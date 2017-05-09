Молдавия ищет русский след во всем

Все дела против молдавских оппозиционеров объединяет то, что местные правоохранительные органы считают подсудимых оппозиционеров так или иначе связанными с российскими государственными органами. Антироссийская истерия стала обычным делом в современной Молдавии. Правительство страны позиционирует себя как либеральное и ориентированное на сотрудничество с Евросоюзом и США. При этом нынешний молдавский президент Игорь Додон победил на выборах в ноябре минувшего года именно под пророссийскими и социалистическими лозунгами.

Федерализация по-гагаузски

Задолго до того, как власти Черногории нашли «русский след» в попытке госпереворота осенью прошлого года, в Молдавии уже задерживались целые группы «пророссийских боевиков». В этом плане урожайным стал 2014 год. Эти процессы протекали параллельно с государственным переворотом на Украине и начавшейся позже войной в Донбассе. Более близкие и масштабные изменения на Украине заслонили для российских медиа молдавские события.

Сначала в Молдавии была раскрыта группа так называемых гагаузских диверсантов (Гагаузия — автономия на юге республики с проживающим на ней тюркоязычным народом — гагаузами, которые исторически настроены пророссийски).

В эфире телеканалов, связанных с на тот момент вице-председателем молдавского парламента Владимиром Плахотнюком, появились сюжеты о задержанных молодых людях из числа «диверсантов». От них нити потянулись к представителям левой оппозиции — башкану (главе) Гагаузской автономии Михаилу Формузалу, лидеру партии «Патриоты Молдовы» Михаилу Гарбузу и архиепископу Маркелу, известному своей критикой в адрес властей.

Параллельно с сюжетами о допросах оппозиционных политиков в репортажах стали звучать обвинения в адрес оппозиции в проведении тайной встречи в городе Бельцы, где они якобы «разработали подробный план по дестабилизации ситуации в Молдове, который должен был привести к вооруженному восстанию против власти».

По утверждению медиа, «целью диверсии было провозглашение Молдавской Федерации с четырьмя субъектами: Кишиневом, Бельцами, Комратом и Тирасполем».

Тайную слежку и прослушивание за представителями оппозиции осуществляли сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ — аналог ФСБ). Молдавская левая оппозиция давно обвиняет СИБ в политических преследованиях своих активистов.

По словам Михаила Гарбуза, после серии репортажей о нем, Михаиле Формузале, архиепископе Маркеле и других представителях оппозиции его допрашивал майор СИБа Владимир Петрович.

«Судя по его вопросам, он пытался нащупать в моих показаниях какую-то связь с российскими спецслужбами.

Тогда же в СМИ были вброшены телефонные переговоры между работником аппарата правительства Гагаузии и одним из задержанных по делу «гагаузских диверсантов». Таким образом пытались представить, что глава автономии Формузал чуть ли не самостоятельно руководил подготовкой переворота», — рассказал Гарбуз корреспонденту «Газеты.Ru».

Примечательно, что спустя полтора года все обвиняемые были освобождены, а само дело о попытке вооруженного восстания повисло в воздухе. Тем не менее это было первым уголовным делом, которым руководство Молдавии, ориентированное на Евросоюз, спекулировало, чтобы показать свою решительную борьбу с «русской угрозой».

Дело антифа

Накануне парламентских выборов в 2014 году были задержаны левые активисты-антифашисты, которых также обвинили в попытке организовать вооруженное восстание с целью государственного переворота.

И вновь СМИ заявили о «российском следе» антифашистов, покушавшихся на «европейское будущее страны».

«14 ноября 2014 года была проведена серия обысков с участием спецназа «Альфа» (спецназ СИБа. — «Газета.Ru»). Были задержаны и депортированы как «агенты Путина» активисты российского «Левого фронта» и украинской «Боротьбы», гостившие в Молдове после того, как они были вынуждены бежать из Одессы после трагических событий 2 мая (пожар в Доме профсоюзов в 2014 году. — «Газета.Ru») и развязанного против них майданным режимом преследования», — рассказывает Павел Григорчук, один из задержанных тогда антифашистов.

