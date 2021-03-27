Проблема в организации масс

Политическая практика социалистов ограничена идеями конца XIX столетия. Массовое движение спонтанно не возникает, а организуется. И организуют не людей, а необходимые социальные условия. А для этого необходима компетентность, а не идейность.

Социалисты верят, будто массовое политическое движение возникнет, если выработать правильную программу с верными лозунгами. Получается, что из-за отсутствия политической программы в стране нет массового движения. На самом деле люди не присоединяются к массовому политическому движению, потому что нет необходимых социальных условий. Люди сами сделают жизнь лучше, если у них будет такая возможность.

Для массового рабочего движения нужна не сознательность рабочих, а специалисты. Специалисты, которые поддерживают рабочую организацию и защищают её интересы постоянно, а не только когда обостряется ситуация. Для этого потребуется порядка 200 тыс. профсоюзных функционеров, 40 тыс. помощников юристов и 4 тыс. юристов. Это если рассчитывается по количество организаций, которыми можно охватить 25% рабочих, чтобы влиять на рынок труда.

Пока же объединения рабочих носят эпизодический характер при обострении трудовых конфликтов. И не перерастут в крупные профсоюзные объединения, так как нет необходимого количество специалистов.

То же относится и к партии. Чтобы влиять на политику, нужно не только 18 тыс. политиков, которые будут контролировать 60% законодательства всех уровне, но также и специалисты. То есть около одной тысячи местных отделений, которые каждый год будут проводить предвыборные кампании местного уровня, и объединять усилия на региональных и федеральных выборах.

Местные отделения работников с волонтёрами, с общественностью, с пожертвованиями и другие сотрудники. Предположим, не менее 10 сотрудников, или в общем более 10 тыс. специалистов. К тому же в каждом регионе должны быть профессиональные сообщества юристов, бухгалтеров, финансистов, менеджеров, которые специализируются на политических и общественных объединениях. Это ещё около одной тысячи специалистов.

Массовая организация не может быть идеологической. Идеология людей разъединяет. Массовая организация может и должна быть классовой. То есть она объединяет по классовому положению тех, кто вынужден продавать рабочую силу. И участие в организации может быть только добровольным. Кого не интересует положение рабочих не присоединится. Поэтому никакой идеологический отбора в массовой организации не нужен, человек не будет действовать против своего классового положения.

И массовая организации не может быть авторитарной. Так как координация в таком случае ограничивается авторитарным контролем, поэтому не способна обхватить массово. Массовая координация всегда демократичная. Выстраивается снизу вверх, когда на местах больше полномочий для действия, чем у руководства организации. Внутри организации люди должны демократично высказывать свои интересы. Если чьи-то интересы в массовой организации ущемляются, то её покидают и таким образом организация не станет массовой.

Если учесть специалистов либерального движения с их правозащитными и гражданскими объединениями, то общественно-политическая деятельность должна стать видом экономической деятельности, в которой будет задействовано не менее полмиллиона специалистов. В таком случае, говоря либеральным языком, возникнет зрелое гражданское общество. Или у граждан появится возможность организоваться и самостоятельно отстаивать свои интересы.