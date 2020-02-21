Максимальный тариф на электроэнергию. А обычного просто нет

Установление региональными властями по рекомендации Федеральной антимонопольной службы максимальных тарифов на электроэнергию вызывает вопросы.

Во-первых, почему речь идет об установлении только максимальных тарифов? Почему не существует по определению «средних тарифов». Так с рядовых потребителей в Московской области, не входящих ни в какие СНТ и ДНТ берут максимальные тарифы при площади дома до 30 квадратных метров. Во-вторых, почему тарифы могут устанавливать только региональные комитеты по тарифам и министерства по вопросам ЖКХ. Что, федеральной тарифной политики уже не существует? А как насчет единого экономического пространства на всей территории Российской Федерации?

В-третьих, почему эти максимальные тарифы применяются именно к рядовым потребителям, гражданам, по всякой логике максимальные тарифы должны приниматься по отношению к юридическим лицам: предприятиям местного и регионального значения, бюджетным учреждениям, объектам строительства и реконструкции, зданиям, сдающим в аренду свои помещения под офисы и торговые точки (управляющим компаниям) , торговые центры и потребительские рынки в зданиях и сооружениях.

В-четвертых, почему не определено в каких случаях могут быть установлены эти максимальные тарифы, наверно должно быть зафиксировано какое-то повышенное потребление электроэнергии. А может быть произведена авария сети, от которой пострадает, предположим, весь поселок. Вспомним как много в стране любителей повеселиться в Новый год, например, или просто покупающих недвижимость за городом для деловых и встреч и развлекательных мероприятий, а то и вовсе сдающих в аренду купленные здания как гостевые дома.

В этом случае повышенное потребление должен фиксировать счетчик, сотрудники сбытовой организации, особенно если произошла авария сети, , а тариф уже повышаться от среднего или минимального уровня, а не быть проставленным в договоре с момента его заключения.

В-пятых, почему этот максимальный тариф никогда и ни при каких условиях не пересматривается , если просто выставлен в договоре неверно, путем заключения дополнительного соглашения энергосбытовыми организациями и их отделениями, почему у ПАО «Мосэнергосбыт» так и нет до сих пор центрального офиса в Москве, по области и отдела претензий? Какой должен быть в этом случае порядок и куда обращаться.

Почему гражданам не разъясняют, за что они платят по максимальному тарифу и как это влияет на удаленность их места расположения от основных коммуникаций, состояние указанных коммуникаций и энергопринимающих устройств?

В-шестых, на каких основаниях граждан обязывают вопреки статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации регистрировать дома, и при этом заключать договор энергоснабжения с повышенным тарифом, пока такой дом не будет зарегистрирован, ведь нормы административного права на гражданское не распространяются? Это совершенно не дело энергоснабжающих организаций, электроэнергия, как правило, идет на участки, оформленные в соответствии с законом, да и на дом у большинства граждан документы как правило тоже есть, только включение дома в Единый государственный реестр недвижимости сегодня услуга далеко небесплатная, особенно если он ранее не учтен.

Наконец, главный вопрос это порядок обжалования действий естественного монополиста. Существует «Мосэнергосбыт», но нет всероссийской энергосбытовой компании, по крайней мере, мы о ней ничего не знаем, хотя компания входит в вышестоящие энергетические холдинги.

Всем известно, что сетевая, генерирующая организация ПАО «МОЭСк», она же по новому названию (присоединению или какой-то там реорганизации) ПАО «Россети» готовится к приватизации, а значит все эти повышенные тарифы не сделали организацию менее убыточной?

И самое главное, как же минимальный тариф, некоторые тарифы энергетики все же называют заумными словами «льготными» или «с понижающими коэффициентами».

По договору энергоснабжения нам подается 2-3 квт/ч электроэнергии, новые же счетчики, поставленные за плату, накручивают куда большие объемы.

Значит нет счетчика, плати по минимальному тарифу, а у нас по стране в целом, если судить по публикациям в он-лайн, ситуация прямо обратная, пока ты его не заменил тебе выставляют огромные суммы.

И наконец, последнее: кто нам на все эти вопросы ответит?