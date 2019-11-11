Несколько слов о падении Берлинской стены

9 ноября в немецкой столице праздновали 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Когда рассуждают об этом событии, обычно становятся либо на сторону режима ФРГ, поглотившего ГДР, либо на сторону павшей системы ГДР. Мне не кажется продуктивным такой подход.

Безусловно, ГДРовский режим был диктатурой, многие преступления которой, включая строительство стены и убийства людей, пытавшихся ее пересечь, не имеют никаких оправданий. А слом Берлинской стены — замечательное событие, как и мирное восстание против режима ГДР; итогом восстания и было падение стены. Безусловно, в нынешней ФРГ свободы слова больше, чем в ГДР, и люди могут свободного передвигаться через бывшую границу. Но реальность многомерна. У нее много граней.

В результате подчинения восточных земель ФРГ там произошла глубокая социальная деградация. Приватизаторы закрыли 4 тысячи заводов. Миллионы людей потеряли работу. Со временем часть переехала на Запад, другие же либо остались безработными, либо вышли на пенсию, либо они или их дети нашли работу в другом секторе — в сфере услуг. Высокий уровень безработицы, плюс изменение характера занятости принесли плоды — вместо цивилизации стабильного социально-защищенного труда на крупных заводах и в университетах, вместо цивилизации квалифицированных рабочих и специалистов, была построена цивилизация негарантированного (прекаризованного) труда, в значительной мере сконцентрированного в сфере услуг. Эта цивилизация официантов, продавцов супермаркетов и проституток вызывает большие вопросы, потому что для нее характерны деквалификация, негарантированная занятость, безработица.

Между тем, ГДР была одним из центров высокотехнологичного производства Восточного Блока. Если в 1953 г. и 1989 г. сотни тысяч немцев, протестуя против режима, боролись за серьезные осмысленные цели — от самоуправления на заводах (рабочие советы 1953 г., движение «Новый Форум» в 1989 г во время революции против ГДРовской власти) до личной и политической свободы, то теперь толпой в пять тысяч рыл (я не знаю, как это еще назвать) гоняются за парой мигрантов в Хемнице. Есть восточные земли, где четверть населения голосует за ультра-правых ксенофобов и популистов. Существует разница между мышлением квалифицированного рабочего\инженера, и мышлением плохо образованных работников сферы услуг, не знающих производительного квалифицированного стабильного труда. В этом последнем случае у людей куда чаще возникают симпатии к идиотским абсурдным решениям.

В ФРГ произошла смена отношения к прошлому. В ГДР была принята следующая идея: данная страна — наследник противников нацистского режима (некоторые ее ведущие политики такими и были); мы строим новую страну и соответствующим образом воспитываем новые поколения. В ФРГ принята идея коллективной ответственности немцев за нацизм, ответственности, которая, якобы, не имеет срока давности. То есть, за вот это всё (Третий рейх++) делают ответственными уже нынешние поколения немцев. Происходящее не может считаться нормальным, как и вообще доктрина коллективной ответственности всего народа за преступления диктатуры. Идея поголовной и вечной ответственности немцев как народа, представителей всех общественных классов, за то, что объявлено величайшим злом истории, принесет со временем ядовитые плоды, вызывая раздражение и гнев из-за вопиющей несправедливости, как, своего рода мазохистский вариант национализма. К тому же, заставить сегодня 20-летнего немецкого работника платить компенсации (из его налогов) за преступления, совершенные 80 лет назад чиновниками и исполнителями приказов немыслимого диктаторского режима — это черт знает что такое. Боюсь, это лучший способ превратить данного человека в нациста.

Режим ФРГ сломал послевоенный консенсус, основанный на принципах “социальной рыночной экономики”. Власти этой страны вводят уже несколько десятков лет подряд меры либерализации экономики и прекаризации труда (неолиберализм), подрывая институты социального государства. Условия труда ухудшаются, труд становится временным и негарантированным. Это тоже вызывает раздражение. Одновременно они ввозят миллионы мигрантов — будущие дешевые рабочие руки (конкурентов местных работников) и, в настоящее время, получателей пособий за счет налогоплательщиков. Очень опасная политика, особенно в такой стране как Германия, с ее прошлым, с ее взрывным и фатальным потенциалом национализма. Причем, вышеизложенная политика вызывает особенно болезненную реакцию на Востоке (“почему вы тратите деньги на мигрантов, а не на создание хороших рабочих мест для нас — собственных граждан?”).

Потенциал всех этих событий, на мой взгляд, должен вызывать тревогу. Проблема не в том, что Берлинскую стену не стоило ломать. Проблема в той цивилизации, которая создана на ее обломках. Смешайте с помощью блендера цивилизационную деградацию, деквалификацию, злость из-за безработицы или негарантированного труда, гнев из-за необоснованных обвинений и тему мигрантов. Боюсь даже представить себе вонючий коктейль, который из этого получится.