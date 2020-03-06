Спасти капитана Дрейфуса. Великий Роман Полански снял плохой фильм.

Пересказывать сюжет киноленты “Офицер и Шпион” не имеет смысла, потому что вы его знаете, а если нет, желающие могут обратиться к всезнайке Вики и прочесть там про дело Дрейфуса. Если же интересна политическая подоплека дела и то, как на него реагировали многие сторонники революции и антиавторитарного социализма, можно прочесть вот эту заметку http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2019/05/07/hegemony-at-work/

Актеры играют… пожалуй, неплохо, а может мне просто нравится Эммануэль Сенье — жена прекрасного Романа Полански. Ну да, она как всегда убедительна, эротична и искренне говорит. Особенно в постели.

Дрейфуса жалко. Наверное он действительно пострадал ни за что. Хотя, откровенно говоря, не зная обстоятельств дела, не хочется и судить о нем. Особенно в условиях, когда французский суд дважды признал французского офицера Альфреда Дрейфуса виновным в шпионаже в пользу Германии. Оправдал его только третий суд, через 12 лет после вынесения первого приговора и только после того, как президент Франции помиловал осужденного. Но непонятно, почему я, зритель, должен верить именно решению третьего суда, а не первых двух, если суд ведет себя как проститутка, регулярно уступая влиянию тех или иных политических сил?

Но, допустим, Дрейфус не был шпионом, а был он честным офицером, который убивал за зарплату исключительно по приказам французского генштаба, а никак не немецкого. Он, позднее, принял доблестное участие в качестве французского офицера в грязной войне (Первой мировой), дослужившись до подполковника и в 1918 году был награждён орденом Почётного легиона (любопытно, что этот факт не был упомянут к картине) за участие в бойне, где погибли миллионы. Только почему я должен сочувствовать человеку, который так рвался убивать ради государства? Кто-то думает, что это все — абстракции? А если мы снова познакомимся с точно такой же невыносимой ситуацией, если начнется большая война (надеюсь, до нее не дойдет)?

– Полковник!

– Генерал!

– Вы свободны, идите.

Красные штаны, щелкающие каблуки, деловитая покорность.

В то время как плевки взбесившейся картечи

Скрежещут и свистят в пространстве голубом

И падают полки близ Короля, чьи речи

Полны презренья к тем, кто гибнет под огнем;

В то время как дано в дымящиеся груды

Безумью превратить сто тысяч тел людских,

– О мертвецы в траве, в день летний, среди чуда

Природы благостной, что сотворила их!.. –

Нет, я не пацифист. Просто думаю про это так же, как автор стихотворения “Зло”, лучший поэт Франции в 19 столетии, лицезревший последствия франко-прусской войны, Артюр Рембо.

Рембо был противником войны государств, сторонником Коммуны Парижа в 1871 года и автором “Коммунистической контитуции”. Речь, конечно, идет об ином понимании коммунизма, чем, например, в СССР. Биограф Рембо, Пьер Птифис, сообщает об этом следующее: «Именно в столице он написал “Парижскую военную песню” и так называемую “Коммунистическую конституцию”. Она утеряна, но известно, что в июле ее довелось прочесть Делаэ. Конституция Рембо — утопическая мечта: деньги отменены, центральная власть упразднена, коммуны независимы, коммунары сами выбирают себе начальников, которых наделяют лишь временными и ограниченными полномочиями, референдум – основа исполнительной власти».

Но вернемся к фильму Полански. Ведь и про несправедливо обвиненного офицера можно снять хорошее кино. И про справедливо обвиненного — вспомним киноленту “Ночной портье”. К сожалению, в фильме “Офицер и шпион” нет совсем ничего, заслуживающего внимания. Политически корректная история с добротной игрой актеров, хорошими операторами и осветителями.

Странно то, что сие творение вышло из мастерской режиссера, снявшего удивительный фильм про богиню, спустившуюся в мир смертных («Венера в мехах»), снявшего историю Владислава Шпильмана — возможно лучший фильм о Второй мировой войне (Пианист).

Но и у великих случаются промахи.