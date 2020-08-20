Рабочие и буржуа в белорусской революции

События последних дней в Белоруссии заставляют вспомнить известную формулу Ленина: «Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти». Пока заводы и шахты бастуют, либеральные политики формируют Координационный совет, состоящий из уважаемых людей, представляющих только самих себя (на самом деле различные группы интересов белорусской элиты). Рабочие протесты переломили политическую ситуацию, и теперь бастующими восхищаются, но интересы трудящихся никто не защитит, кроме их самих. Возникающие на предприятиях стачкомы уже начинают формировать собственную координационную структуру, но и здесь возникает вопрос: из кого будет состоять общенациональный стачком?

Оппозиционные лидеры настоятельно советуют рабочим включаться в деятельность Национального забастовочного комитета, созданного «сверху» либеральными политиками, вместо того, чтобы создавать свою структуру «снизу» через сетевое объединение стчкомов на местах. Тем не менее без низовых структур самоорганизации никакое массовое движение функционировать не может. И вне зависимости от доминирующей идеологии эта самоорганизация стихийно происходит.

Так в Гродно уже создан объединенный стачком, куда поданы заявки от работников (инициативных групп) следующих предприятий и организаций:

Авиакомпания Гродно, ОАО Автодоктор, ЧУП Агентство Медицинского Маркетинга, ООО Белкард, ОАО Белтапаз, ОАО Белтелеком, РУП Бирета, ЧП ГИАП, ОАО Голдоптима, ООО ГПКО, РУП Гродненские электрические сети, ф-л РУП “Гродноэнерго” ГродноАзот, ОАО Гродногаз, ПУ Гродножилстрой, ОАО Гроднопромстрой, ОАО Радиоволна, ОАО СДЭК, ООО Сидмалэкспресс, ООО с/ш №37, ГУО Терразит Плюс, ООО ЭжениАВАМ, ООО Эрнис, ООО».

Это очень сильно напоминает возникновение первых Советов в 1905 году. Но не потому, что кто-то подробно изучив Ленина решил воспроизвести опыт прошлых революций, а потому, что подобные действия естественным образом вытекают из логики рабочей борьбы. Более того, низовые координационные органы возникали во времена всех низовых городских восстаний начиная со Средних Веков. Вопрос в том, как эти структуры будут развиваиться, осознают ли они свю силу и ответственность.

В ответ на призывы к участию в Координационном совете, радикальное крыло рабочего движения неминуемо задает вопрос: в чьих интересах будет работать этот орган, поддержит ли он требования бастующих работников? Показательно, что либеральные каналы и политики, повторяя славословия в адрес рабочих, одновременно подчеркивают, что бастовать надо исключительно на государственных предприятиях, поддерживают только политические требования. Между тем над многими заводами нависла угроза приватизации, причем соответствующие планы подготовило уже правительство Лукашенко.

Цитируем публикацию на канале «ЗабастовкаBY»:

«Сегодня на ряде крупных предприятий рабочие устроили митинги и выразили свое недовольство действующей властью, недовольство против произвола творившегося многие годы и продолжающегося по сей день.

Встал ли конвейер? У нас нет подтвержденных данных по всем предприятиям. Однако забастовки начались. После каждой смены нас гонит чувство справедливости на улицу. Тем временем, за нашей спиной уже создается «Координационный совет», где представлены бизнесмены, говорящие головы и политики-неолибералы.

Кто создает их? Точно не мы, не трудящиеся. Эти комитеты и советы создает либеральная общественность, собственники, часть отвернувшегося от Лукашенко госаппарата. Их интересы — не наши. Мы поддерживаем требования демократии, суда над насильниками и освобождения заключённых. Но выбравшие сами себя либералы (какая ирония) сознательно игнорируют требования работников:

▶️ запрет на приватизацию предприятий

▶️ сохранение рабочих мест

▶️ демократизация политической системы

▶️ отмена контрактной системы

▶️ освобождение беспочвенно задержанных на акциях

▶️ расследование всех зверств над задержанными

▶️ отмена Декрета №3

▶️ запрет на штрафы и лишения премий

▶️ увеличение социальной поддержки

▶️ отмена пенсионной реформы

▶️ независимые профсоюзы

Белорусы, работники, будьте бдительны. Нас пытаются использовать. Это делал Лукашенко, когда рассчитывал на нашу молчаливую поддержку, и продолжают делать стремящиеся к власти в стране неолиберальные силы.

У нас с ними нет общего интереса. Мы не дадим использовать трудящихся и должны отстоять наши заводы, наши рабочие места, нашу страну, которую создавали все эти годы.

Стачкомы должны выражать интересы трудящихся и только трудящихся!»

В перспективе легко предсказать конфликт между низовыми объединениями трудящихся (не важно в какой форме они организуются) и верхушкой нынешней оппозиции, которая, скорее всего, станет основой новой власти (возможно — за счет сговора с частью элиты прежнего режима). Разумеется, подобный конфликт в полной мере получит развитие лишь после ухода «общего врага» в лице Лукашенко, в процессе становления демократического порядка. Но он неизбежен.

Всё это поразительно напоминает февральскую революцию 1917 года. Не стоит, конечно, ждать механического повторения, история даже воспроизводя однотипные сюжеты, каждый раз подбрасывает нам нечто принципиально новое. Но уроки истории надо помнить и использовать.