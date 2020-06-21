Ваш голос ничего не решает?

Не бывает спектакля без зрителей. Да и плохой спектакль ещё не означает, что вы окажетесь в одном ряду с никудышными зрителями, вместе с которыми не сможете устроить представление позрелищней.

Многие думают, что их голос решающий, что без него не состоится представление. Поэтому берегут его. Но если ваш голос ничего не решает, то и бойкотируя своим не решающим голосом, вы также ничего не решаете. В буржуазной (цензовой) демократии меньше всего имеет значение ваш голос. Задача ценза ограничить возможности участию в голосовании.

Да и в политике голос может быть важным, но сам по себе он ничего не решает, иначе не было бы политической борьбы. Если заранее известен исход сражения, то бой не состоится, тот, кому не выгодно, просто будет избегать сражения. Для власти ваш голос решающий — только на выборах нечестных, когда фальсифицируют в вашу пользу. Поэтому голоса важны, но решает ваше участие.

Государственная власть держится не на количестве голосов, а на монополии на насилие. Вопрос не в том, обладает ли представители власти легитимностью, а сохраняется ли за ними монополия на насилие. Но насилие эффективно, когда порождает страх, а не тогда, когда убивает, мёртвые не боятся. Представители власти демонстративно избивают протестующих, чтобы сеять страх. Ну и заодно тренируются к предстоящим массовым волнениям.

Избирательные урны всего лишь смотр сил, вне зависимости от их законности и результатов. От них зависят дальнейшие политические действия. Речь уже давно не идёт не о поправках и не о Конституции. Они уже приняты, и представители власти в любом случае будут выкручиваться, имитировать легитимность вне зависимости от того, бойкотировали вы или голосовали против. Важно другое, как тяжело им будет выкручиваться. Чем трудней, тем менее амбициозней у них будут планы на будущее. Мы не голосуем за ту или иную форму Конституции, мы голосуем за то, чтобы они понимали, сколь тяжёлая участь им предстоит в будущем. Пенсионная «реформа» прошла гладко, так почему бы не переписать Конституцию? А если теперь с поправками будет иначе? Каждая отсидка дома создаёт легитимность их реформам в будущем, облегчает продолжение политики отмены основ правового социального государства.

И всё это началось с протестов на Болотной площади, которые превратились в болото, в прямом смысле в трясину. Именно эта трясина нас всех медленно затягивает. На выборах в 2011 году за партии парламентского меньшинства проголосовало в 1,5 раза, а за «Яблоко» в 2 раза больше по сравнению с предыдущими выборами, а за «Единую Россию» 1,5 раза меньше. Так кто у кого украл голоса? К тому же в ряде регионов «оппозиция» взяла большинство, в некоторых сильно потеснила партию власти. Главным лозунгом Болотного протеста должно было стать: «Даже при фальсификации мы побеждаем!» Но в итоге занятые высоты сдали без боя. Зачем голосовать за тех, у кого воруют голоса? И это гарантировало победу Путину в 2012 году, куда протестный электорат уже не пришёл. В 2016 году «Единая Россия» отыгралась, взяла конституционное большинство, хотя за неё проголосовало на 10% меньше по сравнению с 2011 годом! Да, «оппозиция» потеряла не только протестный электорат, но и собственный.

А вот выборы в марте 2018 году были техническими. Но именно на них «оппозиция» решила мобилизовать электорат. Хотя в этом же году осенью, в единый день голосования, региональные выборы были решающими, на них можно было побеждать. Тем более действующая власть просчиталась. Она после президентских поверила, что народ массово её поддерживает. Фальсификаторы сами уверовали в рещультаты фальсификации. Но и оппозиция поверила в невозможность борьбы и не использовала свои шансы. В итоге мы получили пенсионную «реформу» и поправки в Конституцию: всё это просчёты оппозиционной борьбы. С такой «оппозицией», не то что Путин, осёл просидит двадцать лет в президентах.

«Оппозиция» оправдывает свои ошибки тем, что россияне не готовы или неспособны к демократии. Коль скоро народ пока не готов к демократии, ещё не стал просветлённым, значит, остаётся путинский авторитаризм или безвластие. Жалуются, что люди не голосуют. Если люди не голосуют, так зачем тогда выборы? Вот вам отмены выборов мэра. Если выборы недемократичны, нечестные, так зачем нам недемократические и нечестные выборы? Вот вам и преобразования в избирательной системе.

Путин, конечно, действует вне рамок правовой системы. А разве права и свободы можно нарушать законно? И получается, если Путин будет действовать в рамках правовой системы, ему ничто не позволят сделать, а если использует нелегитимные средства, то все будут сидеть по домам. Сама «оппозиция» указала на то, что вне правовой системы ему будет легче управлять. Политическая борьба нужна для того, чтобы никто не выходил за рамки правовой системы. Вне правовой системы должны быть выше издержки управления, чем в ней. Получается, у нас с уличной преступностью не борются, потому что она незаконная. Вот если преступность действовала бы в рамках правовой системы, тогда другое дело.

Легитимность и незаконность есть категории исторические. Продукт общественных противоречий в данный исторический момент. А исторический момент есть то, что вы в данный момент совершаете. Сидя дома, наоборот, вы являетесь массовкой данного спектакля. Будет ли плебисцит, зависит от ваших действий, а не от решения Путина. Никто нам не мешает паршивую трагедию превратить в добротную комедию.

Да и не существует никаких иных политических инструментов борьбы, кроме тех, которые есть на данный момент. И если вы ими не можете овладеть, то вы и не сможете ничего преобразовать. Политический инструмент борьбы как любое орудие труда создаётся деятельностью человека. Качество политического инструмента борьбы зависит от вашей деятельности, а не наоборот.

Не Путин обеспечивает себе власть, а наши действия воспроизводят общественные отношения, гарантирующие ему пожизненное пребывание на своём посту. И не стоит удивляться масштабным наступления Путина, если мы так легко сдаём позиции без боя. Своим голосованием сегодня, вы решаете, что смогут представители власти сделать завтра.

Идея «челобитной демократии», порождённая перестройкой и гласностью, давно себя исчерпала. Что царь может быть добрым, когда его избирает народ. А коль он зависит от народа, то будет чутко относится к челобитным. Иначе народ выберет другого. Но оказалось, можно рассматривать и удовлетворять только часть челобитных, чтобы сохранять власть.

Мы не должны просить и вести диалог с властью, потому что мы и есть власть. Власть — это форма общественных отношений. Именно наше участие в борьбе за власть создаёт такой субъект власти как народ. Мы, как власть, не меняем фигуры в органах власти, а сменяем сами органы власти. Политический инструмент борьбы и есть будущий орган власти.