Азербайджанская прачечная и политическая смерть традиционной (сталинской) болгарской левой

Наследники Болгарской коммунистической партии (БКП) в целом перешли в Болгарскую социалистическую партию (БСП) и, меняя немножко идеологические установки, смогли вписаться в новую реальность. Они сочетают прозападную ориентацию с экономическими контактами с богатыми постсоветскими республиками. Одна из них: Республика Азербайджан.

Разоблачения о том, как болгарские политик, дипломатов, ученых, журналистов обогащаются за счет голодающего азербайджанского народа, уже публиковались ранее. Эти истории — не секрет для посвященных. Но пока всплыло только имя представителя Республики Болгария в Европейском банке восстановления и развития в Лондоне Калина Митрева. Это, однако, только вершина айсберга. Выдут на белый свет и имена всех остальных, которые злоупотребляют потребностью сатрапа Ильхама Алиева и его семьи в улучшении международной репутации. И спускают Болгарию до уровня Азербайджана.

Подкармливая своих друзей, бакинский режим поставил в финансово-экономическую зависимость элиту болгарских левых, с целью подчинить ее своим геополитическим устремлениям. И это удалось.

Преступный режим, типа бакинского, не стесняется притеснять тех, кто борются за свои права. Пока цены нефти были высокими, страна могла себе позволить потратить миллиарды долларов, чтобы поддержать свой расшатанный имидж. Сейчас, однако, денег меньше.

И Калин Митрев, и некоторые члены его семьи, и ближайшее окружение заплатят за ПР-кампанию, которую годами ведут в пользу тоталитарного режима Баку. Особенно те, кто ангажируют подопечные им международные организации мирового масштаба. Или своим авторитетом и статусом легитимируют активные мероприятия бакинского режима.

Супруга Калина Митрева — Ирина Бокова сделала более чем достаточно для популяризации режима в Баку. И вероятнее всего, ее оценили по достоинству, во время пребывания на форуме «Диалог цивилизаций. Опыт политически партий». По этому поводу, 23.04.2012г. бывший премьер-министр Республики Армении, теперь председатель Евразийской Экономической Комиссии Тигран Саркисян в свое время заявил: «Баку никак не использует эту площадку для диалога, а для агитации, пробуя при этом дискредитировать Армению. Нужно пресекать подобные ходы Азербайджана. В Нахичеване власти Азербайджана уничтожили множество хачкаров (крестов-камней), что является преступлением против цивилизации». Наверное, таким же образом думает и его родной брат – армянский посол в Софии Армен Саркисян. Так что, дипломатический скандал в скором времени не миновать.

И Калин Митрев, и его окружение не смогут избежать проверки публикаций в СМИ, в которых замешаны его и его супруги Ирины Боковой имена. Главный прокурор республики Сотир Цацаров уже распорядился проверить указанные факты. Посмотрим, что будет доказано. Не исключено, конечно, что виноватые смогут откупиться – это бывает в Республике Болгарии.

В прошлом году все мы – болгарские левые, друзья России, отпрыски коммунистов, искренне поддерживали кампанию генсека ЮНЕСКО Ирины Боковой, которая без пяти минут не стала генсеком ООН. Правда, еще тогда поступали тревожные сигналы о ее щедрых жестах в отношении Азербайджана: например, выдвижение известного певца, бывшего министра культуры Азербайджана, посла в Москве Полада Бюль-Бюль Оглы в преемники в ЮНЕСКО. А он, в качестве министра культуры, несет основную вину за уничтожение ряда хачкаров (армянских камней-крестов) в Арцахе и Нахичеване. И призывает к геноциду арцахских армян.

И если бы Бокова заняла место Бан Ки Муна, его могли выбрать. Все мы тогда считали, что ее ввели в заблуждение. Хотя, может быть и ее супруг ввел ее в заблуждение относительно своих реальных доходов: он уже признался перед СМИ (возможно, она не знала об этом, по крайней мере, так утверждает перед болгарскими и мировыми СМИ), что получил 425 000 евро, за консультации в гидро-технической сфере… Хотя вряд ли Калин Митрев когда-нибудь отдыхал на водохранилище: богатые люди отдыхают на дорогих морских и лыжных курортах.

