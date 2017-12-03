Дело государственной важности

Неолиберальная экономическая политика подразумевает не только демонтаж завоеваний Октябрьской революции в социальной сфере. Под ударом находятся и достижения советского Просвещения, такие, например, как отечественные фундаментальная и прикладная наука.

Подобный вывод основывается, в частности, на детальном изучении проекта ФЗ «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», подготовленного Министерством образования и науки РФ и размещенном в сентябре этого года в сети Интернет для общественного обсуждения. Войдя во вкус в ходе «реформы РАН», правительство Дмитрия Медведева не хочет останавливаться на достигнутом. Очевидно, что неравнодушные учёные бьют тревогу.

В ходе «круглого стола», посвященного данному законопроекту и организованному руководителем фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга О.А. Ходуновой, ни один из участников новую инициативу министров-капиталистов не одобрил. Выступивший первым д.э.н., профессор Д.Б. Эпштейн отметил, что «проект закона очень плохой, и науке, особенно фундаментальной, грозит дальнейшей бюрократизацией, сокращением финансирования и ликвидацией существенной части институтов РАН, находящихся в ведении ФАНО». Опубликованный проект закона представляется ему совершенно неудовлетворительным. Давид Беркович подготовил подробный постатейный анализ законопроекта с конкретными альтернативными формулировками. Это экспертное заключение уже передано в соответствующий Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Заместитель председателя Совета молодых учёных Санкт-Петербургского научного центра РАН, к.т.н. Я.А. Селиверстов рассказал, что «майские указы» президента РФ не выполняются, служебного жилья нет, идёт сокращение ставок и бюджетного финансирования. Всё больше молодых учёных выдавливается такими действиями чиновников из страны: «Мы не можем нормально работать. Молодежь уезжает за рубеж, тут ей в нынешних условиях не выжить». Предложенный же для обсуждения законопроект этих проблем практически не касается. С мнением коллеги согласился и д.ф.-м.н. А.М. Ельяшевич: «Мы выпихиваем таланты за границу, мы теряем молодежь». Предложенный чиновниками проект закона «никуда не годится, он вреден». Аналогичной позиции придерживается и д.и.н. Д.И. Раскин: «Законопроект совершенно игнорирует деятельность уже существующих институтов РАН. К тому же создается впечатление, что данный законопроект разработан в интересах недобросовестных диссертантов». Ни слова нет в проекте нового ФЗ и об общественных объединениях учёных.

Между тем, такие структуры есть и готовы защищать будущее отечественной науки. Как сообщил д.ф.н. и к.б.н. М.Б. Конашев, позиция профсоюзов научных работников по данному законопроекту — отрицательная, а сам «проект ФЗ — калька с американской модели, ведёт к приватизации отечественной науки, тогда она перестанет принадлежать обществу, а будет принадлежать корпорациям, конкретным компаниям». Вызывает вопроса сама процедура общественного обсуждения: «Этот законопроект не был направлен на экспертизу ни в один научный коллектив, ни в один учёных совет, подлинные авторы его неизвестны».

С позицией представителей научного сообщества согласилась и руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Ольга Архиповна Ходунова. Показательно, что ни одна из пяти буржуазных партий, представленных в городском парламенте города трёх русских революций, никакого интереса к законопроекту, регламентирующему будущее отечественной науки, не выказала. В этом деле государственной важности поддержали учёных только коммунисты.

Из экспертного отзыва на проект ФЗ «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», подготовленного доктором экономических наук, профессором Давидом Берковичем Эпштейном:

«Принципы автономии фундаментальной науки в стране и стабильности системы управления фундаментальной наукой, а также принцип самоуправления научных организаций – отсутствуют в данном проекте.

Гарантии притока кадров науки путем обеспечения необходимого уровня оплаты труда – отсутствуют в данном проекте.

Государственные гарантии получения базового государственного финансирования профессиональными государственными научными учреждениями фундаментальной науки и ежегодной индексации фондов заработной платы научных учреждений и аппарата академических сообществ в соответствии с инфляцией – отсутствуют в данном проекте.

Требования и гарантии прозрачности и демократичности управления в научных учреждениях – отсутствуют в данном проекте.

Требования и гарантии прозрачность финансовой деятельности и заработной платы в национальных исследовательских университетах для работников национальный исследовательских университетов – отсутствуют в данном проекте.

Требование и гарантии обязательности введения в государственных научных учреждениях фундаментальной науки отраслевой системы оплаты труда, одобренной профсоюзами и полномочными представителями, с ограничениями на зарплату директора, а также управленческого аппарата – отсутствуют в данном проекте.

Ограничения месячной зарплаты директора научного учреждения – отсутствуют в данном проекте.

Критерии и порядок оценки научных работников и подразделений вырабатываются и принимаются самими академическими научными сообществами, причем эти критерии должны учитывать большую дифференциацию в характере исследований в различных отраслях наук — это положение отсутствует в данном проекте.

Оценка научных учреждений должна осуществляться на основе сравнения результатов нескольких учреждений — это положение отсутствует в данном проекте.

Положение о наблюдательных советах государственных научных учреждений – отсутствует в данном проекте.

Требование уменьшения бюрократизма, упрощения отчетности – отсутствует в данном проекте.

Требование и гарантии упрощения системы госзакупок материалов и оборудования для научных учреждений фундаментальной науки – отсутствуют в данном проекте.

Таким образом, данный проект Закона не может быть принят даже в первом чтении, он нуждается в коренной переработке исходных идей, положенных в его основу».