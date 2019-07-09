Попутали антипутинизм с русофобией

Грузия кипит, бурлит, ждет миллионы российских туристов и безвозмездных кредитов с Запада. А местные радикалы, пользуясь моментом, в очередной раз разгоняют русофобскую волну. Местные нацики активно смешивают антипутинизм с неприязнью ко всему русскому. И действующему грузинскому правительству не хватает интеллекта погасить эти провокации радикалов. Видимо, это приведет в итоге лишь к увеличению числа строителей и проституток из Грузии в соседней Турции.

Привычку обвинять во всех грузинских бедах Россию и лепить ко всему российскому ярлык «запутинского» ввел бывший владелец президентского кабинета в Тбилиси Михаил Саакашвили. К сожалению, сменившее его правительство страны так и не отделалось от данной глупости. Впрочем, это логично – в Грузии оппозиция и правительство лишь меняются местами, но в целом представляют собой одно и тоже: либералы-западники, которым совершенно плевать на собственное население. То, что они принципиально неотличимы друг от друга, к примеру, свидетельствует тот факт, что ни оппозиция, ни правительство (действующее или бывшее) ни разу не извинились перед осетинами и абхазами за войны, которые вели против них грузинские вооруженные формирования. При этом и оппозиция, и правительство продолжают рассказывать байки о том, что Абхазия и Южная Осетия решили провозглашать независимость, потому что на них давили «агенты Москвы». Несмотря на всю порочность действующих политических систем в Южной Осетии и Абхазии (коррупция и местничество там не меньше, чем в любом из кавказских субъектов Российкой Федерации), местные жители предпочитают покровительство России, нежели жизнь в составе Грузии. Причины просты – грузинские военные и криминалитет, по сути, проводили этнические чистки абхазов и осетин в 1990-е и пытались тоже самое повторить в 2000-е. Но это отказывается признавать правительство в Тбилиси – как бы оно себя не называло: «мечтой», «будущим» или «розовым». Оппозиция – кем бы она представлена ни была – также отрицает факты этнических чисток в осетинских и абхазских селах и даже не пытается признать вину политических режимов, действовавших на тот момент в Тбилиси, за войны 1990-х и за конфликт 2008 года в Абхазии и Осетии.

Грузинское население, по сути, стало заложником своей политической элиты, которая создала такие условия, что в стране от Батуми до Тбилиси возможны политические оргазации, которые исповедуют исключительно либерализм, западничество и праворадикализм. Следствием праворадикальности тбилисских властей стало то, что обычные грузины и грузинки толпами едут через погранпереход «Сарп» в Турцию каждое утро на работу. Правительство провокатора Саакашвили развязало войну в 2008 году против Южной Осетии и стремилось стать частью «западной политической элиты», раскручивая маховик русофобии. К счастью, граждане России не ответили массовой пароноидальной ксенофобией в отношении грузин. Но поддержали так или иначе решение путинских властей ввести визовый режим для жителей Грузии. Поэтому обычным грузинам стоит винить исключительно свои власти либо себя, что вовремя не снесли такую власть, а поддержали.

Но грузинский режим отнюдь не является пионером в плане смешения антипутинизма с русофобией. Подобным уже промышляли государства Прибалтики, еще раньше они активно примешивали русофобию к борьбе со всем советским. После грузин русофобию с антипутинизмом стали смешивать политические группировки, захватившие власть на Украине в 2014 году. Причем, последствия для всех одинаковы – страдают миллионы обычных местных граждан: уезжают работать в рабских условиях в Британию, Польшу или Турцию, местная молодежь совершенно не связывает свое будущее с родной страной. Пароноидальная русофобия грузин, украинцев или прибалтов ничем не лучше путинской политики внутри России. Различия между ними делают лишь российские либералы и их коллеги с постсоветского пространства.