В Болгарии среди мужиков есть такое понятие: «Я тоже человек!» В смысле, что супруг не объявляет перед супругой все свои доходы. И то, что скрывает, реализует в сторону… Это уже личное дело семьи Митревых. Однако,недоказанное происхождение доходов в ЕС карается очень строго. А 425 000 евро — сумма, мягко говоря, немалая. И за что ее дали!?

На форуме «Диалог цивилизаций» присутствовали самые распознаваемые персонажи посткоммунистической болгарской левой. Если расследование докажет, что их путешествие в Азербайджан не было продиктовано желанием укрепления дружбы и сотрудничества с «братским азербайджанским народом», а было связано с получением дорогих подарков и пополнением банковских счетов, выйдет, что посткоммунистические левые партии и политики не имеют морального права участвовать в целом в болгарской политической жизни: в любой момент напористая и энергичная посол Азербайджана в Софии Наргиз Акиф Гурбанова может достать компроматы и прижать их.

Очень вероятно, что у нее найдутся такие о бывшем болгарском евро-депутате Евгении Кирилове – авторе антиармянской резолюции. В его адрес, бывший армянский заместитель министра иностранных дел Арман Киракосян 7 лет тому назад сделал острое высказывание: «Евгений Кирилов никогда к нам не приезжал, не знает ничего о нашей стране и не имеет права принимать решения и писать по этому вопросу. Этот случай имеет очень неприятные последствия. Наше общественное мнение удивлено и озадачено фактом, что евро-депутат из братской Болгарии может такое написать. Не могу прогнозировать, на сколько этот печальный факт отразиться на двусторонние отношения, но не может остаться незамеченным». Это точный ответ некомпетентному составлению антиармянской резолюции в Европарламенте.

Болгарские политики, связанные с Баку, в целом уже закончили политическую, научную, журналистскую карьеру. Однако те, кто не закончил: семейная пара Ирина Бокова и Калин Митрев, должны подать в отставку с занимаемых постов и тратить заработанные деньги.

Иначе продолжится фатальная компрометация двух самых сильных посткоммунистических партий: Болгарской социалистической партии (БСП) и Альтернативы для болгарского возрождения (АБВ). Их старые последователи, которые принимают все без критики, уходят по биологическим причинам. А молодые пользуются интернетом, знают языки и видят факты.

В ЕС начинается расследование «икорной дипломатии» Азербайджана. Посмотрим, как оно отразится на болгарских левых политиках, многие из которых знанимают партийные посты просто по наследству. Показательно, что скандал случился накануне 9 сентября – 73 годовщины социалистической революции 1944 года, когда партизанские отряды Болгарской Коммунистической Партии, вместе с союзными земледельцами, социал-демократами, военными-антифашистами взяли власть, на штыках Советской армии. Возможно, что в этом году будет последнее массовое празднование юбилея. Потому что, если будет доказано, что все заподозренные на самом деле пользовались щедростью Алиевых, чтобы рекламировать его преступный режим, через год немногие отметят эту историческую дату.

Так, или иначе, традиционная левая, наследница революции 1944 года явно исчезает с политической сцены Болгарии. Её роль можно считать исчерпанной. Идет очередь троцкистов, альтер-глобалистов, левых либертарианцев. И даже социалистов 21-го века, набирающих очки вопреки полному провалу этой концепции на родине основателя – в Венесуэле. Однако, если преждевременная смерть Уго Чавеса не дала возможности увидеть ее результаты в бывших испанских и португальских колониях в Латинской Америке, может быть, пришла пора реализовать ее в Юго-Восточной Европе? Там, где есть вакансия в политическом пространстве.