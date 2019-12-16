Всё решает зарплата

Низкие зарплаты это камень, тянущий экономику на дно. А ещё недавно считали, что низкие зарплаты это гарантированный экономический рост, приток инвестиций, отсутствие безработицы. В реальности же получилось падение конкурентноспособности российской экономики.

Нужно понимать, зарплата не может быть ниже стоимости средств существования. При капитализме зарплаты сокращаются, потому что удешевляются средства существования. Если в Германии сворачивают производство автомобилей и переносят в другую страну, то автомобили в Германии будут стоит дешевле, следовательно, рабочие и на меньшую зарплату всё равно купят автомобиль. А так как временно возникает безработица, то рабочие соглашаются уже на меньшую зарплату. Безработица не снижает, она удерживает доходы рабочих на уровне стоимости средств существования. При капитализме рабочие всегда будут получать столько, чтобы дожить до следующей зарплаты.

Вынос производства в Китай играл ту же роль, что и хлебные законы в Англии при жизни Маркса. Перенос удешевляет средства существования не из-за того, что в Китае низкие зарплаты (зарплата не может быть ниже стоимости средств существования), а потому что в Китае много свободных рук. Само производство средств существования стало масштабней с включением в мировую экономику Китая. Отсюда их удешевление. Это не значит, что в Европе не будет работы, там будет возникать новые рабочие места, только получать будут меньше, чем за старую работу.

Возникает бессмысленный труд, потому что работать нужно интенсивней, производить больше, а потребляют всё также. Это всё равно, что выращивать на огороде всё больше и больше картофеля, чтобы с каждым раз есть всё меньшие и меньше, потому что селекция делает картофель более калорийным. Рабочие вынуждены производить больше, чтобы меньше потреблять.

Но Россия пример искусственного занижения зарплаты, когда зарплата не компенсирует стоимость средств существования. Такие условия вынуждают работать больше. Но оттого что люди стали работать больше, экономика не станет расти. Прибыль — это увеличение прибавочного времени за счёт сокращения необходимого, того времени, которое тратится на воспроизводство рабочей силы. Не от количества отработанных часов увеличивается прибыль, а при сокращении необходимого времени. Рабочие должны работать не больше, а интенсивней. Именно интенсивность удлиняет рабочий день, потому что прибыль будет геометрически возрастать. А при низких зарплатах рабочим приходится работать больше часов, чтобы себя прокормить, соответственно прибавочное время сокращается и увеличивается необходимое время, что уменьшает прибыль.

У необходимого времени есть физические пределы. Исчерпав возможности в увеличении рабочего времени, люди сначала продают пожитки, а потом влезают в долги. Люди начинают занимать, чтобы существовать. Чиновники не могут понять, на что люди живут, если зарплаты низкие. Но не наличие скрытых доходов, на которые люди якобы живут, а долги держат бедняков на плаву. Отсюда популярность микрозаймов. Если правительство хотело бы оказывать адресную помощь, то список реально нуждающихся уже составлен — это клиенты контор по микрозаймам.

Но чтобы люди работали интенсивней, хорошо, необходимы соответствующий уровень технологий. При заниженной зарплате нет стимула вкладывать в технологию (в широком смысле), повышать производительность труда. Техника вытесняет физический труд, следовательно, стоимость вытесняемого физического труда и определяет рентабельность внедрения технологий. А если стоимость рабочей силы занижена, то внедрение техники нерентабельно. Нужно будет сократить больше рабочих, чем вообще работает на производстве, чтобы внедрение технологии окупилось.

Заниженные зарплаты снижают ответственность капиталистов. Им теперь незачем тратиться на высококвалифицированных рабочих, которые минимизируют риски. Если предприятие обанкротится, то капиталист, платящий заниженную зарплату, понесёт минимальные убытки.

Почему Запад может покупать российское сырьё дороже, чем отечественные компании, платить зарплату выше, чем на наших предприятиях, и продавать продукцию дешевле, чем отечественное производители? Дело в капиталообороте, который зависит от организации труда и капиталовооружённости труда. Эффективность капитала не в низких зарплатах, а в его обороте.

От чрезмерно низких зарплат страдает инвестиционный климат. Ведь инвестициям нужны не низкие зарплаты, а свободные руки. Инвестиции вкладывают, чтобы извлечь новую прибыль (потому что инвестиции — это вчерашняя прибыль). А для получения прибыли нужен наёмный рабочий, безработный. При низких зарплатах нет ни времени, ни возможностей искать другую работу. К тому же при заниженных зарплатах рабочие утрачивают специализацию, а некомпетентность ведёт к падению производительности.

