Кто такие BLM?

Обнаружил у историка культуры Александра Эткинда следующее высказывание: “Замечательный историк русской мысли, Исайя Берлин, писал о том что народничество и анархизм — подлинно оригинальные ее открытия, в них русская мысль опередила мировую. Так вот BlackLivesMatter (“Черные жизни имеют значение”) следует за народнической мыслью, перекладывая ее на американский лад”. Вероятно, не только Эткинд так думает. Я встречал неоднократно мнение о том, что якобы в США происходит социальная революция или нечто подобное, и во главе всего этого стоят BLM, подобно социалистам прошлого, выступая за права\интересы беднейшего населения. Думаю, это мнение ошибочно.

Анархизм и, шире, антиавторитарный социализм, широко развивался не только в России, но и на Западе от Сильвена Марешаля до Жоржа Сореля и Эррико Малетеста. Собственно, Парижская Коммуна была в значительной мере реализацией этого проекта. Но допустим, Берлин прав или частично прав — все же Россия — родина Бакунина и Кропоткина, и таких серьезных организаций как Земля и Воля или ВРК (Военно-революционный комитет) Кронштадтского восстания 1921 года.

Народничество и анархизм XIX и начала ХХ столетия были идеями-силами, обращавшимися к бедным и обездоленным людям всех рас и этносов с проповедью социального равенства и братства, а так же восстания против всего того, что мешает установлению строя, основанного на самоуправлении трудящихся (и на децентрализации управления в стиле Парижской Коммуны). Это был, во-первых, универсалистский (интернационалистский) проект, во-вторых, обращенный к бедным трудящимся людям (классовый) проект, в-третьих воинственный проект, и, в-четвертых, децентралистский федералистский проект.

BLM – нечто иное, скорее, противоположное.

Важно не смешивать толпу, иногда насильственную, выкрикивающую лозунг “BLM”, с организованными группами BLM. В США имел место широкий многорасовый социальный протест под разными лозунгами, прежде всего направленный против полицейского насилия. Протест носил как мирный, так и немирный характер. Организованные группы BLM принимали в нем участие, иногда имели большое влияние, но не более того. Так вот, вернемся к BLM.

Движение появилось летом 2013 года начало своё существование с использованием хештега BlackLivesMatter в социальных сетях. Произошло это после того, как был оправдан Джордж Циммерман, совершивший убийство афроамериканского подростка Трэйвона Мартина. Также движение принимало участие в маршах протеста в память многих погибших афроамериканцев. Особенно громко оно заявило о себе в 2017 году во время событий в Фергюссоне. Именно тогда произошли столкновения BLM и антифа — черные активисты пытались помешать насилию антифа на улицах американских городов.

Во-первых, это не универсалистский, а расовый, практически расистский проект, который озабочен возможностями\интересами людей определенной расы и не предназначен для всех. Они за то, чтобы копы перестали стрелять в черных, плюс у них имеются другие специфические расовые требования. Это осознают даже их белые сторонники, леволибералы, делающие унизительные заявления “об исторической вине всех белых” (включая белый рабочий класс и белых бедняков) или о том, что белый на митинге должен в целом подчиняться людям черной расы (такие требования звучали, например, во время попыток организовать выступения BLM в Британии).

Во-вторых, BLM — это ни в коей мере не классовый проект, ибо он направлен вовсе не на защиту бедных трудящихся людей. BLM — это проект, направленный на защиту всех черных, включая богатых черных, черную буржуазию. BLM — это часть расовой борьбы за контроль над ресурсами, в том числе борьбы между различными фракциями бизнеса. Отсюда навязчивые требования финансирования черного, т.е. “расово правильного” бизнеса*.

В-третьих, BLM — это не революционное движение, а респектабельный проект, абсолютно законный, хотя и конкурирующий с бизнесом других этнических групп. В отличие от тех мифов, которые распространяют противники BLM, участники организованных групп этого движения повсюду старались останавливать насилие. BLM в целом лояльны законам США.

Если это движение и представляет угрозу системе, то примерно в том же плане, что и расистские или, по крайней мере, расовые (“расиалистские”) движения белых, действующие в рамках законов США.

*(Сказанное не означает, что в США нет расизма, направленного против черных. Разумеется, он есть. Об этом см, например, хороший анализ http://rabkor.ru/columns/debates/2020/06/30/sorry_im_white/ )