Далее собеседник «Газеты.Ru», улыбаясь, добавил, что обыскивавший его квартиру все тот же сотрудник СИБа Владимир Петрович указывал прокурорам, чтобы те изъяли у Григорчука георгиевскую ленточку, которая, по мнению силовика, «свидетельствовала» о связи молодого человека с Кремлем.

За несколько дней до выборов обыски повторились, а после Григорчука и еще шесть человек задержали. На окраине Кишинева в тот же день, по словам молодого человека, обнаружили «приличный схрон» оружия, который инкриминировали задержанным.

«По телеканалам показывали этот арсенал, утверждая, что мы являемся «российскими агентами» и что нашей задачей было организовать вооруженное восстание после оглашения результатов выборов, — продолжает Григорчук.

— В тот же день с предвыборной гонки была снята оппозиционная «Наша партия», по спискам которой баллотировались известные местные оппозиционеры Ренато Усатый, Григорий Петренко, Игорь Тулянцев и Александр Петков».

Спустя пять месяцев после выборов из дела пропало оружие, а подозреваемым изменили обвинение, переквалифицировав его как попытку организовать массовые беспорядки.

«Наше дело стало первым, которое ряд депутатов ПАСЕ охарактеризовали как политическое, а нас назвали «политическими заключенными». Спустя пять месяцев нас отпустили под домашний арест, а еще спустя некоторое время освободили под судебный надзор», — продолжает Григорчук.

Преследованию также подверглись активисты «Нашей партии» Николай Ципович и Корнелиу Морару. Им инкриминировали попытку покушения на тогдашнего руководителя молдавской полиции Георгия Кавкалюка. По версии спецслужб, ими руководил снятый с предвыборной гонки Ренато Усатый, которому пришлось бежать в Россию после того, как в октябре 2016 года его обвинили в организации покушения на молдавского беглого банкира Германа Горбунцова.

Дело группы Петренко

6 сентября 2015 года в ходе протеста у здания Генеральной прокуратуры были задержаны левые активисты под руководством молдавского политика, лидера партии «Наш дом — Молдова» Григория Петренко. Новое дело получило в прессе название «группы Петренко».

Всей группе инкриминировали организацию и участие в массовых беспорядках. При этом на видео, снятом журналистами, отчетливо видно, что в тот день у Генеральной прокуратуры беспорядков не было.

Спустя несколько месяцев после задержания Григория Петренко, который в свое время занимал пост заместителя председателя молдавского парламента и являлся почетным членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, за него вступились депутаты ПАСЕ. Евродепутаты, в частности, заявили, что члены «группы Петренко» являются политическими узниками. Они также потребовали освобождения активистов «Нашей партии», «Платформы DA» и Партии социалистов (ПСРМ), арестованных в ходе акций протеста в Кишиневе осенью 2015 года.

После этого в аэропорту молдавской столицы были задержаны несколько человек, у которых обнаружили военные билеты Донецкой народной республики, флаги и символику с Новороссией.

Им предъявили те же обвинения: якобы они участвовали в «беспорядках», организованных Петренко.

В провластных СМИ появились материалы о том, что Григорий Петренко, посещавший Луганск в 2014 году после подписания первых минских соглашений, якобы договаривался о приезде добровольцев из числа граждан Молдавии в ополчение Новороссии.

При этом официально Петренко приезжал в Луганск, пострадавший от летнего наступления украинской армии, в качестве делегата миссии ПАСЕ, которая в то время проводила мониторинг гуманитарной ситуации на юго-востоке Украины.

Судебный процесс по делу «группы Петренко» продолжается. Подсудимые уже более года находятся под судебным надзором, лишенные права выезда за границу и участия в акциях протеста.