Низкие зарплаты и отсутствие нормального пособия по безработице привели не к тому, что капитал стал быстро возрастать, создавая новые рабочие места, а к тому, что снизилась мобильность рабочей силы. Рабочие не стремятся увольняться и менять место работы, потому что они хоть как-то сводят концы с концами. И для поиска работы нужны деньги, какие-то сбережения, тем более — чтобы перебраться в другой город. Оседлость, низкая мобильность рабочей силы, вот следствие заниженных зарплат.

И российский малый бизнес — это не производство инвестиционных товаров, а скопление временной безработицы. Он существует именно за счёт большой массы нуждающиеся в пособии и не получающих его. Это плохо, потому что рабочие не представлены на рынке труда, они не ищут постоянно работу, а перебиваются от случая к случаю. Работу ищут не ради профессионального роста (следовательно, роста производительности труда), а ищут — чтобы выжить. Это тормозит развитие производства, которому нужен не один-два рабочих, а несколько десятков рабочих, а порой и сотни одновременно, стабильные коллективы. Никто не строит заводы, чтобы потом ждать, когда появятся рабочие. Чтобы в стране появились заводы, нужны рабочие, которые готовы тут же приступить к работе. А у нас все заняты, выживают.

А тут ещё правительство пытается обложить налогом самозанятых. У нас самозанятость по сути — тоже проявление скрытой безработицы. Самозанятые получают существенно меньше рабочих. Ну если их доход был бы выше среднего рабочего, то все рабочие переходили бы в группу самозанятых. Предприятиям пришлось бы повышать зарплаты, чтобы удержать рабочих. В таком случае самозанятые всегда получают меньше среднего. То есть они являются безработными, которые выплачивают сами себе пособие по безработице. И вот это пособие правительство хочет обложить налогом.

С низкими зарплатами невозможно организовать выплаты по безработице. А пособие по безработице решает много проблем. Оно повышает минимальную зарплату, ведь никто не будет работать ниже пособия по безработицы. И никакие указы президента не потребуются. Но главное, оно позволяет эффективно бороться с теневой экономикой. Возможность получать пособие по безработице при случае увольнения/сокращения или для поиска новой работы у большинства, особенно задействованных в малом бизнесе, создает стимул к официальному трудоустройству. Ведь чтобы получать пособие, необходимо подтвердить, что вы ранее работали. В малом бизнесе будут временно работать, чтобы в последующем получать пособие по безработице и искать более респектабельную работу.

Заниженные зарплаты результат неэффективной налоговой политики. Налогами невозможно запустить экономический рост, потому что налоги изымают часть продукции из экономики, которые потом чиновники по своему усмотрению возвращают в экономику. Перелейте из одного стакана в другой, а потом вылейте обратно, воды от этого больше не станет. Так же и с налогами.

Желание правительства увеличить налоговые поступления привело к тому, что зарплаты занизили, чтобы увеличилась прибыль, налог с которой идёт федеральному правительству. Получили обратный результат, сокращение прибыли.

Прогрессивный подоходный налог ничего не изменит. Если что и должно быть прогрессивным, так налог на прибыль. При плоском налоге на прибыль выживают только сверхдоходные предприятиям. Любое колебание в налоге выводит из точки равновесия и делает ещё вчера рентабельные предприятия убыточными. Сверхдоходные предприятия могут платить больше налога не в ущерб собственному развитию.

А чтобы легче стало гражданам, нужны прогрессивные тарифы. Чем больше тратишь воды, тем больше платишь. А то у нас богатые заполняют бассейны, увеличивают издержки водоканала, но расходы распределяются на всех. Бедные, даже экономя, платят больше за меньшее. Отсюда и необходимость прогрессивных тарифов. А правительство хочет уровнять потребление электроэнергии промышленное с бытовым, то есть основной потребитель является промышленность, соответственно уровняв тариф, оно переложит большую часть расходов на плечи граждан.

А если сильно хочется копировать Запада, так скопируйте политические права рабочих. Верните политические права трудящимся и экономика сама заработает. Рабочие обеспечат лучший контроль на производстве, чем чиновники/государство. Но вертикаль власти не построишь, когда в стране есть сильный рабочий класс. В России до сих пор пытаются экономику адаптировать под политические интересы, а не политику под экономику.