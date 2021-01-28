Навальнисты боятся улицы

Акции 23 января инициировали сторонники будущего диктатора Алексея Навального. Но они и их вождь, пока еще сидящий в «Матросской тишине», на самом деле очень-очень боятся, если народные массы действительно начнут брать власть в свои руки. Навальнистам нужен вариант украинского Майдана или армянского Николы Пашиняна. Никакого народного восстания. Переговоры с действующими властями на фоне заполненных управляемыми массами улиц и площадей.

Если бы навльнисты действительно хотели брать власть через улицу, то у них была бы определенная стратегия наращивания уличного протеста. Эта стратегия предполагает продолжение акций на следующий день после 23 января. 24-е число приходилось на воскресенье, то есть выходной день, гражданам не надо беспокоиться по поводу работы. Протестующие уже получили опыт, эмоции бушевали после действий по подавлению демонстраций со стороны путинских силовиков. Увидев пример 23, на следующий день вышли бы новые недовольные действующим политическим режимом. Исходя из протестов 24-го, надо было бы планировать акции на 25-е или на ближайшую субботу – то есть на 30 января. Навальнисты, что называется, «дают заднего». Назначают следующий день протестов на 31 января. Это даже не укладывается в логику поддержки их вождя Алексея, ведь приговор ему «суд жуликов и воров» будет выносить 29 января.

Кстати, и сам Навальный пока сидит в непонятном статусе в одиночке «Матросской тишины» под неустанным присмотром правозащитников и европейских политиков (последние осуществляют надзор регулярными звонками российскому президенту Владимиру Путина или по линии дипломатии). Ему даже не предъявили обвинений в связи с незаконными с точки зрения действующего в России политического режима акций протеста. Хотя Навальный прямо призывал участвовать в этих акциях. Почему ему не предъявлены обвинения? Скорее всего, из-за раздрая между «башнями Кремля», то есть разными группировками внутри аппарата власти. Для того, чтобы обезопасить себя, путинский режим сейчас должен капитально «закрыть» Навального и ближайших его соратников. На долгие годы в самых экзотических тюрьмах страны – подальше от крупных городов. Именно так действовал Владимир Путин и его команда в отношении олигарха Михаила Ходорковского и его подельников в начале 2000-х. Тогда режим был более монолитен. Сегодня уставшие проворовавшиеся старики, захватившие Россию, не могут определиться, что им делать. То ли строить еще более авторитарную систему в России, то ли скормить надоевшего всем «цезаря» Путина толпе и западным лидерам, чтобы обеспечить себе спокойную старость и почетную смерть. Раскол во власти очевиден. Это создает предпосылки для настоящей революции в нашей стране. Но ее хотят избежать и те, кто пытается задвинуть Навального на место следующего либерального «Пиночета», и те, кто хочет Путина удерживать на троне.

Сейчас кому-то из противоборствующих группировок внутри Кремля уличные протесты нужны в качестве декораций. Как, например, было на Украине в конце 2013 – начале 2014 годов. Люди собирались на улицах, жгли покрышки, дрались с милицией, а в это время представители старой элиты, решившие стать элитой новой, в лице Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова вели переговоры с действующим режимом Виктора Януковича о транзите власти. В итоге транзит произошел. Но новой старой элите не удалось удержать ситуацию под контролем. Настоящее народное восстание вспыхнуло в юго-восточных регионах Украины, где преимущественно живут русские.

Навальнисты и те, кто за ними стоит, поглядывая из башен Кремля, очень хотят избежать настоящего народного восстания. Поэтому столь дозировано они подходят к уличным протестам. Но есть историческая логика развития ситуации. Она говорит, что снос действующего путинского режима создаст условия для последующего полноценного народного восстания и прихода к власти здоровых ориентированных на социальную справедливость сил. Поэтому, конечно же, сейчас надо выходить на акции, которые инициируют навальнисты, чтобы в переломный момент их возглавить.