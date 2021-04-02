Арабская весна в Бахрейне – продолжение следует…

10 лет назад, 14 февраля 2011 г в Бахрейне, небольшом государстве в Персидском заливе, начались события, которые стали частью Арабской весны. Число участников про-демократических выступлений достигло 100 тыс (шестая часть граждан), став самым мощным арабским протестом, если учитывать процент участников от числа местного населения.

На Жемчужной площади столицы страны, Манамы, где демонстранты развернули лагерь протеста, они устроили бесплатный интернет, доставку воды и медицинский центр. “Все должно быть продуманно, в отличие от Каира, мы — цивилизованная страна” (имелось в виду восстание на площади Тахрир в столице Египта в 2011 году). Эти слова одного из демонстрантов, 28-летнего Самира Холоода, облетели весь мир. Некоторые полицейские стали колебаться и тогда власть позвала на помощь Саудовскую Аравию.

16 марта на Жемчужную площадь были введены саудовские войска и силы местной полиции. Во время разгона демонстрантов погибли 5 человек, сотни получили ранения.

На этом репрессии не прекратились. Бахрейнский активист сказал в интервью изданию «Ближневосточный глаз»: “Мы не можем говорить… Нет такого сообщества, которое могло бы организовать хоть одну лекцию, собрание или конференцию для чего-либо, кроме того, что одобряет режим”. В докладе, составленном лондонской группой Bahrain Institute for Rights and Democracy, говорится, что с 2011 г. 51 человек был приговорен к смертной казни. В тюрьмах крошечной страны находится 4000 политзаключенных. Пытки широко распространены.

Но США не выступили в защиту протестующих и не ввели санкции против виновных в преступлениях, подобно тому, как ввели их против режима Асада в Сирии. Несмотря на то, что митингующие требовали ликвидации диктатуры — фактически, абсолютной монархии дома Халифа, добивались парламентской системы и равноправия граждан (шиитов и суннитов), режим США оставался безучастным.

В своей книге бывший президент США, Барак Обама сообщает: “В сговоре с саудовцами и эмиратцами бахрейнский режим собирался заставить нас сделать выбор, и все понимали, что, когда наступит решающий момент, мы не можем позволить себе рисковать нашим стратегическим положением на Ближнем Востоке, разрывая отношения с тремя странами Персидского залива”. Иными словами, американцы вынуждены были отказаться от поддержки протестов в Бахрейне, уступив давлению союзников.

Но дело было не только в этом. 70-75% бахрейнцев — мусульмане-шииты, в то время как у власти находится суннитское племя Халифа. Шииты составляют основную массу наемных работников. Гюнтер Майер, директор Центра по изучению арабского мира в Университете Майнца, сообщает: «Большинство населения, 70 процентов, шииты. Причем, многие из них имеют тесные связи и с Ираном, который, конечно, представляет огромную потенциальную опасность для всего арабского мира, прежде всего, Саудовской Аравии». Суннитская элита под руководством правящей семьи Хамада Аль-Халифа осуществляет контроль над страной. Растущие волнения, которые наблюдались в первые недели, завершились дежурными извинениями властей за то, что было несколько смертельных случаев».

По словам специалистов по Бахрейну, Ала аш-Шехаби и Марка Оуэна Джонса, семья Халифа уже давно сформировала правящее ядро, которое позволяло ей заниматься “политикой исключения” по отношению к остальной части нации. Ключевые посты в государстве и силовые ведомства укомплектованы представителями племени Халифа.

Как мусульмане-сунниты и как люди, не принадлежащие к основной этнической группе Бахрейна, племя сыграло ключевую роль в захвате монархией власти и способствовало распространению имущественного неравенства. Шиитов не пускают во власть, им мешают приобретать землю. Это вызвало рост не только политического, но и социального напряжения. Системы государственной поддержки в Бахрейне не так сильны, как в соседней Саудовской Аравии, правительство смотрит на основную массу шиитского населения враждебно. Когда в 2011 г правители Бахрейна обнаружили себя сидящими на пороховой бочке, их сосед, Саудовская Аравия, такая же суннитская автократия, направила силовиков им в помощь — так же саудовцы расправляются с протестующей шиитской беднотой у себя дома.

