Актуальное в сети: как теневая империя МБХ влияла и влияет на нашу жизнь

В соцсетях есть новый фильм про Михаила Ходорковского – «Метод олигарха: документальные хроники». Интересно посмотреть его именно сейчас – когда возникают вопросы о том, как мы дошли до такой жизни и как из стабильной богатой страны превратились в государство нищих и кучки сверхбогачей. Настоящее не бывает без прошлого, и корни всех проблем надо искать именно там.

Десять небольших серий о недавней истории, и обещают, что будет продолжение. Для большинства – это фильм про наше реальное прошлое. Про то, что происходило прямо перед нашими глазами, но мы закономерно видели только фасад, да и тот – в рекламном оформлении. Прошло время, и сейчас на те годы мы можем посмотреть уже с других ракурсов и даже изнутри. «Метод олигарха…» как раз про это. Про другие ракурсы и про изнутри.

Молодёжи тоже будет интересно. Наглядно и информативно. Поможет увидеть закулисье «Перестройки» и рубежа веков, а также объемнее понять нынешнюю действительность.

Ходы Ходорковского предстают в исторической хронологии. Во время «Перестройки» компьютеры и «продвинутая» оргтехника были в новинку. Атрибутами особого статуса или мечтой. Будущий олигарх ловко вписался в деловую активность в этом направлении. Площадкой для циничных махинаций стал центр научно-технического творчества молодёжи под «крышей» райкома комсомола. Реальная «крыша» была гораздо выше, что позволило очень хорошо погреть руки на поставках для высших эшелонов власти.

Зарядившись коррупционным «творчеством», Ходорковский «освоил» финансовую сферу по этому же принципу. Так появился банк «МЕНАТЕП» с финансовой пирамидой. Затем он замахнулся на перспективный нефтяной бизнес. Связи, манипуляции и беспринципность помогли «прихватизировать» месторождения и завладеть империей «чёрного золота» «ЮКОС».

То, что было народным достоянием, перешло в частный карман. Граждан не просто обокрали, а отняли у них и следующих поколений надёжные ресурсы жизни и развития. Именно с того времени в России началось преступное строительство кастового общества — элиты, их прислужников и фактически бесправной народной массы, вынужденной работать за еду, одежду и жилье.

В проектах Ходорковского, разумеется, участвовали властные верхи. Без них не сделать масштабных дел. Так укреплялась и разрасталась коррупция. Кроме того, деловая активность «лихих девяностых» была тотально пронизана связями с криминалитетом или вовсе напрямую им управлялась. И вот этот преступный «коктейль» мощно продвигал интересы олигарха.

Продвижение по-ходорковски — это далеко не только покупка новых активов и рукоплескание купленных СМИ. Дороги надо было постоянно расчищать и одновременно блюсти репутацию — чтобы тени из прошлого не омрачали образ хозяина нефтяной империи «ЮКОС». Решение этих деликатных вопросов осуществлялось

«за гранью добра и зла» и, разумеется, не руками могущественного олигарха, а по его заказу. К криминальным махинациям и циничной коррупции добавились угрозы и убийства неугодных.

Одновременно у олигарха стали появляться и множиться новые интересы — и чисто деловые, и криминальные, и из области «наполеоновских планов». Новые связи при росте коррупции и разгуле организованной преступности открывали масштабные возможности.

Однако уже в начале 2000-х времена изменились. Состоялось разоблачение и суд. Резонанс достиг международного масштаба. Далее — колония, новые политические игры руками третьих лиц и эмиграция на Запад.

Всё это стало уже как-то забываться — махинации с компьютерами, недетские игры «МЕНАТЕПа», захват «ЮКОСа», криминальные разборки, создание коррупционных схем и другой шокирующий негатив. Надо ли об этом вспоминать массовому зрителю? Думаю — да. Потому, что бОльшая часть империи Ходорковского не рухнула вместе с его арестом, а продолжает жить своей параллельной жизнью в нынешней конфигурации власти.

Как теневая империя МБХ влияла и продолжает влиять на нашу жизнь — об этом и рассказывает новый фильм. С чёткой непредвзятой фактурой и аналитикой. Есть над чем подумать самому. Надеюсь, что следующие серии тоже будут объективны и интересны. И, главное раскроют значимые факты влияния олигарха на политические и социальные процессы в современной России.

Фильм можно посмотреть здесь и на других каналах:

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCZ0tjDfFch15vK-pjMU272Q

Телеграм

https://t.me/MetodOligarkha