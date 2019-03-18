Бойня в Новой Зеландии. Брейвик 2.0

На собственноручно снятом видео Брентон Таррэнт методично расстреливает из автоматической винтовки безоружных людей в мечети. Он долго готовился к акции и все просчитал. Все убитые были безоружны, никто не оказал сопротивления. Затем человек, которого единомышленники сравнивают с “Жанной д’Арк”, добил выстрелами в затылок раненную девушку; плача, она просила о помощи.

Это второй чудовищный террористический акт такого рода за последние годы – массовое убийство безоружных людей, включая подростков, националистическими террористами. Взгляды Таррэнта почти идентичны идеям его предшественника и вдохновителя Андреаса Боейвика. Их идеалом является авторитарно управляемое общество, где, впрочем, допускается определенное многообразие политических взглядов и даже ЛГБТ. Брентон отрицает, что является нацистом, антисемитом, консерватором, ксенофобом и гомофобом. Он выступает за закрытие границ от мигрантов ибо опасается высокой рождаемостью последних.

История никогда не повторяется. Современные гитлеристы и нацисты, как оказалось, не несут (по крайней мере в странах Запада) такую опасность, как консервативные противники мигрантов, порой даже толератнтные к геям и лесбиянкам, но способные на массовые убийства.

Брейвик и Таррент — представители крайнего радикального крыла того авторитарно-популистского движения, умеренными выразителями идей которого являются легальные и весьма влиятельные партии и политические лидеры — Дональд Трамп, Марин Ле Пен, руководители АдГ (Альтернатива для Германии). Эти политики и лидеры, в отличие от радикалов, не призывают убийствам. Они выступают с идеями высоких тарифов, государственной защиты национального рынка, местного бизнеса и рабочей силы от конкуренции иностранных товаров и перемещенной рабочей силы. Анти-мигрантская риторика в их версии сопровождается призывами к выходу из международных соглашений о свободной торговле. Они стремятся к протекционизму и строительству разного рода защитных барьеров от мигрантов. Перед нами — разные формы реакции на глобальный либеральный свободный рынок, поддержанные значительной частью населения, включая “белый рабочий класс”.

Другие мощные фракции европейского и американского политического класса и бизнеса выступает за ервопейский, транс-тихоокеанский и транс-атлантический общий рынок без пошлин и прочих барьеров, за большую открытость для мигрантов, за маскимальную политику толерантности и политкорректности. Либеральная толерантность и глобализация экономики тесно взаимосвязаны. Иностранные рабочие и специалисты должны иметь возможность конкурировать с местным населением за рабочие места, бизнес должен иметь возможность в любой момент закрыть предприятие в Чикаго или в штате Пенсильвания, с целью его переноса в Мексику или Китай, а недовольных всем этим публично заклеймят как “фашистов”.

Проблема в том, что такая неолиберальная толерантность не всем по душе. Миллионы будут реагировать на нее и уже реагируют. Свободный рынок не является абсолютной ценностью. Многие в ужасе от того, что их рабочие места могут исчезнуть, а условия труда, на которые они вынуждены соглашаться, становятся все хуже. Реакция все страшнее — одни поддерживают Трампа или Ле Пен, а на что способны другие, мы увидели в Норвегии и Новой Зеландии. Кстати, это самые благоприятные для жизни и стабильные страны Западного мира. Ксенофобия, протекционизм, полицейское и\или неконтролируемое уличное насилие террористов, закрытость, разобщенность, усиление государственного контроля — вот что несут современные националисты.

Различные фракции политического класса и олигархии втянулись в противостояние, которое (теоретически) может когда-нибудь перерасти и в настоящую гражданскую войну. Войну, где не будет справедливости. Ксенофобия омерзительна, глобальный рынок, в котором вы можете потерять работу по щелчку пальца, непригоден для жизни значительной части общества.

Будчи сторонником трудового самоуправления, многонациональных собраний и подконтрольным им выборных независимых Советов работников, я не могу не заметить, что пока люди разных этносов не объединятся ради того, чтобы стать настоящими хозяевами своей жизни, своего производства, своего квартала, они будут обречены выбирать между различными видами лжи, несвободы, насилия, эксплуатации.