Впрочем, не все сунниты Бахрейна принадлежат к правящей группе. Некоторые приняли участие в протестных выступлениях.

Кроме того, в Бахрейне расположен штаб командования ВМС США в Персидском заливе. Американцы не поддерживают преимущественно шиитский протест в ключевом для них регионе не только из-за давления саудитов, но и по той же причине, по которой они отказали в поддержке социальной революции в преимущественно шиитском Ираке в 1991 г. Победа восстания могла привести в Бахрейн шиитскую теократию Ирана, а это изменило бы соотношение сил в Персидском Заливе. И хотя такой исход, как и в случае Ирака, не был предопределен (многие шииты — отнюдь не сторонники иранского режима), американцы учли риски и не стали поддерживать протесты, дабы не укреплять своего соперника — Иран.

У саудовцев были схожие мотивы. На территории Саудовского королевства шииты составляют 10-15 процентов населения, и живут относительно бедно, хотя их общины расположены в богатых нефтью восточных провинциях. Правителям этой страны совсем не хотелось, чтобы восстание распространилось на их государство. В попытке запугать собственное шиитское население, саудовские власти практикуют казни и полицейские рейды, сносят дома жителей и проводят другие меры, которые противоречат всем гуманитарным и этическим нормам.

Кроме того, американцам не улыбалась перспектива социально-классовой революции (бедные против богатых), элементы которой имели место в Бахрейне. Ведь это важный центр мировой экономики, крупный экспортер нефти и газа. Кроме того, здесь построен ультрасовременный и крупнейший в мире алюминиевый завод за пределами Китая и гигантские судоремонтные предприятия. Словом, маленький Бахрейн имеет важное стратегическое значение для США, для их флота и экономических интересов. Американцам нужен тот Бахрейн, который они контролируют сегодня. Америка защищает права человека только там, где ей выгодно. Перефразируя героя кинофильма «Берегись автомобиля»: «эти репрессии — у того, у кого надо, репрессии».

Будущее страны остается неопределенным. Власть держится на иностранных штыках. Но вечно так продолжаться не может. Как только в Персидском заливе произойдут серьезные перемены, Бахрейн вспыхнет. В прямом смысле.

После подавления мирных выступлений шиитская молодежь взялась за оружие, точнее, за коктейли Молотова. Началось восстание — “Тамаруд”. Его участники обрушили на госучреждения и полицейские броневики дождь из бутылок с горючей смесью. В нем приняло участие лишь несколько тысяч человек и оно тоже было разбито. Но следующее восстание практически неизбежно. Как только режим Саудовской Аравии, оккупирующей Бахрейн, ослабеет, оно вспыхнет снова. И мало сомнений в том, что оно не будет симпатизировать США. Этот прогноз легко сделать, потому что в соседнем Иране некогда случилось то же самое. США поддерживали там режим шаха, давивший протесты и забастовки, так что иранская революция 1979 г, направленная против диктатуры шаха, стала анти-американской.

Сегодня в Бахрейне проживает 1,5 млн человек. Граждане страны (включая 200 тыс персов) составляют только половину от этого числа. Остальные — иностранные рабочие, в значительной степени индусы и пакистанцы. В время революции в Бахрейне между ними и местным населением имелись конфликты, обусловленные конкуренцией за рабочие места. Власти сформировали из некоторых рабочих-мигрантов бригады титушек, которые нападали на протестующих, а те совершали ответные нападения. Этнический конфликт внутри многонационального рабочего класса страны стал одной из причин поражения восстания. И если эта проблема не будет решена в будущем, в ходе кооперации между разными этническими группами рабочего класса, она не позволит социальным низам сформировать свою автономную от правящего класса идею и движение — систему рабочих собраний и контролируемых ими многонациональных Рабочих Советов.