Кто усмирит Эрдогана?

Летом я уже писал на «Рабкоре», что большая война в Закавказье, конкретно в Нагорном Карабахе, неизбежна. Как оказалось, в июле Азербайджан и активно поддерживающая его Турция лишь провели репетицию будущей войны. Тогда боевые действия происходили не на линии соприкосновения (разграничения, фронта) в Нагорном Карабахе, а вдоль армяно-азербайджанской границы. Когда бои утихли, Турция под видом учений перебросила в азербайджанские регионы свои спецподразделения, артиллерию и авиацию. 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал широкомасштабное наступление на армянские позиции в Нагорном Карабахе.

Скажу сразу, в данном конфликте я не поддерживаю ни одну из сторон. Армянские и азербайджанские националисты в свое время внесли значительную лепту в развал Советского Союза. С 1988-го года азербайджанские националисты нападали на русских и представителей других национальностей, чтобы вынудить их уехать из Азербайджанской ССР. Армяне в свою очередь нападали в Нагорном Карабахе на советских милиционеров и солдат, которые прибыли в регион, чтобы прекратить кровопролитие. Жестокая этническая война в Нагорном Карабахе, начавшаяся после распада СССР, стала лишь следствием победивших националистических организаций в Баку и Ереване. Прекратить вражду азербайджанцев и армян можно только одним способом. В период Гражданской войны его замечательно опробировали большевики. Необходимо вернуть территорию всего Закавказья в состав России и зачистить ее от националистов всех мастей (но только при условии, что власть в России будет в руках значительно более прогрессивных сил, чем путинский режим). Пока существовал СССР, в Нагорном Карабахе проблем не было. А армяне могли себе позволить спокойно жить в Баку и Сумгаите.

Главная проблема нынешней войны, которая уже началась всерьез и надолго, в том, что она закончится только тогда, когда этого захочет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он в полной мере почувствовал себя постосманским султаном, одержав моральные и территориальные победы в Сирии, Ливии, добившись уступок от руководства Иракского Курдистана и Греции, вернув византийскому православному собору Святой Софии статус мечети. Сейчас эрдогановские военные перебрасывают из Сирии и Ливии радикалов в Азербайджан, чтобы использовать их в боях против армянских войск. Правда, надо заметить, что за время войны в Сирии армянские власти построили в Нагорном Карабахе для этнических армян, бежавших из сирийских городов (особенно большая диаспора этого этноса жила в Алеппо), целые поселки. Логично, что сейчас сирийские армяне тоже есть в рядах подразделений, участвующих в боевых действиях в спорном регионе.

Турецкая авиация наносит удары по армянским позициям. Турецкие дипломаты и политики высказывают поддержку руководству Азербайджана. Причем, это единственная страна в мире, которая выступает за боевые действия в Нагорном Карабахе. Все остальные – осуждают. Но Эрдоган уже показал, что ему плевать на мнение ведущих мировых и региональных держав. Примечательно, что его невольным союзником сейчас выступает Израиль, которые поставляет оружие азербайджанской стороне. Хотя традиционно израильское руководство негативно относится к Турции. Однако же торговля оружием – такой прибыльный бизнес, что можно закрыть глаза на политические разногласия. Капитализм во всей своей чудовищной красе.

Ведущие мировые державы пока лишь выступают с призывами прекратить боевые действия. На большее они не способны. Турция – член НАТО, важный торговый партнер для Европы, на турецких аэродромах базируются американские самолеты, готовые наносить удары хоть на Ближнем Востоке, хоть в странах вдоль берегов Черного моря, а в турецких городах живут миллионы беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, наплыва которых боятся европейцы. С этой страной легко не справиться. Эрдоган творит, что захочет. Он успел наладить отношения и найти общие интересы со всеми теми государствами, которые сейчас призывают к миру. Кто сможет остановить внешнеполитический напор Эрдогана? Понятно, что его агрессивные амбиции могут привести к глобальной войне. Это совершенно реальные перспективы. Он может додавить конфликт в Нагорном Карабахе до того момента, когда вмешательство крупнейших держав станет неизбежным. Карабах сегодня стал своего рода Балканами накануне Первой Мировой или Чехословакией накануне Второй Мировой.