Субкультура молдавских политзэков

24 апреля 2016 года в Кишиневе прошли протесты, в том числе у дома Плахотнюка, к тому моменту уже покинувшему парламентский пост. Они были организованы праволиберальной партией «Платформа DA», ориентированной на интеграцию в Евросоюз. Впрочем, это не помешало прессе найти и в этом «руку Кремля».

«Русский след» нашелся и для известного молдавского адвоката Анны Урсаки, защищавшей подсудимых по «делу Антифа» и «группы Петренко».

Ее обвинили в убийстве, которое произошло 20 лет тому назад и по которому уже давно отбывает срок виновный.

Однако в фильме, который транслировали на телеканалах, утверждалось, что Урсаки имеет связь с Кремлем через своего отца, бывшего функционера в Советской Молдавии. На данный момент она находится в политэмиграции в одной из европейских стран, в которой занимается правозащитной деятельностью.

«Наша партия» Ренато Усатого в последние месяцы оказалась под ударом новых политических преследований. Целый ряд активистов и мэров от этой партии подверглись уголовным преследованиям.

Например, самого Ренато Усатого молдавские медиа неоднократно обвиняли в работе на российские спецслужбы, которые якобы поставляют ему информацию, используемую для дискредитации властей Молдавии.

Еще одним случаем, представленным в Молдавии как громкое разоблачение российских спецслужб, стало задержание экс-депутата Юрия Болбочану, которого обвиняют в шпионаже и измене родине. По версии СИБ, Болбочану передавал секретную информацию помощнику военного атташе посольства России в Молдове Александру Грудину. Спустя несколько дней после задержания Болбочану сотрудник диппредставительства России был вынужден покинуть страну ввиду того, что ему запретили находиться в Молдавии.

В это же время всем дипломатическим миссиям стран ЕС и США молдавским министерством иностранных дел и европейской интеграции была разослана информативная нота об объявлении Молдавией одного из сотрудников посольства России персоной нон грата.

Додон за Россию

В начале минувшего апреля молдавская прокуратура и министр МВД Украины Арсен Аваков объявили, что в результате совместной операции молдавских и украинских спецслужб было раскрыто покушение на Владимира Плахотнюка.

И на Украине, и в Молдавии это стало очередным поводом для антироссийской истерии.

Украинская государственная погранслужба заявила, что «покушение на Плахотнюка курировали спецслужбы РФ», а «операцией по предотвращению покушения с украинской стороны руководил президент Украины Петр Порошенко». Однако, как рассказал недавно журналистам украинский адвокат Иван Устенко, защищающий одного из обвиняемых на Украине за подготовку покушения на Плахотнюка, все арестованные по данному делу, кроме его подзащитного, освобождены.

В свою очередь в Молдавии местные СМИ пытаются найти связи участников «готовившегося покушения» с местными оппозиционными пророссийскими партиями.

Особняком от всех политических преследований в настоящее время стоит Партия социалистов, которой руководит недавно избранный президент страны Игорь Додон. Несмотря на декларируемый пророссийский вектор президента, социалисты оказываются вне уголовных преследований.

Додон победил на выборах в ноябре прошлого года как раз благодаря своей пророссийской и социалистической риторике.

Однако спустя четыре месяца и левые, и либеральные молдавские оппозиционеры уже обвиняют его в «подыгрывании Плахотнюку».

Он фактически самоустранился от внутренней политики и сфокусировал свое внимание почти исключительно на визитах за рубеж. Он никоим образом не пытается влиять на деятельность местных правоохранительных органов, которые с завидной периодичностью находят «руку Москвы» за спинами тех или иных оппозиционеров.

Тем не менее Додону удалось заручиться поддержкой официальных властей России, а праздничные мероприятия в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне, организуемые ПСРМ, проходят под патронатом посольства России в Кишиневе.

Примечательно, что созданный ПСРМ и российским диппредставительством «Комитет Победы» для организации мероприятий 9 мая работает под руководством Алексея Петровича — родного брата сотрудника молдавских СИБ Владимира Петровича, руководителя отдела по защите конституционного строя Молдовы. Именно этот отдел специализируется на политических преследованиях.