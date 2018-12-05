Не денег нет, а ума

«Нет денег» – это не оправдание, а приговор для чиновника. Во-первых, чтобы не было денег никто не должен работать, должен перестать существовать товарооборот. Во-вторых, чтобы были деньги необходимо организовать трудовую деятельность, наладить товарооборот. Но от того, что чиновники ничего не делают, денег и нету. У чиновников на местах не хватает денег, не потому что Москва много отбирает, а от того, что они ничего не делают, Москва много и отбирает.

Например, проблема не в том, почему не хватает денег на общественный транспорт, а почему общественный транспорт так организован, что не хватает денег. Сколько не лей в дырявую бочку воды, будет всегда мало.

Во-первых, за 27 лет ни в одном городе и регионе не пересмотрели логистику пассажирских перевозок.

Как маршруты сформировались к концу 80-ых гг, так они и остались. А города уже серьезно изменились. Это раньше с периферии, жилых районов, утром ехали в центр, к заводской или портовой проходной, а вечером трафик был в обратном направлении. Теперь изменилось распределение производительных сил, следовательно, необходимо изменить и логистику перевозок, то есть заново ее организовать.

Во-вторых, пассажиропоток — это очень дифференцированный ресурс. Есть час пик, когда выгодно перевозить людей, и есть ранее утро и поздний вечер, когда убыточно. Есть выгодные маршруты в центре города и малодоходные периферийные. Перевозчики стремятся снять сливки с доходных маршрутов и выгодного времени, а остальное переложить на плечи налогоплательщиков, требуя дополнительных субсидий. Как пример, в СССР прибыльные авиарейсы перекрывали бездоходные полеты на Север и дальний Восток.

В-третьих, зарабатывать прибыль можно и без качества. Представьте, вы купили автобус за 3 млн руб, который амортизируется за пять лет. Но что вы будете делать после пяти лет, потратите ли вы 3 млн руб на новый автобус, а старый спишете. Или вы можете положить 3 млн руб в банк под проценты и продолжать эксплуатировать старый автобус, пока окончательно не сломается. К моменту когда автобус сломается, к вашим 3 млн руб прибавятся дивиденды по вкладам, плюс еще прибыль за годы эксплуатации старого автобуса. Цель у перевозчиков извлекать прибыль, а не качественно перевозить пассажиров.

Наличие денег — это не грибы в лесу собрать. Наличие денег у общественного транспорта зависит от того, как он организован.

И в обществе справедливо задается вопрос: «На что идут выделенные деньги?!»

А выделяемые деньги тратятся на неэффективную организацию. Денег мало или их вовсе нет, потому что нету организационной деятельности.

Многие слышали выражение «Время деньги», но у Бенджамина Франклина есть и другое выражение «Кредиты деньги». Вы можете всю жизнь снимать квартиру и копить на жилье, а можете взять ипотеку (кредит под залог приобретаемого имущества) и жить в своей квартире. То, что вы раньше заплатили бы за аренду съемной квартиры, теперь этим выплачиваете ипотеку. Но не для всех доступны кредиты. Кредиты предоставляют тем, у кого дела идут в гору. А дела идет в гору, когда все отлично организованно. Будут ли деньги или нет, зависит от организационной деятельности.

У тех, у кого дела организованы паршиво, никогда не будет денег и возможности получить кредит. Для таких нерадивых политиков существует Международный Валютный Фонд (МВФ), где займ выдаются под залог страны.

И политики с таким же усердием эти кредиты, как до этого деньги страны, зароют в землю и пустят по ветру, а возвращать придется гражданам.

Политика должна приспосабливаться под экономику. Но в России чиновники пытаются адаптировать экономику под себя, чтобы ничего не делать. А когда ничего не делают, а тратить выделяемые деньги не считается за деятельность, все умеют тратить деньги, но когда ничего не делается, то и не будет денег.