных провинциях Афганистана. Талибы вышли непосредственно к узбекистанской границе. Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Ташкент в случае необходимости может попросить о помощи российскую армию. Очевидно, что для узбекистанского правительства российские военнослужащие куда понятнее и безопаснее, чем военнослужащие НАТО. Однако же все будет зависеть от поведения талибов.

Гораздо больше приход талибов к власти в Афганистане грозит режиму Эмомали Рахмона в Таджикистане. Поэтому один за другим сейчас в Душанбе прилетают российские генералы. Дело в том, что при поддержке Кремля Рахмон довел страну до такого состояния, что местная пассионарная молодежь уходит в радикалы-исламисты. И эти радикалы опасны не только для самого Рахмона, но и для России, где работают сотни тысяч таджикистанских мигрантов. То есть при непосредственном участии путинского правительства Таджикистан превратился в весьма взрывоопасный регион. И возможный взрыв будет страшнее, чем гражданская война в 1992-1997 годах.

Кто остается? Туркмения и Молдавия. Туркмения после смены власти – умершего Туркменбаши заменил такой же самодур Аркадаг – фактически стала столь же независима от Москвы, как прибалтийские республики. В Молдавии в результате последних парламентских выборов так называемая пророссийская партия Игоря Додона, подельника ненавистного молдавским гражданам олигарха Влада Плахотнюка, с треском проиграла проевропейским силам, возглавляемым Майей Санду.

И даже такое финансово зависимое образование на постсоветском пространстве, как Абхазия, ведет себе все самостоятельнее. Кремль там даже толком не может навязать своего руководителя. Путинизм – это окончательный разгром СССР. Причем, не только территориальный. Мы видим, как уничтожаются остатки богатств в социальной и экономической сферах, накопленные в советские времена.